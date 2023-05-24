“二阳”感染潮引发警惕 专家提醒弱势群体接种疫苗

（德国之声中文网）在结束“清零”防疫政府大约半年之后，中国又出现了新一波的新冠病毒感染高峰，经历所谓“二阳”的人数在最近数周不断上升。据北京市卫健委周五通报，新冠感染已经连续四周位列各类传染病感染人数榜首。

一些地区已经向学校发出警告，需保持警惕、采取预防措施。中国工程院院士钟南山预计，到6月末这波感染潮可能会达到峰值，最高时全国每周感染人数可能高达6500万人。他强调，防疫不能一劳永逸，这一波感染的重新来袭也是意料之中。钟南山估计，目前每周感染人数大约在4000万左右。

专家指出，在去年12月到今年1月之间，全中国14亿人口中估计有八到九成都经历了新冠感染，随之建立的免疫力在6个月之后逐渐减弱。

德新社指出，中国官方至今未公布有关过去这个冬天的新冠死亡人数。根据外国专家的估算，死亡人数应该在100万左右。据媒体消息，民政部没有按照预期在本周三公布2022年第四季度的殡葬数据。在去年年底的疫情高峰期间，因为死亡人数超过平时，各地火葬场超负荷运转。

在坚持了三年的严格清零防疫政策之后，中国政府在去年12月初突然放弃了封控、强制隔离和大规模核酸检测等防疫措施，但是却没有让医疗机构做好充分的应对准备，导致在感染人数激增的情况下出现医疗资源挤兑。

专家提醒弱势群体接种疫苗

不过据估计，从4月中旬开始的新一波感染不会造成冬天那样的混乱场面。尽管如此，卫生部门还是提醒老年人和有基础病的人群加强防护。

目前在中国流行的是奥密克戎XBB系列毒株，它的特点是传播速度快，更容易突破人体的免疫屏障，但是在致病方面和之前的变异体没有太大区别。官方媒体引述专家指出，在冬天已经感染过奥密克戎的群体，如果现在再次感染，症状一般会比第一次更轻微。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



钟南山表示，接种灭活疫苗或亚单位蛋白疫苗，加上一次感染，这样的“混合免疫”可以针对奥密克戎感染提供六个月左右的保护作用。但是面对可能到来的XBB感染小高峰，他仍建议弱势群体注射新的疫苗以预防感染。

也有批评声音指出，自从冬天那一波感染高峰结束之后，疫苗接种的推进力度明显减弱。目前有两种专门针对XBB的疫苗即将通过评审上市，但是具体上市日期尚未公布。

莫德纳在中国注册公司

另据路透社报道，美国生物制药巨头莫德纳已经于5月24日在中国注册了一家生物科技公司，注册地为上海闵行区，注册的公司名称为美德纳（中国）生物科技有限公司，注册资本1亿美元。

莫德纳公司一名发言人在回复路透社相关询问时表示：“我们正在寻求进入中国市场的机会，希望能够将莫德纳的mRNA疫苗的力量带给中国人民。”

到目前为止，中国尚未批准任何一款来自国外疫苗厂商的mRNA疫苗。莫德纳过去也没有在中国大陆地区设立分支机构。作为其亚洲扩张战略的一部分，这家制药企业于去年在香港开设了一家办事处。

（德新社、路透社）



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