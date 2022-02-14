二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟

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1945年2月13日晚，英美盟军开始轰炸德累斯顿，25000人葬身于火海。直到到今天，它是一次挥之不去的梦魇。
1945年2月13日，英国皇家空军245架“兰彻斯特”（Lancaster）重型轰炸机从英国升空，目标德国东南部的德累斯顿市。当晚9点45分，德累斯顿警笛划破夜空，灾难降临。
40万枚燃烧弹、3000枚炸弹、250枚喷火弹从天而降。英军两轮地毯式轰炸持续了23分钟，它把德累斯顿这个当时拥有63万人口的大都市变成了一片火海。
市中心大火熊熊燃烧。次日，英美联合对该市进行了再次轰炸，继续投掷300多枚炸弹。两日里共有约25000人丧生。轰炸之后，作为交通、军工重镇的德累斯顿全面瘫痪，无法再为前线供应军需物资。
在1945年2月的这场轰炸后，德累斯顿宫廷教堂遭到严重破坏，屋顶和穹顶倒塌。这座教堂是萨克森州宏伟的教堂建筑之一，与距离它300米处、世界闻名的圣母教堂属于同时期建筑。战后大部分的清理工作由“废墟妇女”们完成，男人不是战死受伤，便是在还战俘营。
德累斯顿巴洛克式的圣母教堂在轰炸中被毁。直到1993年，圣母教堂一直保持被毁后的状态，以警示战争对人类文化的毁灭力量。后来，这座建于1726年-1743年间的教堂得到重建。一名英国艺术工匠按照原样修复了教堂十字架，尤其一提的是，这位建筑师的父亲是当年轰炸德累斯顿的飞行员之一。
在1994年至2005年间，圣母教堂凭借来自世界各地的捐赠得以重建。其建筑总花费达到近1.8亿欧元。重建后的圣母教堂成为新的旅游热点，德累斯顿失而复得其地标建筑。
如今，这座萨克森大都市再次跻身德国最美城市的行列，长住人口接近55万。因其气派的巴洛克风格的建筑和秀丽的天然景色，德雷斯顿重新获得“易北河畔佛罗伦萨”（Elbflorenz）的美称。
极右势力为宣传自己的意识形态，将2月13日这天称作“炸弹大屠杀”、“万人之坟墓”，但绝口不提德国的战争罪责。他们会在这一天举行示威游行，与此同时，左翼势力也会上街，警方必须高度警戒，避免左右势力对峙后发生暴力事件。
在2月13日这个纪念日，德累斯顿市民会在多个地点聚集，当天晚上，他们组成长长的数公里的人链，纪念当年大轰炸的遇难者和所有二战死者。
1945 年2 月 13 日，德国东部城市德累斯顿（Dresden ）遭盟军战机大规模轰炸，几被夷为平地。前事不忘，后事之师。对该事件的记念伴随着对和平与和解的承诺、对右翼的抵抗。
维也纳爱乐的新年音乐会享誉全球。今年是由巴伦博伊姆担任指挥，而且在严格防疫措施下，开放观众进入金色大厅现场观看演出。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
二战期间，南斯拉夫游击队内有一支特殊的“台尔曼营”部队，积极抗击纳粹德国侵略者。这也是整场战争期间，盟军阵营内唯一一支全部由德意志人组成的部队。
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