“二师兄”身价大增 猪肉“保卫战”事关大局

（德国之声中文网）中国政府今年烦恼有点儿多。除了贸易战一波未平一波又起，香港示威也带来排山倒海的政治压力。偏偏在内忧外患之时，猪肉价格飙升又恐“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。

中国人一年消费7亿头猪。猪肉在大部分中国人的饮食中比重大，因此成为重要的民生指标。但国家统计局数据显示，8月猪肉价格同比增长46.7%。在此影响下，居民消费价格指数CPI同比增长接近3%的分水岭，达到2.8%。

猪肉价格飞涨导致社会舆情出现维稳忧虑。为了抑制猪肉价格上涨，中国多个省份出台了多种形式补贴，比如福建省莆田市就一度推出平价商店限量购买猪肉的举措。中国副总理胡春华更是指出，保障猪肉供应事关民生，事关大局，是党中央的“军令状”。

目前，中国已宣布“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”，“从财政金融用地等方面加大对养殖场户政策支持力度”等等，还拟定将对大豆猪肉等美国农产品从加征关税名单中排除。

除了去年8月在中国爆发的非洲猪瘟，贸易战、外交战、操之过急的减少小型养猪场的产业政策也是猪肉价格飞涨的幕后推手。通胀危机下，这场猪肉价格保卫战不仅关系到民生，更关系到政局和习近平的“中国梦”。