互信减少 中国在美投资锐减

（德国之声中文网）在一份研究报告中，市场调研公司荣鼎集团（Rhodium Group research firm）指出，去年，中国在美国直接投资跌至50亿美元，而2017年是290亿美元，2016年更是460亿，为迄今最高纪录。直接投资一般指并购和全资在当地设厂，不含购买股份一类金融行为。

投资锐减的原因，部分在于北京严格管制跨境资本流动，部分在于美国国家安全审查机构强化了对中资的审查和限制。

根据荣鼎集团的这一报告，去年，由于难以通过外国在美投资委员会（CFIUS）的标准，中方减少了额度25亿美元的投资交易。该机构负责审查外来投资是否符合美国国家安全利益。去年，中国对美信息及通信技术产业的投资由2017年的25亿美元跌至2亿。

同期，美国在华直接投资从2017年的140亿美元降至130亿；美国对中国信息技术产业的投资额降至21亿美元；而2017年是41亿，2016年为43亿。

美联社评述称，自特朗普就任总统以来，美中贸易关系恶化。

围绕北京积极挑战美国技术霸主地位引发的争议，美中双方各对对方价值千亿美元的产品课征高额关税。美国国会去年通过一项法案，严格限制中方投资美国企业、购买核心技术。美国方面亦强化了对敏感技术出口的限制。

凝炼/苗子（美联社）