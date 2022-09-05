二十大在即 北京化工大學爆疫情

（德國之聲中文網）中國首都再度爆發本土群聚新冠疫情，根據「北京日報」報導，北京週二（9月6日）新增14宗本土確診病例，其中13宗與北京化工大學昌平校區有關。目前該校已暫停一切活動和課程，也讓中共二十大前的防疫再添變數。

根據官方通報，北京6日新增的病例，1名現住中央民族大學附屬中學；其餘13名皆現住北京化工大學昌平校區。而境外輸入的確診者中，則有2人來自台灣。

北京化工大學副校長王峰表示，目前除感染者所住的宿舍之外，其餘師生檢測結果均為陰性。該校目前已暫停校園一切聚集性活動，依序開展線上教學。

根據「香港01」，北京化工大學也在6日晚間發布致全體師生員工的一封信，提到希望大家相信政府、拒絕「躺平」，「在身體力行中弘揚偉大抗疫精神」並「以昂揚向上的精神狀態打好疫情『殲滅戰』」。

根據官網資訊，北京化工大學是中國重點大學之一，先前已被中國教育部列入「211計畫」之內，2017年起也列入中國官方「雙一流大學」名單。其校本部位於北京市朝陽區，另有海淀校區和昌平校區，師生約2萬餘人。此次爆發疫情的為郊區的昌平校區，離北京市區較遠。

二十大前北京加強防疫

北京市疾控中心副主任劉曉峰6日表示，當前正值暑假結束、學生返校高峰，疫情傳播風險加，並警告北京新增的高校相關聚集性疫情警示「疫情防控形勢嚴峻」。返校潮加上中秋節假期即將到來，中國官方自9月3日起已要求，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且抵達北京後的7日內不得聚餐、不得聚會、不得聚集。

中共二十大在即，成都深圳等33城疫情再起，外界普遍認為，北京加強防疫的原因主要是將於10月16日在北京舉行，加上傳統的「十一」中國國慶連假，讓首都的防疫氣氛更趨緊繃。

綜合中國媒體報導，根據中國國家衛生健康委員會統計，9月6日中國新增確診病例380例，其中境外輸入病例57例，本土病例323例。6日另新增無症狀感染者1315例，其中境外輸入68例，本土1247例。

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