 亏损逾30亿 德意志银行行长仍不失乐观 | 经济纵横 | DW | 24.07.2019

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经济纵横

亏损逾30亿 德意志银行行长仍不失乐观

今年第二季度德意志银行表现不佳早在预料之中。而现在，确切的数字显示，该行业务每况愈下。尽管如此，泽温行长仍对未来表乐观。

Frankfurt/Main: Die Zentrale der Deutschen Bank (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

美因河畔法兰克福德意志银行总部

（德国之声中文网）德意志银行宣布进行大规模业务重组的计划之后，又在3个多星期前就宣布了2019年第二季度的主要数据。由于出资进行重整，预计该季度将损失28亿欧元。然而周三公布的确切数据比预期的更加黯淡。税后亏损增加到31.5亿欧元。如果再加上与银行业务重组相关的其它支出，第二季度的亏损达到34亿欧元。

德意志银行行长泽温（Christian Sewing）说："我们已经采取重要措施来实施我们对银行进行重整的战略。……所取得的结果将体现这一点。"

为重整业务，德意志银行投入了资金70亿欧元。如果没有这一负担，银行本来可以盈利。银行自己估计可获2.31亿欧元的税后利润，约合税前利润4.41万欧元。即便如此，与竞​​争对手、特别是美国的竞争对手相比，利润微不足道。除此之外，股市的反应也令人失望，德意志银行股票在法兰克福交易所的开盘价下跌超过5%。

Deutschland Hauptversammlung Deutsche Bank in Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

难打翻身仗的泽温行长

德意志银行的一些重要业务领域中的有些部门明显亏损。特别是交易业务收益下降。只是与富裕客户的银行业务有所增长。与此相关的的DWS基金的收入明显高于去年同期，利润额1.12亿欧元，比一年前增长22％。

德意志银行打算退出的全球股票交易，收入下降近三分之一。经连续3年亏损，2018年取得微薄利润之后，2019年，银行面临严重亏损的威胁。泽温行长希望通过彻底的重新定位结束银行的持久危机。到2022年年底，银行的全职工作人员将减少18000人，全球范围内减少到74000人。

被罚款数十亿美元的投资银行的业务将被大幅削减。德意志银行决定依靠自己的力量来承担大约74亿欧元的重整费用。今年将为大规模改组支付大部分费用。按照行长泽温的计划，新德意志银行的核心将是新组建的企业银行，主管中小企业、家族企业和跨国公司。

在资本市场业务方面，德意志银行打算集中精力搞好贷款、债券和金融咨询业务。银行正在全面退出全球股票交易。有关银行在其本土市场裁员规模的具体情况没有出现在季度资产负债表中。不过此前行长泽温已经通报了"大规模裁员"的数字。

泽温曾向《商报》表示："整个裁员数量包括此前收购邮政银行时的裁员计划。"不久前刚达成一致的是，将在包括邮政银行在内的私人客户领域继续裁减2000个全职工作岗位。泽温多次强调，继续裁员将在"社会可接受的"范围内实施。

李京慧/凝炼 (路透社、德新社)

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