 云南再爆疫情 瑞丽市委书记突遭撤职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2021

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时政风云

云南再爆疫情 瑞丽市委书记突遭撤职

曾称「坚决杜绝疫情输入」的瑞丽市委书记龚云尊抵不住三次疫情来袭而下台，官方要其他干部引以为戒。

Covid-19-Graffitis | China

中国铁腕防疫，严控疫情再次爆发。

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上周，世卫组织公布了第一份新冠病毒起源调查报告之后，专家们表示，中国及其邻国不仅要打击野生动物交易，同时还应该填补法律漏洞，阻止养殖户饲养那些容易感染病毒的动物物种。

世卫总干事谭德塞在30日在记者会上，批评中国未提供专家团队部分领域的原始数据，并称专家团队对武汉病毒实验室的调查不足，无法排除病毒从实验室泄漏的可能。

(德国之声中文网) 中国云南省瑞丽市委书记龚云尊因为在疫情防控工作上「严重失职」被撤销党内职务，政务，降为一级调研员。

云南省纪委省监委8日在一份声明中说，在龚云尊的监督下，与缅甸接壤的瑞丽市半年内发生了三次新冠肺炎疫情，严重影响了云南和中国的防疫工作，并损害了该省的经济和社会发展。

声明中强调，全省各级党组织和党员领导干部要「引以为戒，汲取深刻教训」，也说要「坚决纠治疫情防控工作中的形式主义官僚主义问题，坚决整治疫情防控工作中不担当、不负责等失职失责行为」。

根据中国媒体报导，龚云尊7日晚间还现身新闻发布会介绍该市疫情防控工作，隔一天上午就遭到撤职。

中国4月7日报告新增24例新冠肺炎确诊个案，其中包括云南的11例本土传播案例，比一天前报告的总数增加了一倍。云南目前累积有79例确诊，本土病例就有76例，此外，还有44例无症状感染者。

目前瑞丽市已实施家庭隔离，启动大规模检测行动，并开始接种疫苗，以阻止疾病进一步蔓延。

路透社报导，该市是云南的一个重要中转站，并与老挝、缅甸和越南有4000公里的崎岖边境。新冠肺炎爆发以来，一直传出有非法移民试图借此道进入中国躲避疫情，云南当局则一直在努力监控防范。

到目前为止，根据中国官方数据，其新冠肺炎确诊病例总数为90,365例，而死亡人数则为4,636人。

邹宗翰/William Yang (路透社、美联社等)

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