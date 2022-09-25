二十大开幕之际 中国官媒再挺清零政策

（德国之声中文网）中国作为全世界最后一个严守新冠隔离封城政策的国家，什么时候能够重回正常，越来越多的成为全球各国关注的话题。不仅仅是因为中国仍然是全球经济重要的生产力所在地，也因为一个拥有14亿人口的大国，在新冠疫情期间发生了太多的人间悲剧，太多人的基本生活根基被动摇。临近中国二十大召开之际，有声音对中国之后的逐步解封给予希望。

9月底，彭博社发文称，摩根士丹利金融公司加入了其它各大投资银行的行列，预测中国将于2023年春季放松管控措施，并重新开放边境。摩根士丹利为此给出的理由是：重新开放国家的压力越来越大，因为“清零政策”的战略已经导致民众收入增长明显减弱，青年失业率急剧上升。而这些结果与习近平提出的“共同富裕”政策目标相悖。

上海解封：“很多东西都像没有发生过”

《人民日报》：行百里者半九十

但是中国官媒《人民日报》最近发表的一篇文章，无法令人乐观。《人民日报》10月10日发表了题为“增强对当前疫情防控政策的信心和耐心”的文章，在肯定了国庆假期期间“常态化疫情防控举措”为广大群众“度过一个健康平安的国庆假期提供了有力保障后”，表态称：“这再次说明，我国当前疫情防控政策符合国情、符合科学，是行之有效的。”

文章随后写道：行百里者半九十，只要没抵达胜利的终点，就不能轻言成功、歇脚停步。目前在中國境内發現的奥密克戎变异株的多个不同亚分支与此前流行的奥密克戎毒株相比，传播力和致病力并未减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。作者呼籲：“正因此，我们必须继续保持对疫情传播的警惕，增强对我国疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。”

在全世界各国纷纷宣布新冠疫情正式结束，早已返回正常经济和社会生活的今天。 中国当局仍然坚持严格的动态清零政策，《人民日报》最新发表的这篇文章强调：“我们完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。”

美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中则在美国《外交》杂志近日发表的一篇文章中指出：尽管有越来越多的证据表明，清零政策的危害远远大于益处，但中国政府仍有重要的动机坚持使用它。文章中，作者认为中国坚持清零政策的主要原因之一出自“地方官员讨好上级的压力”。过去数月在中国多个城市看到的官方采取过度严厉的措施行为，目的是“避免任何可能使政府尴尬的事件发生”。黄延中评论称：“北京的顽固态度带来了越来越大的代价。在上海等大城市，数百万人被长期封锁，这不仅破坏了中国的经济--现在预计将大大低于增长目标--而且还激起了社会的不满。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



民众不满情绪堆积

纵观中文社交网络，不仅仅是脸书、推特这样不受中国政府审查的媒体平台，就连从微信、微博这样严格受到当局舆论管控的媒体平台上也都能够感受到中国民众愈发不满的情绪。因为北京严格防疫管控措施，取消了包括托福和GRE在内的八项与出国留学相关的考试。让有考试需求的家庭不得不向“黄牛”支付高额费用，安排学生前往澳门、香港甚至新加坡等地区考试。除了动辄数万的“黄牛费”以外，在香港或新加坡等中国大陆以外地区考试返回的学生还要忍受严格的入境隔离措施。许多人不得不入住基础条件极差的方舱隔离所。一位学生家长透露，自己的孩子在隔离测试期间抱怨鼻子经常被捅出血，喉咙采样被捅到吐。

因此北京的一个家长微信群中，抱怨和愤怒的声音此起彼伏，一位家长发出了“一万只草泥马奔过”的动态表情包，现在的自己“焦虑加崩溃”。并抱怨称中国目前的情况“就是一个SB让大家陪葬”。

再看包括海南和贵阳在内的，受严格新冠封城隔离措施影响巨大的地区。有越来越多的民众对政府的严苛的封锁政策表示不理解。贵阳的一位不愿意透露姓名的居民向德国之声表示，很多人现在越来越感觉到政府的所作所为基本目的就是为了保住自己的“乌纱帽”，并不在意民众为严格封锁措施所要付出的惨重代价。

贵阳9·18重大事故的赔偿方案

今年8月至9月期间，西南地区的贵州省贵阳市因为出现少量新冠感染病例，经历了一场声势浩大的新冠封锁。期间，包括“花果园”在内的大型社区出现严重的食品药品和生活必需品断供的情况。贵阳市整体也遭遇了各种不同程度的物资匮乏和组织混乱。随后更是爆发了9月18日转运隔离人员大巴车侧翻导致27人死亡的重大事故。

据德国之声了解，贵阳市当地政府已经给出了大巴事故受害人亲属的赔偿方案。目前了解到的赔偿金额大约在80万至150万之间。一家受害人家属因为坚持不同意政府最初提出的赔偿方案，如今获得了大约150万人民币的赔偿承诺，并且当地政府还承诺受害者子女日后可以保送进入当地重点中学学习，并给无业的受害人妻子安排有政府财政保障的工作位置。

面对各界对中国严苛新冠清零政策的指责，中国官方的说法包括：中国现有的医疗条件不允许彻底放开，否则按照美国大约1%的新冠死亡率来计算，中国将出现至少上千万的死亡病例，其中尤其受到威胁的是老人和基础病患者。《人民日报》日前的文章表示：“疫情尚未远去，大考仍在继续。实践深刻启示我们，‘躺平’没有出路，坚持就是胜利。”

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