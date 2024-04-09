二战后首次：德国向立陶宛派遣常驻部队

（德国之声中文网）德国正在立陶宛建立一个军事基地，旨在阻止俄罗斯进一步侵略其邻国。该基地将于2027年全面投入使用，驻扎近5000名士兵。

第一批德国士兵于周一（4月8日）抵达立陶宛，他们是将长期驻扎在北约东翼的新旅的一部分。由约20名人员组成的先遣队开始建立基地。最终将有约4800名德国士兵驻扎。

该旅被命名为第45装甲旅，将于2027年全面投入使用。

“这是我们首次在德国境外永久驻扎这样一支部队。”德国国防部长皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）周一在柏林举行的欢送仪式上说。他还说：“我知道还有很多工作要做，包括在当地。基础设施必须到位，营房和住宿也必须到位。” “立陶宛方面也还有很多工作要做，”他补充道，“我们将竭尽全力、就其所需地装备该旅。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov ）在回应这一部署时说，德国在立陶宛的军事存在将使紧张局势升级。

德国军队不堪一击？

德国为何要在立陶宛驻扎一个旅？

德国国防部表示，新军事基地旨在阻止俄罗斯在入侵乌克兰后进一步攻击其邻国。

立陶宛与俄罗斯的波罗的海飞地加里宁格勒以及莫斯科的亲密盟友白俄罗斯接壤。德国联邦国防军称，这使得立陶宛成为北约东翼最容易受到攻击的国家。

长期以来，西方军事分析家一直将苏瓦乌基峡（位于立陶宛—波兰边界西南一带，白俄罗斯西北部和俄罗斯飞地加里宁格勒州东部之间）视为俄罗斯与北约之间的潜在战略热点地区。

根据与北约的协调，德国此次行动的目的是在立陶宛长期驻扎4800名军人和约200名文职人员。德国政府将从巴伐利亚州和北莱茵-威斯特法伦州调遣两个作战部队营，组成立陶宛新旅的核心。

第三个营将是北约多国作战部队，是北约加强前沿部队的一部分。在立陶宛已经驻扎有一个营，几个国家轮流派遣人员，由德国指挥

（德新社、法新社）

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