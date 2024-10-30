互呛“垃圾”攻击升级 拜登帮倒忙

特朗普造势集会上的嘉宾嘲笑波多黎各是海上的“垃圾岛”；拜登之后的一段话则被指责为谩骂特朗普支持者“垃圾”。

（德国之声中文网）上周日（10月27日）在纽约市麦迪逊广场花园举行的特朗普竞选造势大会上，一些出场者对民主党候选人卡玛拉·哈里斯、无证移民等敌视对象进行了带种族主义色彩的侮辱。

其中之一暖场嘉宾谐星欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各，称这一美国海外属地是“浮动垃圾岛”。他说：“我不知道你们是否知道，但海洋中确实有一座漂浮的垃圾岛，就叫波多黎各”。

此言引起民主党阵营和波多黎各人社群的炮轰。哈里斯竞选团队批评辛奇克利夫，指他向拉美裔“发出卑鄙的种族主义咆哮”。哈里斯本人在宾夕法尼亚州出席竞选集会时，访问一家波多黎各餐厅，承诺当选总统后将投资波多黎各。

波多黎各政党和宗教界高层人士周一呼吁特朗普为有关言论道歉。大主教尼维斯（Roberto Octavio González Nieves）在社交媒体发文说，幽默是有限度的，不应侮辱或诋毁人的尊严。波多黎各共和党主席辛特隆（Angel M. Cintrón）表示，除非特朗普亲自道歉，否则不会支持他。

特朗普10月27日在纽约的造势活动 图像来源: Andrew Kelly/REUTERS

“也许，他不应该在那里”

位于加勒比海的波多黎各是美国的海外领土，距离佛罗里达约1800公里。其居民虽是美国公民，但不能在总统大选中投票。不过，移居美国本土的数以百万计波多黎各人拥有投票权，在一些选情拉紧的摇摆州，波多黎各血统的美国人是两党争取的一个重要群体。

为了止损，特朗普竞选团队发声明说，辛奇克利夫的言论只是其个人立场，并不反映特朗普本人或竞选团队的观点。

特朗普也在周二的竞选活动中，与辛奇利夫切割。“我不知道这是否有什么大不了的，但我不希望任何人开下流的笑话或愚蠢的笑话。”他告诉福克斯新闻（Fox News）：“也许，他不应该在那里（出场）。”

卡玛拉·哈里斯：特朗普是一个法西斯主义者

特朗普称拜登让过多移民进入美国 事实是什么 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

攻击“一半的美国人”

紧接着，拜登的又一次“口误”式发言，让这场风波出现转折。拜登10月29日在一场线上活动上说出，特朗普的支持者是“垃圾”。“我看到的唯一的垃圾就是他（特朗普）的支持者——他对拉美裔的妖魔化是不合情理的，这是很不美国的做法。”

特朗普阵营立即截取前半句进行抨击，尽管这句话并没有讲完。特朗普团队发布筹款短信说，“哈里斯的老板拜登刚刚称，我所有的支持者都是垃圾！”特朗普则在宾夕法尼亚州的竞选集会上称：“这些人。可怕，可怕，说出这样的话太可怕了。”

特朗普最知名的支持者马斯克在X平台发文称，拜登把一半的美国人称为“垃圾”。有人在社交媒体上愤怒表示：“你把我们叫做垃圾，我们永远不会忘记。”

美国电视辩论 谁赢得选民的心? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登在帮倒忙？

白宫随后在声明中表示，拜登指的是特朗普阵营的仇恨言论，而不是他的支持者。白宫发言人安德鲁·贝茨（Andrew Bates）对福克斯新闻说，拜登是将特朗普麦迪逊广场花园竞选集会上的仇恨言论称为“垃圾”。

拜登本人也在社交平台X上解释说“今天早些时候，我把特朗普的支持者在麦迪逊广场花园集会上对波多黎各的仇恨言论称为垃圾——这是我能想到的唯一一个形容它的词。他把拉美裔妖魔化是不合情理的。这是我要说的意思。”

拜登已不止一次因发言表述不周，引起歧义或被对手作为攻击的把柄。有美国媒体评论说，最近这一事件再次体现了哈里斯团队选择与拜登保持距离的原因。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。