互取所需 沙特敲响“金砖银行”大门

（德国之声中文网）新开发银行在回复英国《金融时报》的一份声明中表示，确实正在与沙特方面磋商，"在中东地区，我行非常重视沙特阿拉伯王国。"

目前，新开发银行正准备对其融资方案进行正式评估。由于俄罗斯发动入侵乌克兰的战争，这些融资方案正受到质疑，分析人士担心持有该银行19%股份的俄罗斯将会影响其融资能力。新开发银行已经被迫搁置其在俄罗斯的 17 亿美元金融敞口，约占其总资产的 6.7%，并停止为新的俄罗斯项目提供资金，以向投资者保证其正在遵守西方主导的对莫斯科的制裁。

而沙特阿拉伯有望成为资金雄厚的新股东的消息，则显然是一个利好。新开发银行独立评估办公室主任穆托(Ashwani Muthoo)在接受媒体采访时说，筹款选项"是目前最重要的事务"，"我行正在努力调动资源。"穆托拒绝就与沙特的谈判置评，只是笼统表示银行董事会希望研究替代工具与货币来引入新资源。

该银行将在5月30日和31日召开为期两天的年会。

金砖防制裁?

新开发银行在2015年由"金砖五国"----巴西、俄罗斯、印度、中国、南非----共同创立，迄今已为这五个国家的约一百个项目提供了330亿美元贷款。目前，该银行还吸纳了阿联酋、埃及、孟加拉作为新成员国。

俄罗斯方面则将新开发银行视作减轻西方制裁影响的一个工具。俄罗斯总理米舒斯金(Mikhail Mishustin)几天前访问中国时就说，新开发银行的一大主要目标就是保护该集团免受"来自西方阵营的非法制裁"。

作为全球最重要的原油出口国，沙特阿拉伯近期也在努力寻求加强与中国的关系。去年底，中国国家主席习近平访问沙特时称赞两国关系"进入了新时代"；今年3月，在中方的斡旋下，沙特与伊朗两国的官员在北京宣布恢复双边外交关系。现在，谋求加入金砖国家的机构，将为沙特阿拉伯进一步强化这一纽带。

不过，新开发银行短期内并无法替代西方主导的金融体系。该机构依然依赖于美元融资手段，因此在很大程度上配合了针对俄罗斯的金融制裁。就在今年5月，国际评级机构惠誉将该银行的展望从"负面"上调为"稳定"，并将其归因为新开发银行采取了措施、减小了在俄罗斯的金融敞口。去年夏天，惠誉曾以"俄罗斯的声誉风险可能会阻碍新开发银行进入美元债券市场"为由下调该银行的评级。

（金融时报等）

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