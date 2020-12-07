为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

二战

第二次世界大战（1939年－1945年）

德国是一战主要参与国，二战挑起国，两次世界大战的战败国。二战是迄今为止人类社会所进行的规模最大的全球性战争。战争最高潮时全球有61个国家和地区参战，有19亿以上的人口被卷入战争。

dpatopbilder - 20.04.2018, Berlin: Die Bombenentschärfer vom LKA stehen neben der Weltkriegsbombe. Die Weltkriegsbombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt und wird nun entschärft. Dazu hat eine großangelegte Evakuierung für eine Bombenentschärfung begonnen. Foto: Polizei Berlin/Polizei Berlin/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 07.12.2020

一枚炸弹让城市停摆——而这并非恐怖袭击，也没有发生任何爆炸，而是发现了二战遗留炸弹。德国境内至今仍有大量没有引爆的二战遗留炸弹。
NEW YORK, Aug. 14, 2015 (Xinhua) -- Oscar Gifford(L) and Alessandra Piani kiss to reenact the V-J Day Kiss in Times Square in New York, the United States, Aug. 14, 2015. Hundreds of couples on Friday participated the celebrations recreating the kiss between an American sailor and nurse captured by Life Magazine photographer Alfred Eisenstaedt 70 years ago, when Americans celebrated the V-J Day at Times Square, marking the victory over Japan that ended the war in 1945.(Xinhua/Li Muzi) XINHUA /LANDOV Keine Weitergabe an Drittverwerter.

纪念二战结束 为何有不同日子？ 02.09.2020

75年前，日本正式对美国投降，第二次世界大战结束。不过，有关各国并非在同一天纪念。
22.06.2020, Brandenburg, Potsdam: Der Ehrenhof mit Rasen-Rotunde des Schlosses Cecilienhof im Neuen Garten. Auf der Rasenfläche wurde seit der Potsdamer Konferenz im August 1945 ein fünfzackiger Sowjetstern aus roten Blumen gepflanzt. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

具有世界意义的"田园" 28.06.2020

75年前，在波茨坦塞西利安霍夫宫（Schloss Cecilienhof），世界秩序被重新安排。现在，就在这个历史胜地，关于第二次世界大战欧洲战场结束后的1945年波茨坦会议的一个新展览对外开放。
Russian President Vladimir Putin takes part in a flower-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier on Victory Day, which marks the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in central Moscow, Russia May 9, 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

希特勒-斯大林条约：普京的历史解读与篡改 26.06.2020

普京在纪念二战结束75周年的文章里为前苏联辩护，淡化了其在战争爆发中的责任。在历史学家和俄罗斯问题专家们看来，这并非新伎俩。
8.5.2020, Berlin, German President Frank-Walter Steinmeier gives a speech during a wreath laying ceremony to mark the 75th anniversary of the end of World War Two, at the Neue Wache Memorial in Berlin, Germany, May 8, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool

德总统：“我们今天必须自我解放” 08.05.2020

75年前，第二次世界大战结束，——纳粹暴政也由此终结。联邦德国总统施泰因迈尔警示：谁要求划句号，谁就是在否认我们民主制的核心。
2. Weltkrieg / Eroberung von Berlin durch die Rote Armee, 16. April bis zur Kapitulation am 2. Mai 1945. Sturm auf das Reichstagsgebäude am 30. April 1945. Sowjettruppen rücken vom Generalstabsgebäude gegen das Reichstagsgebäude vor. Foto. |

二战结束75周年：历史的教训 08.05.2020

75年前的5月8日，纳粹德国投降。由此，第二次世界大战在欧洲战场结束。这次战争比其它任何事件都更深刻地塑造了德国的历史。75周年纪念日之际，记忆比过去任何时候都更有必要。
In Jalta an der Küste der Krim trafen sich vom 4. - 11.Februar 1945 (sitzend l-r) der britische Premierminister Winston Churchill, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der sowjetische Diktator Josef Stalin zu einer Konferenz (Archivfoto). Neben militärischen und politischen Maßnahmen zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurden Vereinbarungen über eine Neuordnung Europas getroffen. (u.a. die Aufteilung des Deutschen Reiches in vier Besatzungszonen, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung Deutschlands und die Forderung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze). dpa (zu dpa Themenpakt Kriegsende vom 27.04.2005 - nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

雅尔塔会议：二战后的和平新秩序 04.02.2020

75年前纳粹德国即将战败之际，第二次世界大战的未来战胜国在雅尔塔做出了一项历史性决定，为创建最重要的全球组织结构铺平了道路。
01.09.2019, Polen, Warschau: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verbeugt sich nach seiner Rede bei den zentralen Gedenkfeierlichkeiten der Republik Polen zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Hochrangige Vertreter aus rund 40 Ländern nehmen an der Gedenkfeier in der Warschauer Innenstadt teil. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

“我向受害者鞠躬” 01.09.2019

在二战爆发80周年纪念日上，德国总统施泰因迈尔向波兰请求宽恕。1939年9月1日清晨，纳粹德国对波兰边境小城维隆发起空袭，第二次世界大战由此爆发。
©Kyodo/MAXPPP - 07/04/2018 ; Senior Vice Defense Minister Tomohiro Yamamoto (L) and Maj. Gen. Shinichi Aoki of the Ground Self-Defense Force attend a ceremony marking the inauguration of Japan's first amphibious fighting force, held in Sasebo, Nagasaki Prefecture, southwestern Japan, on April 7, 2018. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

提防中国！日本成立二战后首个两栖部队 07.04.2018

日本周六（4月7日）举行第二次世界大战后该国首支两栖作战部队成立仪式。该部队旨在抵御敌军入侵、占领东中国海上日本岛屿。这是日本军队扩建努力的最新步骤。
October 17, 2016. The masakaki tree offerings sent by Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Chuichi Date, president of the House of Councillors, are placed at Tokyo's war-linked Yasukuni Shrine, a source of diplomatic friction between Japan and some of its Asian neighbors, on Oct. 17, 2016. A wooden plaque (L) showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that he sent as an offering to the controversial Yasukuni Shrine in Tokyo on October 17, 2016. Abe sent the ritual offering to a controversial war shrine at the start of a four-day festival but did not visit, possibly avoiding an angry reaction from China and South Korea. / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT

“终战”纪念: 天皇深切反省 安倍未言侵略 15.08.2017

今天（8月15日）是日本第二次世界大战投降72周年纪念日。数千民众在东京参加了纪念仪式，悼念300多万本国战殁者。
epa04884452 Japanese Emperor Akihito (L) and Empress Michiko attend a memorial service at Nippon Budokan Hall in Tokyo, Japan, 15 August 2015. The annual ceremony marked the 70th anniversary of the end of World War II, remembering the Japanese soldiers and civilians who lost their lives. EPA/KIYOSHI OTA

日本天皇对二战表示“深切懊悔” 15.08.2015

8月15日第二次世界大战对日战争胜利70周年之际，日本举行全国战死者哀悼仪式，明仁天皇首次使用了“深切懊悔”的字眼。
Ein historisches Foto vom Ende des 2. Weltkrieges ist am 22.04.2015 auf dem Pariser Platz in Berlin aufgestellt. Das Foto gehört zu der Ausstellung Mai '45 - Frühling in Berlin, die bis zum 26. Mai mit einer Open-Air-Ausstellung an die Kapitulation Berlins am 2. Mai und das Ende des 2. Weltkrieges im Frühjahr 1945 erinnert. Foto: Stephanie Pilick/dpa

回顾二战：当一切成为过去.... 07.05.2015

1945年5月，第二次世界大战欧洲战场结束。德国被炸成一片废墟。二战中，美国和苏联与纳粹士兵进行了长期战斗。
As Nazi Germany starts the invasion of its neighbor Poland in the early morning hours of September 1, 1939, these German soldiers tear down a barrier at the German-Polish border, at an unknown location. (AP Photo)

二战中的欧洲 06.05.2015

从1939年9月1日希特勒下令德军进攻波兰到1945年5月8日德国签署无条件投降书，第二次世界大战在欧洲战区总共持续了近6年之久，6500多万人在战争中死亡。
Eine russische Fahne weht auf einem Regierungsgebäude neben den goldenen Kuppeln einer der vielen Kirchen auf dem Gelände des Kreml, aufgenommen am 09.05.2005. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

俄外长：中、朝领导人参加红场二战胜利庆典 17.03.2015

俄罗斯外长宣布，中国和朝鲜领导人都将前往莫斯科，参加在红场举行的庆祝苏联卫国战争胜利暨第二次世界大战结束70周年盛典。
Russian servicemen aboard armoured personnel carriers salute during the Victory Day parade in Moscow's Red Square May 9, 2014. Russia celebrates the 1945 victory over Nazi Germany during World War Two on May 9. REUTERS/Grigory Dukor (RUSSIA - Tags: POLITICS MILITARY ANNIVERSARY CONFLICT)

评论：具有象征意义的决定 12.03.2015

联邦德国总理默克尔日前决定，不出席5月9日在莫斯科红场举行的庆祝第二次世界大战结束阅兵式。德国之声评论员Christian Trippe认为，这是一个艰难但必要的决定。
15.02.2015 Chinese Foreign Minister Wang Yi holds a press conference with his Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif following a meeting on February 15, 2015 in the capital Tehran. Wang Yi began a two-day official visit to Iran, where he is expected to address ongoing talks over Tehran's nuclear programme. AFP PHOTO / ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

二战结束70年 王毅吁日本“不应再输掉良知” 08.03.2015

中国外交部长王毅周日在回答是否会邀请日本首相参与二战结束70周年的阅兵式时表示，“不管是谁，只要诚心来，我们都欢迎”。
显示更多文章