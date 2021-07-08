互不信任加剧 中国拟禁止有数据安全风险科技公司境外上市

（德国之声中文网）据路透社本周五（8月27日）报道，一位要求匿名的消息人士透露，中国证监会正在制定规则，计划禁止掌握的数据可能构成潜在安全风险的企业在美国等中国境外上市。该消息人士还说，预计该禁令也将对涉及意识形态问题的公司实施。

《华尔街日报》本周五也报道说，知情人士透露，中国计划提出新规，禁止拥有大量敏感消费者数据的公司赴美国上市。“这些知情人士称，监管机构的官员表示，这些规则针对的是通过VIE架构寻求赴海外上市的公司”。报道还写道，“知情人士称，根据上述新规，中国还将建立一项机制，要求企业赴海外上市必须获得一个跨部门委员会的正式批准，该委员会将于未来几个月成立......知情人士说，新的跨部委委员会将包括来自中国证监会、中国互联网监督部门和其他部委成员。”

美国证监会暂停中国VIE结构公司在美国的IPO

VIE架构即可变利益实体(VariableInterest Entities;VIEs)，也被称为“协议控制”，即不通过股权，而是通过签订各种协议的方式实现对实际运营公司的控制。《证券时报》近日引用华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟说，目前所有在美上市中概股和超过一半在港上市的中资民营股均采用VIE架构，主要集中在互联网和消费行业。

今年8月17日，美国证券交易委员会（SEC）主席加里·詹斯勒表示，美国证监会暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。“如果中国运营公司的审计师在未来三年内不公开他们的账簿和记录，无论是在开曼群岛或中国注册的公司将无法在美国上市”，他说。

针对SEC近日发布声明，增加对中国企业赴美上市的信息披露要求，中国证监会8月1日回应称，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。

中概股信任危机不断 新IPO被搁置

2020年，在纽约纳斯达克上市的瑞幸咖啡爆出财务造假丑闻，引发中概股的信任危机。2020年5月15日，瑞幸咖啡被纳斯达克除牌。

瑞幸咖啡爆出财务造假暴雷引发中概股信任危机

今年6月，中国互联网巨头滴滴出行在纽交所上市后不到48小时，中国监管部门国家网信办即以防范国家数据安全风险，维护国家安全为由，对“滴滴出行”实施网络安全审查，致其股价大跌。之后，网信办再次发布消息称，因“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，要求应用商店下架“滴滴出行”App。此外，网信办还宣布对“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”等拥有大量中国国内数据，且最近在美股上市的企业启动网络安全审查。在这一背景下，美国证券交易委员会高级官员丶美国民主党委员艾莉森·李（ Allison Lee）7月26日曾表示，在证券交易所上市的中国公司都必须披露中国政府干预其业务的风险。

7月，中国政府又发布针对私人教培机构的新规，包括严禁学科类培训机构上市融资等等，再次导致多家在美上市中概股大跌。

今年7月10日，中国国家互联网信息办公室发布了网络安全审查办法修订草案征求意见稿，提出掌握超过100万用户个人信息的公司赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

据悉，7月以来，已有小红书、哈啰出行、喜马拉雅、Keep等十多家家企业取消或暂停赴美上市计划，这些企业基本都是VIE架构。

《华尔街日报》在本周五的报道中称，出于政治或国家安全考虑，中国领导人将互联网、电信和教育等行业视为敏感行业；拥有不太敏感数据的公司，如医药行业的公司，仍有可能获得中国监管部门批准赴海外上市。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。