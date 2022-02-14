二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟

战争的毁灭力量

德累斯顿巴洛克式的圣母教堂在轰炸中被毁。直到1993年，圣母教堂一直保持被毁后的状态，以警示战争对人类文化的毁灭力量。后来，这座建于1726年-1743年间的教堂得到重建。一名英国艺术工匠按照原样修复了教堂十字架，尤其一提的是，这位建筑师的父亲是当年轰炸德累斯顿的飞行员之一。