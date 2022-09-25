二战以来首次 德国台风战机飞越富士山

（德国之声中文网）上一次有三架德军驾驶的德国战斗机在日本上空飞行还是二战时期，当时两国作为法西斯轴心国结盟，但从未进行空中联合行动。如今情况发生转折：本周三（9月28日），德国空军总监格哈茨中将（Ingo Gerhartz）亲自驾驶台风战机，与日本航空自卫队幕僚长井筒俊司所搭乘的三菱F-2战机在富士山附近共同演练6架战机组成的编队。格哈茨和井筒都坐在驾驶舱中，赋予这次演训特殊意义。60名德国士兵降落在东京东北部的茨城县百里基地。

隔日，两名军官宣布将在“护身军刀2023”和澳洲“漆黑行动2024”军事演习中继续合作。格哈茨表示，“我们已经展现出，我们既能保障北约空域安全，也能将我们的飞机迅速转移至亚洲”，德国可以向日本学习如何操作最先进的F-35隐形轰炸机。格哈茨还称，德国还在采购时，日本已经投入使用这款轰炸机。井筒俊司则强调：“欧洲和印太平洋的安全紧密交织。”

格哈茨与井筒俊司随后还与士兵们一起慢跑至东京皇居。

更频繁在印太地区活动

德国战斗机从新加坡飞往日本是代号 “疾速太平洋2022”空中联合军演的一环。6架德国“欧洲台风”战机、4架运输机和4架空中加油机八月中旬首先飞抵新加坡，接着前往澳大利亚与16国进行联合军演。此次在富士山的战机编队飞行，是继2021年11月“巴伐利亚”号护卫舰停靠横滨后，德国在日本的第二次军事部署。

在德国前总理默克尔任内，德国首次为印太政策制定了指导方针。

德国国防部长兰布莱希特（Christine Lambrecht）接受《日本时报》采访时强调，德国希望长期活跃于印太地区。“该地区的军事集结正在加速，地缘政治紧张局势正加剧领土冲突升级的风险”，“我们知道欧洲-大西洋安全以及印太地区的安全是互相关联的。”

尽管如此，德国和日本对此做出了不同定义。日本将之视为对中国追求霸权的回应。日经新闻引述东京庆应义塾大学教授鹤冈路人称：“这些演习显示出德国有能力部署空军，在发生危机时比船舰更快速抵达目的地。这是对中国的强烈战略信息。”

北京似乎也抱持类似观点。中国官媒《环球时报》上周引述军事专家写道，德国和日本两个二战的轴心国“再次凑到一起训练，难免让人产生联想”。

“心有余而力不足的信号”

德国却不认同这样的论点。德国空军总监格哈茨强调：“我们在日本的任务不是对任何人的信号。我们在国际航线上没有配备武器飞行，也没有挑衅任何人。”

一些分析人士对这样的说法持怀疑态度。仙台白百合女子大学的安全专家迈斯洛（Sebastian Maslow）表示：“德国的印太策略会越来越军事化，对化解该地区的冲突升级风险无法起作用。”

无论如何，两国目前正面临类似的行动压力。德国与日本分别因为俄罗斯入侵乌克兰以及台湾面临的中国威胁加剧，正重新调整安全和防御政策。柏林和东京都计划大幅提高国防开支，同时更多地参与国际事务。安全专家迈斯洛表示：“这都将成为柏林和东京今年将提出的新国家安全战略的一部分。届时我们会看到，新德日安全合作如何有助于将欧洲、美国和日本的印太利益联系起来。到那时候，我们才会清楚它是否不仅仅是象征性政策。”

无论如何，德国战机转移至远东的军事价值似乎相当有限。《环球时报》引述军事专家称，在此前的“漆黑行动”演习时，德国一些飞行员因为飞行时间长不得不穿上尿布。该报引述军事专家评论称，“这样的德国空军，恐怕只能发出心有余而力不足的信号。”

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