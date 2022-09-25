二十大开幕之际 中国官媒再挺清零政策

在外界纷纷猜测中共二十大过后，中国可能会放松严苛的新冠管控措施，重新向世界打开国门的同时，官媒《人民日报》近日的一篇文章浇灭很多人的希望。
（德国之声中文网）中国作为全世界最后一个严守新冠隔离封城政策的国家，什么时候能够重回正常，越来越多的成为全球各国关注的话题。不仅仅是因为中国仍然是全球经济重要的生产力所在地，也因为一个拥有14亿人口的大国，在新冠疫情期间发生了太多的人间悲剧，太多人的基本生活根基被动摇。临近中国二十大召开之际，有声音对中国之后的逐步解封给予希望。
9月底，彭博社发文称，摩根士丹利金融公司加入了其它各大投资银行的行列，预测中国将于2023年春季放松管控措施，并重新开放边境。摩根士丹利为此给出的理由是：重新开放国家的压力越来越大，因为“清零政策”的战略已经导致民众收入增长明显减弱，青年失业率急剧上升。而这些结果与习近平提出的“共同富裕”政策目标相悖。
但是中国官媒《人民日报》最近发表的一篇文章，无法令人乐观。《人民日报》10月10日发表了题为“增强对当前疫情防控政策的信心和耐心”的文章，在肯定了国庆假期期间“常态化疫情防控举措”为广大群众“度过一个健康平安的国庆假期提供了有力保障后”，表态称：“这再次说明，我国当前疫情防控政策符合国情、符合科学，是行之有效的。”
文章随后写道：行百里者半九十，只要没抵达胜利的终点，就不能轻言成功、歇脚停步。目前在中國境内發現的奥密克戎变异株的多个不同亚分支与此前流行的奥密克戎毒株相比，传播力和致病力并未减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。作者呼籲：“正因此，我们必须继续保持对疫情传播的警惕，增强对我国疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。”
在全世界各国纷纷宣布新冠疫情正式结束，早已返回正常经济和社会生活的今天。 中国当局仍然坚持严格的动态清零政策，《人民日报》最新发表的这篇文章强调：“我们完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。”
美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中则在美国《外交》杂志近日发表的一篇文章中指出：尽管有越来越多的证据表明，清零政策的危害远远大于益处，但中国政府仍有重要的动机坚持使用它。文章中，作者认为中国坚持清零政策的主要原因之一出自“地方官员讨好上级的压力”。过去数月在中国多个城市看到的官方采取过度严厉的措施行为，目的是“避免任何可能使政府尴尬的事件发生”。黄延中评论称：“北京的顽固态度带来了越来越大的代价。在上海等大城市，数百万人被长期封锁，这不仅破坏了中国的经济--现在预计将大大低于增长目标--而且还激起了社会的不满。”
纵观中文社交网络，不仅仅是脸书、推特这样不受中国政府审查的媒体平台，就连从微信、微博这样严格受到当局舆论管控的媒体平台上也都能够感受到中国民众愈发不满的情绪。因为北京严格防疫管控措施，取消了包括托福和GRE在内的八项与出国留学相关的考试。让有考试需求的家庭不得不向“黄牛”支付高额费用，安排学生前往澳门、香港甚至新加坡等地区考试。除了动辄数万的“黄牛费”以外，在香港或新加坡等中国大陆以外地区考试返回的学生还要忍受严格的入境隔离措施。许多人不得不入住基础条件极差的方舱隔离所。一位学生家长透露，自己的孩子在隔离测试期间抱怨鼻子经常被捅出血，喉咙采样被捅到吐。
因此北京的一个家长微信群中，抱怨和愤怒的声音此起彼伏，一位家长发出了“一万只草泥马奔过”的动态表情包，现在的自己“焦虑加崩溃”。并抱怨称中国目前的情况“就是一个SB让大家陪葬”。
再看包括海南和贵阳在内的，受严格新冠封城隔离措施影响巨大的地区。有越来越多的民众对政府的严苛的封锁政策表示不理解。贵阳的一位不愿意透露姓名的居民向德国之声表示，很多人现在越来越感觉到政府的所作所为基本目的就是为了保住自己的“乌纱帽”，并不在意民众为严格封锁措施所要付出的惨重代价。
今年8月至9月期间，西南地区的贵州省贵阳市因为出现少量新冠感染病例，经历了一场声势浩大的新冠封锁。期间，包括“花果园”在内的大型社区出现严重的食品药品和生活必需品断供的情况。贵阳市整体也遭遇了各种不同程度的物资匮乏和组织混乱。随后更是爆发了9月18日转运隔离人员大巴车侧翻导致27人死亡的重大事故。
据德国之声了解，贵阳市当地政府已经给出了大巴事故受害人亲属的赔偿方案。目前了解到的赔偿金额大约在80万至150万之间。一家受害人家属因为坚持不同意政府最初提出的赔偿方案，如今获得了大约150万人民币的赔偿承诺，并且当地政府还承诺受害者子女日后可以保送进入当地重点中学学习，并给无业的受害人妻子安排有政府财政保障的工作位置。
面对各界对中国严苛新冠清零政策的指责，中国官方的说法包括：中国现有的医疗条件不允许彻底放开，否则按照美国大约1%的新冠死亡率来计算，中国将出现至少上千万的死亡病例，其中尤其受到威胁的是老人和基础病患者。《人民日报》日前的文章表示：“疫情尚未远去，大考仍在继续。实践深刻启示我们，‘躺平’没有出路，坚持就是胜利。”
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