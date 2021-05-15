互不退让！以巴冲突无缓和迹象

（德国之声中文网）以色列周日（5月16日）加强了对加沙的空袭。据加沙卫生部的消息，这场空袭摧毁了加沙市市中心的三处房屋，造成至少有26人死亡。另有50人受伤。此前一天，加沙卫生部报告，自巴以周一交火以来，已有132名巴勒斯坦人死亡。

以色列总理本内塔尼亚胡周六誓言，要继续对加沙地带采取军事行动。内塔尼亚胡当天晚些时候在电视讲话中重申，“只要有必要”，空袭行动就会持续下。他还承诺做足一切可行措施，尽量减少平民伤亡的机会，并强调：“对这场对抗负有罪责的一方不是我们，而是那些攻击我们的人”。

以色列军方表示，他们轰炸了哈马斯加沙领导人辛瓦尔（Yahya Sinwar）位于加沙的住宅，并称这些建筑是该组织“军事”基础设施的一部分。军队发布了一段显示住宅被损的视频，但没有立即说明伤亡情况。

巴勒斯坦武装组织哈马斯总领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）则表示，面对以色列的攻击，他的组织不会退缩。在卡塔尔首都多哈举行的亲巴勒斯坦集会上，哈尼亚称耶路撒冷的阿克萨（al-Aqsa）清真寺是一条“红线”，并警告以色列“不要玩火”。哈尼亚还称，今天这场对抗、战争以及“起义”（intifada）的名称都是耶路撒冷。

拜登与以巴领导人通话

美国总统拜登周六先后与内塔尼亚胡及巴勒斯坦领导人阿巴斯通电话，对地区冲突表示关切，希望和平解决争端。这也是拜登上任后首次与阿巴斯对话。

就拜登与内塔尼亚胡的通话，根据白宫发表的声明，拜登重申，“他坚决支持以色列有权对来自哈马斯和加沙其他恐怖组织的火箭弹袭击进行自卫。他谴责这些针对以色列各地的无差别攻击”。据悉，拜登还向内塔尼亚胡介绍了美国在这一问题上与区域伙伴进行高级别接触的最新情况，并讨论了正在进行的外交努力。

在另一份介绍拜登与阿巴斯通话情况的声明中，白宫写道，拜登“传达了美国对加强美巴伙伴关系的承诺。他们讨论了目前耶路撒冷和约旦河西岸的紧张局势，并表示他们共同希望耶路撒冷成为所有信仰和背景的人和平共处的地方”。声明还指出，“拜登总统向阿巴斯总统介绍了美国就当前冲突进行外交接触的最新情况，并强调哈马斯必须停止向以色列发射火箭弹。”

美国负责巴以事务的副助理国务卿阿姆尔（Hady Amr）目前在当地与以巴官员分别进行会晤，希望能说服双方缓和紧张局势。

中方表态

中国外交部发言人华春莹周日宣布，中国作为联合国安理会5月轮值主席，将于当天举行安理会巴以问题紧急公开会。中国国务委员兼外交部长王毅将以视频方式主持上述会议并发表讲话。

就近日巴以冲突不断升级，中国也正式表达了立场。根据中国外交部网站周六发布的信息，中方的三点立场分别是：局势恶化的根源是巴勒斯坦问题长期未能得到公正解决；当务之急是停火止暴，联合国安理会有责任推动局势尽快降温；解决巴勒斯坦问题根本出路在于落实“两国方案”。

以巴冲突升级，前景令人担忧 希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突 周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



德国示威出现骚乱

德国外长马斯（Heiko Maas）重申，以色列有权保护自己免受“哈马斯恐怖分子火箭”的攻击。他在接受《图片报》周日版采访时强调，要分阶段缓和紧张局势，并表示双方仍应考虑两国解决方案。

周六，德国又有数以千计的人走上街头，表达对巴勒斯坦人的支持。多场示威活动出现骚乱。在柏林，有示威者殴打警察，并向其投掷石头和玻璃瓶。警方以胡椒喷雾回击。

骚乱发生后，德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）宣布要打击任何形式的反犹太主义。他向《图片报》周日版表示：“我们不会容忍在德国领土上焚烧以色列旗帜和攻击犹太机构的行为。任何传播反犹太主义仇恨的人都将面临法治国家的强硬回应。”他强调，犹太人再也不应该在德国感到恐惧。联邦内政部已表示要向各州的警察部队提供人员和物质支持。



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