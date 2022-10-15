二十大闭幕：李克强未入中委会名单、胡锦涛中途“被离场”

（德国之声中文网）中共二十大周六（10月22日）在北京闭幕，会议最后一天，大会选举产生第二十届中央委员会。

中国官媒新华社公布的新一届中央委员会委员名单共有205人，现年67岁的国务院总理李克强、72岁的人大委员长栗战书、68岁的国务院副总理韩正以及67岁的政协主席汪洋皆不在列。这意味着曾担任十九届中央政治局常委的上述四人将无法连任。

今年三月两会落幕后，李克强已在例行总理记者会上表示，这将是他担任总理的最后一年。有猜测认为，李克强可能会转任人大委员长。但一直有传言指李克强与习近平不合，而两人也来自党内不同阵营。

对于李克强等人未入中央委员会名单，《纽约时报》认为，习近平对党的控制比预期中更加严密，这份名单显示出，几位高级官员正在卸任，为更多受到习近平所青睐的官员进入政治局常委会铺路，而习近平对高层的控制将更加牢固，“这意味着精英阶层反对其政策的可能性降低”。该报引述欧亚集团中国政治分析员托马斯（Neil Thomas）表示，“中国已经进入了一个习近平最大化的时代。”

《纽约时报》指出，习近平在二十大扩大了其强大的统治权力，打造了一支共产党忠诚者的队伍，他们准备捍卫习近平的个人权利，并扩大国家对经济和国家安全的影响。

《华尔街日报》也评价称，李克强、汪洋、栗战书和韩正未入选中央委员会，给习近平的盟友和心腹获得未来五年里党和政府的关键职位扫清了道路。报道分析，包括上海市委书记李强和中央办公厅主任丁薛祥等多名习近平亲信可能进入下一届政治局常委会。

二十届中央委员会第一次全体会议，即中共二十届一中全会将于本周日举行。届时将会选出新政治局委员及政治局常委，现年69岁的习近平被认为将毫无悬念连任第三届中共总书记，而这将打破中国共产党内"七上八下"的不成文惯例。

新华社报道称，新选出的中央政治局常委将于周日中午12时许，同采访中共二十大的中外记者见面。

“反对台独”被写入党章

在周六的会议上，大会通过关于《中国共产党章程（修正案）》决议，其中批准了将"反对台独"写入党章。根据大会宣读，"大会同意将政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，把人民军队建设成为世界一流军队，全面准确坚定不移贯彻'一个国家，两种制度'的方针，坚决反对和遏制台独……等内容写入党章"。

台湾陆委会周六回应称，政府两岸政策坚定一致；持续站稳“四个坚持”、强化“四大韧性”，捍卫国家主权和民主自由，不退缩，不动摇。陆委会还呼吁中共，扬弃侵犯对抗的旧思维，以和平对等方式务实化解分歧。

習近平二十大談台港

习近平成为自己的继任者

法新社指出，分析人士密切关注党章是否会被修改，将“习近平思想”作为指导思想，此举将使习近平被与毛泽东相提并论。虽然这并未发生，但大会决议仍称“习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华”。

此前，习近平在2018年废除国家主席连任限期，为他的无限期统治铺路。二十大则有效巩固了习近平作为毛泽东以来中国最强大领导人的地位。

伦敦大学亚非学院院长曾锐生表示：“习近平的权力将趋近于中国的独裁者，几乎没有人可以建议他尝试修正方向。”

在党章修正案中，大会还要求全党“深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把这一思想贯彻落实到党和国家工作各方面全过程”。党章中还加入了其他口号，包括“弘扬坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民的伟大建党精神，以伟大自我革命引领伟大社会革命”等要求。

德国墨卡托中国研究所（MERICS）中国问题专家德林豪森（Katja Drinhausen）表示：“本次党代会最重要的政治创新不在纸上：在两届总书记任期后，习近平没有为年轻继任者让路，而是将自己设定为自己的继任者。”

在他任期的第一个十年里，习近平为中国和共产党制定了“伟大抱负”。德林豪森指出，“习近平现在为这些雄心壮志奠定了基础，并为它们成为现实铺平了道路。”

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

胡锦涛被疑似被架离二十大会场

周六二十大闭幕式结束前出现了令人意外一幕。中共前总书记胡锦涛中途被搀扶离席引起关注。从胡锦涛的肢体动作来看，不少人认为他是非自愿被“架离”会场。

根据法新社现场拍摄到的画面，一名工作人员在胡锦涛旁耳语，随后拿起他的眼镜并试图将他从座位上扶起，胡锦涛伸手想拿习近平桌前的一份文件，被习近平制止。被拉起身的胡锦涛一度想转身坐下，此时第二名人员上前向胡锦涛说话，并作出请他离场的手势。坐在胡锦涛右手边的习近平默默看着这一幕并未多言。李克强则是面无表情，全程未看向胡锦涛。

胡锦涛最后被工作人员搀扶着离开会场，离去前他用手背拍了习近平后背并对习近平说话，习近平只是点头致意，接着他又拍了拍李克强的手臂，在工作人员搀扶下离开了会场，未参加下半场大会。在此不久前，国际媒体的摄影人员和记者被允许进入人民大会堂拍摄，胡锦涛离场的画面也被部分国际媒体捕捉到。这段不寻常的插曲发生在《中国共产党章程（修正案）》的决议表决前。

（综合报道）

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