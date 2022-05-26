互控軍機「挑釁」 中加緊張局勢升級

（德國之聲中文網）中國戰機遭控干擾加國偵察機，爭議持續延燒。中國外交部週一（6月6日）舉行例行記者會，有媒體詢問中方評論，發言人趙立堅強硬回應指加拿大軍機「危害中國國家安全」。

在該場記者會上，東方衛視記者提問：「6月1日，加拿大國防部發表聲明稱，中國軍機多次和執行聯合國對朝鮮制裁決議的加軍機相遇，但中方有關操作不專業、不安全。加總理特魯多、外長喬利等在接受記者採訪時均表示，中方舉動令人擔憂，將向中方提出此事。請問中方對此有何評論？」

趙立堅回應指，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力開展監視活動，「近期，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此堅決反對。」

他還說，「針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取了有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出了嚴正交涉。中方敦促加方正視事態的嚴重性，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。」

趙立堅表示，加拿大「應尊重客觀事實，停止散布虛假信息，並進一步認清形勢，採取穩健、務實的對華政策，以實際行動推動中加關係恢復正常發展。」

同日，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）也再次針對此事發言。他向記者表示：「在這種情況下，中國的行為是不負責任和挑釁的，我們將繼續強烈表明他們將人們置於危險之中。」他還表示，中方此舉「不尊重聯合國對朝鮮實施制裁的決定」。

中國國防部強硬回應

中国国防部网站6月6日刊登一则题为"国防部新闻发言人吴谦就加拿大炒作中加军机相遇事件答记者问"的消息，内容为"问：加拿大国防部近日发表声明称，中方军机多次在国际空域对执行联合国对朝制裁任务的加军机进行干扰，中方的操作是不专业、不安全的。请问中方对此有何评论?

答：近期，加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，加大对中方抵近侦察并挑衅，危害中国国家安全，危及双方一线人员安全，中方对此表示坚决反对。针对加方挑衅行为和不友好、不专业的操作，中国军队迅速采取了有理有力、安全专业的处置措施，并通过外交渠道向加方提出了严正交涉。

中方敦促加方正视事态的严重性，严格约束一线部队，不得实施任何冒险挑衅行为，否则由此引发的一切严重后果由加方承担。"

该消息没有说明提问记者属于什么媒体以及问答的时间。

6月1日，加拿大《环球新闻》（Global News)报道称，中国战机经常在亚太国际水域干扰一架执行联合国任务的加拿大侦察机。加拿大军方及政府不愿透露姓名的消息人士向该报表示，这些中国飞机经常在距离加拿大飞机20至100英尺的地方飞行，距离近到加拿大飞行员可以看到机上的中国飞行员，有时还看到中国飞行员比中指。消息人士还说，自圣诞节以来，中国战机进行了60多次类似的拦截行为，其中超过20次被认为是"非常危险"。

《环球新闻》报道说，加拿大国防部向该报证实了这些事件，一名发言人表示：这些事件"令人担忧且发生频率越来越高"，"某些情况下，机组人员感到非常危险，他们不得不迅速修改自己的飞行路线以增加距离，以避免与拦截的飞机发生碰撞。"消息人士称，加拿大政府已就事件向北京发出外交抗议，批评中国飞行员的行为"既不安全，也不专业"。

《环球新闻》援引加拿大智库"麦当诺－劳雷尔研究院"（Macdonald-Laurier Institute）的高级研究员查尔斯-伯顿（Charles Burton）指出，在高速度下，中国军机如此近距离靠近加拿大侦察机是"可怕的，很可能会导致坠机灾难"。他不仅担心中国飞行员的行为可能造成空中碰撞，还担心这将导致加拿大和中国两国间发生国际冲突。他还表示，"中国政府没有回应加拿大的关切，（没有）试图控制这种冒险主义，这也非常令人担忧。"

加方认为情况"非常严重"

据路透社6月2日报道，加拿大总理特鲁多表示，中国战机骚扰执行监视对朝制裁实施情况的加拿大巡逻飞机 "极其令人不安"，加方认为情况"非常严重"。他说，加方将直接向中国官员和同行提出这个问题，并确保这种情况不会继续下去。

加拿大和中国近年来因孟晚舟事件关系紧张。华为首席财务官孟晚舟因美国欺诈指控被加拿大警方保释软禁近三年，中方则监禁两名加拿大人两年多。去年9月，在孟晚舟与美国检察官达成协议后，这三人都被释放。上个月，加拿大禁止华为和中国电信巨头中兴通讯参与该国5G网络建设，再次引起中国政府的不满。

（路透社、中國外交部、《衛報》等）

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