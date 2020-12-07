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第二次世界大战（1939年－1945年）
德国是一战主要参与国，二战挑起国，两次世界大战的战败国。二战是迄今为止人类社会所进行的规模最大的全球性战争。战争最高潮时全球有61个国家和地区参战，有19亿以上的人口被卷入战争。
一枚炸弹让城市停摆——而这并非恐怖袭击，也没有发生任何爆炸，而是发现了二战遗留炸弹。德国境内至今仍有大量没有引爆的二战遗留炸弹。
75年前，日本正式对美国投降，第二次世界大战结束。不过，有关各国并非在同一天纪念。
75年前，在波茨坦塞西利安霍夫宫（Schloss Cecilienhof），世界秩序被重新安排。现在，就在这个历史胜地，关于第二次世界大战欧洲战场结束后的1945年波茨坦会议的一个新展览对外开放。
普京在纪念二战结束75周年的文章里为前苏联辩护，淡化了其在战争爆发中的责任。在历史学家和俄罗斯问题专家们看来，这并非新伎俩。
75年前，第二次世界大战结束，——纳粹暴政也由此终结。联邦德国总统施泰因迈尔警示：谁要求划句号，谁就是在否认我们民主制的核心。
75年前的5月8日，纳粹德国投降。由此，第二次世界大战在欧洲战场结束。这次战争比其它任何事件都更深刻地塑造了德国的历史。75周年纪念日之际，记忆比过去任何时候都更有必要。
75年前纳粹德国即将战败之际，第二次世界大战的未来战胜国在雅尔塔做出了一项历史性决定，为创建最重要的全球组织结构铺平了道路。
在二战爆发80周年纪念日上，德国总统施泰因迈尔向波兰请求宽恕。1939年9月1日清晨，纳粹德国对波兰边境小城维隆发起空袭，第二次世界大战由此爆发。
日本周六（4月7日）举行第二次世界大战后该国首支两栖作战部队成立仪式。该部队旨在抵御敌军入侵、占领东中国海上日本岛屿。这是日本军队扩建努力的最新步骤。
今天（8月15日）是日本第二次世界大战投降72周年纪念日。数千民众在东京参加了纪念仪式，悼念300多万本国战殁者。
8月15日第二次世界大战对日战争胜利70周年之际，日本举行全国战死者哀悼仪式，明仁天皇首次使用了“深切懊悔”的字眼。
1945年5月，第二次世界大战欧洲战场结束。德国被炸成一片废墟。二战中，美国和苏联与纳粹士兵进行了长期战斗。
从1939年9月1日希特勒下令德军进攻波兰到1945年5月8日德国签署无条件投降书，第二次世界大战在欧洲战区总共持续了近6年之久，6500多万人在战争中死亡。
俄罗斯外长宣布，中国和朝鲜领导人都将前往莫斯科，参加在红场举行的庆祝苏联卫国战争胜利暨第二次世界大战结束70周年盛典。
联邦德国总理默克尔日前决定，不出席5月9日在莫斯科红场举行的庆祝第二次世界大战结束阅兵式。德国之声评论员Christian Trippe认为，这是一个艰难但必要的决定。
中国外交部长王毅周日在回答是否会邀请日本首相参与二战结束70周年的阅兵式时表示，“不管是谁，只要诚心来，我们都欢迎”。
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