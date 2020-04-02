 二战后最大跌幅   疫情下今年碳排放料降6% | 科技环境 | DW | 23.04.2020

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科技环境

二战后最大跌幅   疫情下今年碳排放料降6%

这是新冠疫情下的好消息，但专家认为只属短暂性质，气候变化仍是全球一大威胁。其中一份最新报告称，2019年是欧洲史上最热一年，格陵兰冰川融化加速令人担忧。

Bergheim - Greenpeace Projektion auf Kühlturm des Kraftwerks in Niederaußem (Imago/CoverSpot/B. Lauter)

（德国之声中文网）世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）22日在日内瓦总部表示，疫情下各国工业活动及交通流量减少，预料今年全球碳排放量将下降6%，为二战后最大跌幅。

他认为这对环境是「短期」的好消息，但仍不足以达致2015《巴黎气候协定》全球减排7%的目标，又警告随着疫情缓和及经济恢复，明年碳排放量很可能会比疫情前更高，「过去几次经济复苏造成的碳排放增幅，都比经济危机爆发前更多」。

塔拉斯呼吁各国政府团结解决气候变化问题，「我们要拿出像对抗新冠病毒一样的决心和团结。我们要拉低疫情曲线，同时要拉低气候变化曲线」。

延伸阅读：疫情带来“环保福利”？远景不容乐观

2019年欧洲史上最热一年

另外，世界气象组织发表最新全球气候报告，指出2015年至2019年是有纪录以来最暖的5年，全球平均温度相比工业化前上升摄氏1.1度。

同一天，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service，C3S）也公布最新数据，显示2019年是欧洲历史上最热的一年，超越了2014年、2015年和2018年的纪录。

报告指出，随着温室气体排放量增加，欧洲史上12个最热的年份中，有11个出现在在2000年之后。

Italien Hitzewelle Vatikanstadt (picture-alliance/AP Photo/R. Borgia)

2019年欧洲多国受热浪侵袭，图为梵蒂冈一名女子喝水降温。

高气压引致热浪

一般来说，厄尔尼诺现象(El Nino)会导致天气异常炎热。但研究人员指出，2019年没有厄尔尼诺现象仍创下最热年份纪录，令这个记录更加非比寻常。

去年引致高温的是欧陆上空的高气压，造成6、7月的热浪，使2019年7月成为有记录以来最热的月份。其中，法国、德国、比利时和荷兰等国家均录得有史以来的最高气温。科学家警告，全球暖化会使高气压现象会越趋严重。

欧洲北极地区也不例外，气温比正常值高出近摄氏1度。英国利兹大学极地观测与建模中心主任薛柏德（Andrew Shepherd）表示，格陵兰冰原的加速融化，使数据更加令人担忧。

李澄欣（路透社/法新社）
 

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