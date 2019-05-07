 互信减少 中国在美投资锐减 | 经济纵横 | DW | 08.05.2019

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经济纵横

互信减少 中国在美投资锐减

去年，中国在美国直接投资锐减83%。随着美中贸易争端和谈判陷入僵局，全球两个最大经济体之间猜疑增加。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

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中国副总理刘鹤在华盛顿与美进行经贸谈判之际，中方加速释放让步信号。据中国官媒报道，3月5日举行的全国人代会上将审议外商投资法草案，“彰显中国进一步扩大开放的决心”。而同一天，纽约世贸组织内流传着一份质疑中国隐瞒补贴计划的美方文件。 (30.01.2019)

马云接受记者采访、在投资人大会上讲话，讲的都是同几件事: 中美贸易战对经济的影响，还有为他卸任的背后原因辟谣。 (20.09.2018)

美国国会参议院中的反对党领袖致信呼吁特朗普总统制止中国在美投资，以此向北京施压，敦促其在朝鲜核威胁问题上提供协助。 (01.08.2017)

（德国之声中文网）在一份研究报告中，市场调研公司荣鼎集团（Rhodium Group research firm）指出，去年，中国在美国直接投资跌至50亿美元，而2017年是290亿美元，2016年更是460亿，为迄今最高纪录。直接投资一般指并购和全资在当地设厂，不含购买股份一类金融行为。  

投资锐减的原因，部分在于北京严格管制跨境资本流动，部分在于美国国家安全审查机构强化了对中资的审查和限制。

根据荣鼎集团的这一报告，去年，由于难以通过外国在美投资委员会（CFIUS）的标准，中方减少了额度25亿美元的投资交易。该机构负责审查外来投资是否符合美国国家安全利益。去年，中国对美信息及通信技术产业的投资由2017年的25亿美元跌至2亿。  

Schweiz Jack Ma beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Reuters/D. Balibouse)

马云曾对特朗普承诺，要帮助美国创造一百万的就业机会。

同期，美国在华直接投资从2017年的140亿美元降至130亿；美国对中国信息技术产业的投资额降至21亿美元；而2017年是41亿，2016年为43亿。

美联社评述称，自特朗普就任总统以来，美中贸易关系恶化。

围绕北京积极挑战美国技术霸主地位引发的争议，美中双方各对对方价值千亿美元的产品课征高额关税。美国国会去年通过一项法案，严格限制中方投资美国企业、购买核心技术。美国方面亦强化了对敏感技术出口的限制。

 

凝炼/苗子（美联社）

 

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