云杉在哭泣！德国森林状况堪忧

（德国之声中文网）迄今，联邦德国政府认为，新造林面积需要24,5万公顷。可是，德国森林的受害程度远超出人们迄今的担心。联邦农业部现在估计，新造林面积需达28,5万公顷。·

对从2018年以来的受灾木材量的估计数字也增加：由1,6亿增至1,78亿立方米。这是德新社得到的农业部一份最新数字所显示的情况。

云杉凋亡

联邦农业部的数据显示，北莱茵－威斯特法伦、图林根、下萨克森和黑森等州受害最重。尤其是干旱和小蠹虫削弱了树木的抵抗力，其结果：尤其是位于地势较低林区的云杉大批凋亡。

农业部的文件指出，过去数星期的降雨有可能缓和部分地区的局面，但海拔较低的森林中的树木依旧缺水。德国全境目前森林面积超过1100万公顷。

北威州的一片受害云杉林

联邦农业部一名发言人对丰克传媒集团表示，今年以来已向森林所有人支付了3100万欧元的补贴，--今年全年计划共支付1,38亿欧元。鉴于资助标准已作调整、资助上限提高，今年下半年的支付量会明显增加。

补助木结构建筑

在去年举行的一次森林峰会上，联邦和州两级政府许诺向私人和地方森林所有人提供资助，其中联邦政府提供4,7亿欧元，各州政府提供3,3亿欧元。此外，在联邦政府制定的抗疫景气计划中，还将追加拨出总共7亿欧元，支持林业。此项资金除用以资助可持续性林业经济外，还用来资助鼓励使用木料建房。

干旱的德国 消防队应接不暇 干旱会增加发生火情的危险。在北威州的雷姆贝克（Lembeck)，消防队员正在扑灭田里的大火。图林根（Thüringen)的消防队今年已经扑灭了14次森林大火，超过过去两年的总和。

干旱的德国 担心收成 德国其它地区也在极端干旱中呻吟。一些地区的土地干旱程度为50年来之最，地表30至60厘米的土地完全干裂。干旱尤其让农业深受其苦，比如在萨克森州的卡门茨（Kamenz)。农民担心收成下降，比如土豆和玉米。

干旱的德国 河流水位降低 以前河水流淌的地方露出砂砾。德国的河流目前水量大减。宾根附近的莱茵河，许多地方已经露出河床的沙石和瓦砾。由于水位太低，莱茵河上的船只都不能满载行驶。

干旱的德国 易北河露出饥荒石 在易北河上，所谓的饥荒石已经露出水面。这块石头躺在萨克森州皮尔纳-奥伯波斯坦（Pirna-Oberposta）附近的河床上，上面的数字记载的是那些特别干旱的年份，最早的记录是1859年。

干旱的德国 航运遇到困难 在奥德河畔的法兰克福，内河航运已经完全瘫痪。这里的水位只有99厘米，比中等程度的低水位还要低20厘米。在德国南部，干旱也影响了邮轮和货轮的航行。

干旱的德国 水去哪儿了？ 黑森州埃德尔湖（Edersee)的水量现在每天减少近200万立方米。这些水被用来维持威悉河的水位，保证航运。谁想到这个湖里游个泳，还得去找水呢！

干旱的德国 湖底的村庄墓地 不过，在埃德尔湖底，人们另有发现。100年前，因为修建一个河谷堤坝，三个村庄被淹没。而现在的极端干旱天气让这些遗迹露出了一部分，比如照片上的老墓地。这些墓上面被盖上了水泥板，为的是不让尸体漂浮上水面。

干旱的德国 老桥重见天日 埃德尔湖上的老桥其实是在湖面以下。如今，行人又可以在这座百年老桥上通行了。等到它再次被淹肯定还有许多时日，天气预报近期没有雨。

干旱的德国 电闪雷鸣 一旦下雨，就是电闪雷鸣，风雨交加。夏天的暴雨往往造成地窖和街道被淹，闪电会引发火灾。本周，下萨克森州、北威州、梅克伦堡-前波莫瑞州和黑森州都出现暴雨天气。

干旱的德国 干旱结束还望不到头 据德国气象台预测，本周末德国一些地区气温将高达38摄氏度，并出现暴雨，之后气温会有所下降。不过，要迎来充足的降雨还有待时日。 作者: Christoph Ricking



凝炼／叶宣（德新社）

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