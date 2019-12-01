“云游戏”将如何改变市场生态?

(德国之声中文网) 谷歌的Stadia，微软的Xcloud，EA的Atlas，英伟达的GeForce Now，索尼的Playstation Now……市面上已经有不少大型厂商所提供的云游戏服务平台。"云游戏"将游戏运行所需的文件都存在服务器端，运算也在服务器端进行，玩家只需要相对简单的终端设备就能通过网络进行游戏。这有点像游戏界的Netflix：玩家就像网络点播电影一样，直接在云游戏服务平台上点播游戏。

对于这种全新的游戏方式，支持者认为，这将促进游戏的"民主化"，反对者则担心，网速引发的延迟将会显著降低玩家的游戏体验。

那些愿意花钱购买Playstation、Xbox或者高配置电脑等最新一代游戏硬件的玩家，通常只是少数所谓"硬核玩家"。西班牙云游戏平台Play Giga的卡里洛(Juancho Carrillo)指出，云游戏则能让普通大众玩家也能及时体验到最顶尖的图形特效。普通玩家并不乐意花大价钱买最新的硬件，他们通常只是每天花几分钟用手机游戏稍微放松一会。

"硬核玩家"经常嘲笑这些普通玩家总是玩一些"过于简单"的游戏，但是偏偏就是这类"简单游戏"，凭借着巨大的用户数量，在经济上更为成功。虽然这些游戏都可以免费使用，但是通常会有许多增强玩家游戏体验的付费功能，成为了游戏商的摇钱树。

与《古墓丽影》之类的大型游戏相比，"简单游戏"不需要玩家投入大量时间，而是充分占据所谓的"碎片时间"。玩家也不需要进行一些经长期训练才能完成的复杂操作。德国拜罗伊特大学的传媒学教授库贝克(Jochen Koubek)说："和当初网络点播音乐、电影的服务一样，云游戏也让一些人担心，电子游戏将会'垃圾化'。"

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库贝克进一步指出，云游戏平台收纳了几百款游戏之后，这些游戏之间会构成强烈的竞争；玩家一旦对某一款游戏不满意，就会立刻打开下一个游戏，因为他并没有为前一款游戏花费太多钱："这导致了游戏开发方式的明显变化。这一趋势在手机游戏上体现得十分明显：面向大众市场，精准切合大多数用户的偏好。"

云游戏平台在这一方面能够给游戏开发商回馈给不小的好处：收集玩家数据变得更加方便，开发者因此能够打造更迎合用户的产品，拉长他们的游戏时间，提高他们购买付费功能的意愿。

探索型游戏无人深空

在电子游戏的历史上，新技术总是能够催生全新的游戏类型。云游戏又能带来哪些变化，还需要一定的时间才能见分晓。目前已经显露的趋势是：适合于普通大众的休闲游戏、适合全家人一起玩的简单游戏、对网络延迟不那么敏感的游戏有可能越来越受欢迎。这一趋势甚至于还有可能导致不那么激烈的、需要一定耐心的角色扮演类游戏复兴。而从前那些需要几个人围坐在屏幕前一起玩的游戏，也可以通过云游戏平台来实现。

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目前，全球总共有大约25亿电子游戏玩家。要是云游戏概念继续普及，势必将继续推高这一数字。电子游戏、游戏玩家的形象也有可能随之改观：玩家将不再是满脸青春痘、宅在家里边吃垃圾食品边"射杀"恐怖分子的中学生。库贝克教授指出，只要电子游戏大面积普及，"人们便会意识到，游戏不过是一种娱乐产品而已，不再是少数人的癖好。也就是说，'别人'突然也变成了'我自己'。"

科隆理工学院的传媒学者博雅尔(Philipp Bojahr)则强调，这种现象在传媒历史上发生过多次，可以说每一种媒介都经历过这一阶段："公众总是在一开始质疑，然后小众群体慢慢接受，最后得到普遍的接受。"书刊曾经被妖魔化，电影曾经遭到抵制。也许再过一段时间，通宵打游戏将不再被视作出格行为--就像通宵看电视剧之行为如今已经被社会各阶层所接受一样。