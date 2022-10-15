二十大首日 习近平：台湾问题是中国人自己的事

（德国之声中文网）各界瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会（中共二十大）10月16日上午10点在北京人民大会堂开幕。大会由中共中央政治局常委李克强主持，到会的代表、特邀代表合计共2340名。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等十九大的七位常委以及前中共总书记胡锦涛等人皆列席于主席台。

此外，张德江、俞正声、刘云山、张高丽等已卸任的十八届政治局常委都出席了开幕式。据官方星期六公布的46人主席团常务委员名单，除习近平等十九届政治局委员以及国家副主席王岐山，江泽民、胡锦涛等中共元老也都名列其中，但江泽民今天并未出席。

习近平在大会上代表第十九届中央委员会，向二十大代表作报告，总结过去五年工作。习近平称，「十九大以来的五年，是极不寻常、极不平凡的五年」。他表示：中国共产党团结带领人民，攻克了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事，推动党和国家事业取得举世瞩目的重大成就。

接着，习近平细数在过去五年及十年于政治、经济、外交、民生，以及港澳台湾等问题上的成就，并提出未来的主要目标和方向。

习近平说什么？

他指出过去五年间，在面对新冠疫情时，「坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。」面对国际局势急剧变化，「保持战略定力，发扬斗争精神，在斗争中维护国家尊严和核心利益」，掌握国家发展和安全主动权。

面对前几年香港局势动荡变化，习近平表示「依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管治权，落实『爱国者治港』原则，香港局势实现由乱到治的重大转折。」至于面对「台独」势力和外部势力干涉台湾事务，「坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对『台独』的坚强决心和强大能力。」

习近平接着提到，过去十年以来「全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的基本路线、基本方略，采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践，实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果」。

他指出，这十年来经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：「一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入新时代，三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。」此外还提及了其他工作成果，包括：全面加强党的领导、实现经济实力跃升、形成对外开放格局、健全环境整治制度、完成反腐败斗争等。

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



未来展望：实现第二个百年奋斗目标

习近平在谈及未来的计划时指出，中国共产党从现在起的中心任务就是「团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。」

他强调，「高品质发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务」，要构建高水准社会主义市场经济体制、推进新型工业化、推进高水准对外开放、加快建设贸易强国，推动共建「一带一路」高品质发展，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。在发展过程中，「保障人民当家作主」、「坚持全面依法治国」、「推进文化自信自强」、「推进国家安全体系和能力现代化」等。

台湾、香港问题

关于香港、澳门，习近平指出，「一国两制」是中国特色社会主义的伟大创举，是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排，必须长期坚持。 「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，可以支援发展经济、改善民生、破解经济社会发展中的深层次矛盾和问题，促进香港、澳门长期繁荣稳定。

此外，对于台湾问题，他强调「祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现」。他提到：「解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。」但不排除对「极少数『台独』分裂分子及其分裂活动」使用武力。

防疫升级，境外记者人数减半

由于近期北京疫情升温，据北京市疾控中心指出，除了原来的三天两检，七日内不聚会等规定，也对进返京人员新增了居家健康监测三天的新措施。

前往采访二十大相关消息的媒体也多少受到影响，本届会议境外记者报名参加人数共有约900名，仅为十九大一半，据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

接下来的日程

根据15日二十大新闻发布会上公布的消息，至10月22日的二十大主要议程包含：听取和审查十九届中央委员会的报告；审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举二十届中央委员会；选举二十届中央纪律检查委员会。

在二十大闭幕后，将召开20届一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

二十大，谁会入常？ 习近平 中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。总书记是常委会的首要成员领导，通常兼任国家主席，几位常委往往还兼任国务院总理、人大常委会委员长、政协主席等职务。外界普遍预测，目前的领导人习近平将在二十大上连任，继续在中共中央政治局常委中排名第一。

二十大，谁会入常？ 李克强 政治局常委名单的顺序一般按资历和职位排列，反映其在党内和政府内的地位。自江泽民以来的过去几届，排在第二位的都是国务院总理。虽然一段时间以来有关“习下李上”的流言在网络上层出不穷，但分析人士大多认为，“李上”的可能性很小。李克强本人也在今年3月人大后的记者会上明确表示，这将是他担任总理的最后一年。不过，李克强仍有可能继续留在常委中，转任其他职位。

二十大，谁会入常？ 胡春华 鉴于李克强会卸任国务院总理，将会产生一位新总理。胡春华是分析人士眼中一位热门人选。现年59岁的胡春华目前是国务院副总理，按照惯例，出任国务院总理者先要经历副总理职务。目前四位国务院副总理分别是韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。除了胡春华，其他三位都已超过68岁——如果考虑“七上八下”这个不成文的年龄规则，那么胡春华的可能性最大。不过，胡春华和已经落马的孙政才早年间曾一并被猜测为可能的“接班人”，也被看作有“团派”背景，外界认为他和习近平的关系并不亲密。

二十大，谁会入常？ 汪洋 另一位被看作是国务院总理热门人选的是现任全国政协主席汪洋。现年67岁的汪洋曾经担任国务院副总理职务。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤对德国之声表示， “现在选总理，主要取决于习近平的标准为何，而政治忠诚会是关键”，他认为，从这个角度来看，汪洋比胡春华更适合，汪洋“跟习近平配合得蛮好的”。不过也有分析认为，习近平可能希望更年轻的亲信接班，让汪洋、李克强、王沪宁这三位67岁的现任常委都退休，或者至少其中一到两位退休。

二十大，谁会入常？ 李强 美国“亚洲协会”近日发布题为“解密二十大”的报告，分析了五种可能的“入常”情景。在情景1中，“习近平的门生李强将出任总理”。李强是现任上海市委书记和政治局委，被“亚洲协会”报告描述为“似乎是习近平对总理人选的第一选择”。报告称，李强的竞争力因为今年上海疫情管理不力受到影响，如果他仍能出任总理，“将表明习近平仍然处于非常强大的政治地位”。

二十大，谁会入常？ 丁薛祥 “亚洲协会”的“解密二十大”报告也指出，丁薛祥、李希、陈敏尔等与习近平比较亲密的官员可能在二十大上得到重用。在其他一些坊间盛传的版本中，新的常委名单中也包含丁薛祥。现年60岁的丁薛祥是中央书记处书记、中央办公厅主任。他在习近平2007年短暂出任上海市委书记期间获得习提拔，被看作是习近平的核心幕僚之一。

二十大，谁会入常？ 陈敏尔 另一位被外界看好的习近平老部下是重庆市委书记陈敏尔。在习近平主政浙江时，陈敏尔担任浙江省委宣传部长，在习近平领导下工作。陈敏尔在2017年孙政才落马后接任重庆市委书记，在当地誓言要“肃清薄熙来、孙政才余毒”。在“亚洲协会”报告的情景4中，“假设习近平的权力不受约束，那么（目前常委）李克强、韩正、汪洋、王沪宁和栗战书都会被年轻的、绝对忠诚的习近平盟友取代。丁薛祥、李强、陈敏尔、黄坤明和李希是这里的潜在人选”。

二十大，谁会入常？ 李希 美国政治学者史宗翰认为，如果继续是“七上八下”，最有可能补位的是丁薛祥和李强。如果改为 “六上七下”，那么李强、丁薛祥，陈敏尔和广东省委书记李希也有望入常。广东是中国经济大省，李希本人也被看作受到习近平信任。不过，史宗翰认为李希是独立派系，表示李希以及汪洋、胡春华担任常委会有利于中共内部的政治精英自主性。

二十大，谁会入常？ 黄坤明 在谈到二十大可能的人事布局时，台湾政治大学东亚研究所教授王信贤提到了四位值得关注的人物：李强、丁薛祥、黄坤明及何立峰。前三位都是现任政治局委员。黄坤明是习近平的老部下，目前担任中宣部部长，是习近平宣传战略的主导者。有观点认为，黄坤明未来可能接替王沪宁主管意识形态。王信贤说，“黄坤明在宣传与意识形态部分帮习近平立下大功”， “蛮有机会入常，也会接下宣传的位置”。



（新华社、央视新闻、南华早报、联合报等）

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