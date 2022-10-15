二十大闭幕：中央委员会名单不见李克强

（德国之声中文网）中共二十大周六（10月22日）在北京闭幕，会议最后一天，大会选举产生第二十届中央委员会。

中国官媒新华社公布的新一届中央委员会委员名单共有205人，现年67岁的国务院总理李克强、72岁的人大委员长栗战书、68岁的国务院副总理韩正以及67岁的政协主席汪洋皆不在列。这意味着曾担任十九届中央政治局常委的上述四人将无法连任。

今年三月两会落幕后，李克强已在例行总理记者会上表示，这将是他担任总理的最后一年。有猜测认为，李克强可能会转任人大委员长。但一直有传言指李克强与习近平不合，而两人也来自党内不同阵营。

二十届中央委员会第一次全体会议，即中共二十届一中全会将于本周日举行。届时将会选出新政治局委员及政治局常委，现年69岁的习近平被认为将毫无悬念连任第三届中共总书记，而这将打破中国共产党内"七上八下"的不成文惯例。

新华社报道称，新选出的中央政治局常委将于周五中午12时许，同采访中共二十大的中外记者见面。

在周六的会议上，大会通过关于《中国共产党章程（修正案）》决议，其中批准了将"反对台独"写入党章。根据大会宣读，"大会同意将政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，把人民军队建设成为世界一流军队，全面准确坚定不移贯彻'一个国家，两种制度'的方针，坚决反对和遏制台独……等内容写入党章"。

習近平二十大談台港

胡锦涛被疑似被架离二十大会场

周六二十大闭幕式结束前出现了令人意外一幕。根据现场拍摄到的画面，一名工作人员在中共前总书记胡锦涛旁耳语，随后将他从座位上扶起，胡锦涛一度想转身坐下，此时第二名人员上前向胡锦涛说话并作出请他离场的手势。坐在胡锦涛右手边的习近平默默看着这一幕并未多言。胡锦涛最后被一名人员搀扶着离开会场，离去前他对习近平说话，习近平只是点头致意，接着他又拍了拍李克强的手臂，在工作人员搀扶下离开了会场，未参加下半场大会。在此不久前，国际媒体和摄影人员和记者被允许进入人民大会堂拍摄，胡锦涛离场的画面也被部分国际媒体捕捉到。这段不寻常的插曲发生在《中国共产党章程（修正案）》的决议表决前。

（综合报道）

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