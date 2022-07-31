“二舅”翻车？“二舅精神”翻车？

（德国之声中文网）“这是我的二舅，村子里曾经的天才少年”，这部发表在B站、名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的短片在过去一周火遍了中国大江南北。

故事讲述了二舅苦难但并不消沉的人生：小时候成绩优异，但发高烧时被村医打坏左腿，从此成为残疾。二舅辍学并消极了两年后开始学木匠手艺，并在之后为生产队、部队还有各村做木工。中间穿插了二舅去北京看毛主席纪念堂、首长给二舅搓澡、二舅唯一的感情经历等桥段，在影片结束时，二舅仍在照顾姥姥，还帮助村里人进行各种维修。

这部充满“正能量”的影片，再配上制作者“衣戈猜想”诙谐幽默的语言，感动了很多人。截至8月1日，这部11分钟多的短片在B站已经有将近3800万的播放、超过506万的点赞和超过616万的投币。很多人把“敬二舅”、“破防”等打在公屏上。一时间，“二舅精神”成为热议话题。

“鸡汤”？还是“毒鸡汤”？

不过，争议随之而来。不少人提出，“苦难不值得歌颂”，“是应该赞美苦难，还是动手构建公平社会？”也有网友提到“二舅无法对医疗责任追责”、“二舅的残疾证一直办不下来”等细节，指出这是政府失责。

在推特上，以“毒舌”著称的乐评人丁太升这样写道：“《活着》和二舅有本质的区别。同样是写苦难，余华全程带着批判，对苦难充满悲悯，对苦难的成因也进行了相当程度的探究。而二舅的作者，则是全程逆来顺受，讲如何跟命运妥协，对二舅不公命运的形成没有分毫的思考，反而对二舅活成这幅样子不断进行美化，说是毒鸡汤毫不为过。”

另一条来自“老杨进击”的热传贴文更露骨地说：“如何看待二舅精神？假如二舅去维权，二舅就寻衅滋事。二舅忍气吞声努力活着，央媒就点名表扬让大家学习正能量。明白了吗？这就是二舅精神。”

“二舅”的“翻车”与“反水”

除了“二舅精神”受到质疑外，“二舅”本身的真实性也被推上了舆论的风口浪尖。有人质疑影片文案参考了一篇名为《二舅》的网络旧文、其中一些细节并非原创，甚至有网友爆料，这部影片的背后是中国官媒。

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这些网友的说法并未得到证实，不过在7月31日，微博话题#二舅短片涉及内容虚构已被撤销推荐#引发关注。“凤凰网”当天刊登的一篇文章称，“今天最大的反水大戏是二舅所在的乡镇，乡镇干部说：‘与掌握情况有出入，正在核实’”。

“新浪科技”刊文称，“目前B站首页已经看不到该片的推荐”，并根据网上信息总结该片存在3处“翻车”，称“1. 二舅不是UP主的二舅，而是UP主老婆的二舅；2. 二舅腿部残疾是小儿麻痹症导致，而不是‘打针’所致；3. 二舅的残疾证早在20多年前就办了”。

这几处“翻车”似乎是对此前网友们针对“社会不公”、“政府失责”的回应。截至发稿，B站上的二舅视频仍然可以观看，并没有被下架。

“二舅”和“周公子”

与此同时，一个称“不是针对二舅本人，也不是针对视频本身”的帖子热传，贴文说：“二舅传递出来的是普通人面对苦难时不屈不挠自强不息顽强拼搏，这个价值观本身没问题。问题在于‘错位’”。文中指出了这几天的几个“很扎眼”的新闻：1是因为热射病去世的洗碗工。2是加班猝死的22岁直播运营。“这两位都是普通人，面对生活中的苦难时，够不屈不挠自强不息顽强拼搏了吧？对他们而言，你给他们看《二舅》有什么用？他们不需要这种激励，他们已经足够努力……。与此对应的，是周公子……。”

这里的“周公子”指的是另一位近日在中国新闻中大火的人物，在朋友圈肆无忌惮地炫富、炫门路的国企子弟周劼。而那又是另外一个故事了。

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