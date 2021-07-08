 互不信任加剧 中国拟禁止有数据安全风险科技公司境外上市 | 经济纵横 | DW | 27.08.2021

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经济纵横

互不信任加剧 中国拟禁止有数据安全风险科技公司境外上市

据路透社报道，消息人士透露，中国正在制定规则，禁止存在数据安全风险的互联网企业在中国境外上市。近日，美证监会已暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。

Symbolbild DiDi bei der Börse

滴滴出行六月底在纽交所上市后遭遇中国官方严厉审查

（德国之声中文网）据路透社本周五（8月27日）报道，一位要求匿名的消息人士透露，中国证监会正在制定规则，计划禁止掌握的数据可能构成潜在安全风险的企业在美国等中国境外上市。该消息人士还说，预计该禁令也将对涉及意识形态问题的公司实施。

《华尔街日报》本周五也报道说，知情人士透露，中国计划提出新规，禁止拥有大量敏感消费者数据的公司赴美国上市。“这些知情人士称，监管机构的官员表示，这些规则针对的是通过VIE架构寻求赴海外上市的公司”。报道还写道，“知情人士称，根据上述新规，中国还将建立一项机制，要求企业赴海外上市必须获得一个跨部门委员会的正式批准，该委员会将于未来几个月成立......知情人士说，新的跨部委委员会将包括来自中国证监会、中国互联网监督部门和其他部委成员。”

美国证监会暂停中国VIE结构公司在美国的IPO

VIE架构即可变利益实体(VariableInterest Entities;VIEs)，也被称为“协议控制”，即不通过股权，而是通过签订各种协议的方式实现对实际运营公司的控制。《证券时报》近日引用华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟说，目前所有在美上市中概股和超过一半在港上市的中资民营股均采用VIE架构，主要集中在互联网和消费行业。

今年8月17日，美国证券交易委员会（SEC）主席加里·詹斯勒表示，美国证监会暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。“如果中国运营公司的审计师在未来三年内不公开他们的账簿和记录，无论是在开曼群岛或中国注册的公司将无法在美国上市”，他说。

针对SEC近日发布声明，增加对中国企业赴美上市的信息披露要求，中国证监会8月1日回应称，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。

中概股信任危机不断 新IPO被搁置

2020年，在纽约纳斯达克上市的瑞幸咖啡爆出财务造假丑闻，引发中概股的信任危机。2020年5月15日，瑞幸咖啡被纳斯达克除牌。

Luckin Coffee - Coffee Startup

瑞幸咖啡爆出财务造假暴雷引发中概股信任危机

今年6月，中国互联网巨头滴滴出行在纽交所上市后不到48小时，中国监管部门国家网信办即以防范国家数据安全风险，维护国家安全为由，对“滴滴出行”实施网络安全审查，致其股价大跌。之后，网信办再次发布消息称，因“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，要求应用商店下架“滴滴出行”App。此外，网信办还宣布对“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”等拥有大量中国国内数据，且最近在美股上市的企业启动网络安全审查。在这一背景下，美国证券交易委员会高级官员丶美国民主党委员艾莉森·李（ Allison Lee）7月26日曾表示，在证券交易所上市的中国公司都必须披露中国政府干预其业务的风险。

7月，中国政府又发布针对私人教培机构的新规，包括严禁学科类培训机构上市融资等等，再次导致多家在美上市中概股大跌。

今年7月10日，中国国家互联网信息办公室发布了网络安全审查办法修订草案征求意见稿，提出掌握超过100万用户个人信息的公司赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

据悉，7月以来，已有小红书、哈啰出行、喜马拉雅、Keep等十多家家企业取消或暂停赴美上市计划，这些企业基本都是VIE架构。

《华尔街日报》在本周五的报道中称，出于政治或国家安全考虑，中国领导人将互联网、电信和教育等行业视为敏感行业；拥有不太敏感数据的公司，如医药行业的公司，仍有可能获得中国监管部门批准赴海外上市。

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北京整顿科技公司 中概股重挫

滴滴出行等网路公司遭中国审查，导致其美国股价暴跌，连带波及其他在美挂牌的中国科技股，让他们表现不振。  

中概股命运难测 美中资本战要开打？

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美官员：在美上市中国公司须披露政府干预风险

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随着中国政府对科技公司的打压，总部位於美国加州丶由中国工程师创办的自动驾驶新创公司Pony.ai（小马智行）在纽约上市的计划也受到搁置。  

中国加强上市定价审查 19家机构投资者遭惩

为因应中国证监会加强对IPO(首次公开募股)的定价审查，中国证券业协会对19家机构投资者采取自律措施，这些机构投资者受到相关惩罚或警示。  

媒体：中国或要求赴美上市公司交出数据控制权

中国监管机关针对中国公司赴美上市可能采取进一步行动。路透社引述消息人士指出，中国监管机构正在拟定一项新的计划，要求这些想在美国上市的公司将数据管理权移交给第三方公司。  

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