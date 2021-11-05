云南瑞丽4度封城 民众求援 官员「辟谣」

(德国之声中文网) 在中国持续针对新冠疫情实施严格的「零容忍」政策之际，中国社交媒体上纷纷传出位於中国云南与缅甸边境的小镇瑞丽因自去年9月陆续爆发5次疫情，已有4度封城的经历，这也导致当地的贸易丶经济丶日常生活都受到非常严重的影响。

根据中国浙江的《钱江晚报》周四 (10月28日)报导，瑞丽今年3月爆发2021年首波疫情，当时封城维持了26天，但解封後不久，又在7月初爆发另一波疫情，导致封城延续至8月中才逐渐缓解。一位24岁的当地青年告诉《钱江晚报》：「说是解封了，可实际上，工厂丶服务类店铺依旧关停，餐饮店不能堂食。」

疫情爆发後，当地原本非常蓬勃发展的玉石产业也受到波及。《钱江晚报》在报导中指出，瑞丽约有一半的人口为移民，而原本有许多商机的玉石产业在今年4月当地政府要求该市辖区内珠宝交易市场丶直播基地及翡翠互联网直播经营主体暂停一切线上线下的活动後，该产业便陷入停摆，许多珠宝商也离开该镇。

到了10月26日，一位自称是「瑞丽学生」的网民在微博上发文呼吁各界关注瑞丽的情况，该贴文也迅速成为各界的焦点。该网民称，瑞丽自8月3日封城至今，目前的政策是每天只有两个可以离开瑞丽的名额，而他本人与家人都有家归不得，过去一年来因无收入，心理状态已处於崩溃边缘。

《香港01》也在报导中引述当地市民说法，表示自从今年3月的疫情至今，因为瑞丽经历多次封城，导致他没有工作，因此也没有经济来源，导致生活陷入困难。对於这些说法，瑞丽市信访局向《香港01》称，瑞丽市已研究解除居家管理後的经济社会恢复问题，并打算从房租减免丶资金拨付丶金融支持丶税收优惠丶民生救助等方面来减轻企业负担，并保障民生。

前后官员说法不一

根据云南省卫健委的数据统计，该省28日有2起输入案例是在瑞丽市，而目前累计全省有94起确诊案例，以及540人仍在接受医学观察。与此同时，前瑞丽市的副市长戴荣里28日也在微信个人公众号以「瑞丽需要祖国的关爱」发文，呼吁各界协助瑞丽度过疫情带来的影响。

他写道：「疫情，无情地劫掠着这个城市，一遍又一遍，榨干了城市的最后一丝生机，吞噬着无数人刚刚燃起的希望。让很多人在希望中等待，又在等待中感受着无尽的折磨和煎熬。五次封城，已经让这个城市自然与人文丶历史和现实丶边疆和内地丶中国和缅甸，发生了无数的错位。」

戴荣里提到，由於该市「捉襟见肘的财政」以及「承担的艰巨的国门防护责任」，使该市已无法再承受这样的重量。他说：「让一个小城在承受更多责任的同时，应该给这个小城更多到位的关心。既然小城承担了国门的防控责任，祖国母亲这时候就要伸出有力的大手，护卫一下这个饱受折磨的孩子。」

戴荣里指出，长期封城犹如瑞丽发展的死结，而恢复生产与经营已显得十分急迫。他呼吁政府应该从经验中习得教训，并在兼顾大局及民生跟管控的情况下，综合考量治理方式。他写道：「国家应该给予瑞丽大量的财物支持，大量公益组织，也应该在这时伸出有力的援手；回国自首者，则应该设立独立的识别区和防护区，不应引发这个城市更多的社会动荡；大批医务人员和心理疏导人员应该输送到这个城市的各个环节里去。」

然而，瑞丽市长在回应中国《澎湃新闻》访问时称，戴荣里原为挂职副市长，并说该文章是从个人观点出发，引用的资料已过时，且戴荣里本人已不在当地。市长还强调瑞丽目前暂时不需要外地援助。他说：「他里面说的一些东西，用的是四五年前的资料怎麽样。」

瑞丽市的市委书记後来也进一步向《澎湃新闻》表示，瑞丽市接受援助需要相关程序与审批，而目前上级相关部门已给予很多支持，他也说将针对戴荣里文章的内容做出反馈。

不过香港《明报》引述原本居住在云南与缅甸地区接壤的居民的说法，批评当地官员说法「避重就轻，玩文字游戏」，并重申瑞丽市人民目前不能随便去菜市场，也不能不能回去抵边城寨。

(综合报导)

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