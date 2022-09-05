 二十大在即 北京化工大學爆疫情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

二十大在即 北京化工大學爆疫情

北京再爆發校園群聚感染，週二（9月6日）新增14宗本土確診病例，大多與北京化工大學昌平校區有關 ，這也讓中共20大前首都防疫壓力大增。

二十大前中國疫情再起，圖為北京一位民眾正在接受新冠病毒測試（資料照）

二十大前中國疫情再起，圖為北京一位民眾正在接受新冠病毒測試（資料照）

（德國之聲中文網）中國首都再度爆發本土群聚新冠疫情，根據「北京日報」報導，北京週二（9月6日）新增14宗本土確診病例，其中13宗與北京化工大學昌平校區有關。目前該校已暫停一切活動和課程，也讓中共二十大前的防疫再添變數。

根據官方通報，北京6日新增的病例，1名現住中央民族大學附屬中學；其餘13名皆現住北京化工大學昌平校區。而境外輸入的確診者中，則有2人來自台灣。

北京化工大學副校長王峰表示，目前除感染者所住的宿舍之外，其餘師生檢測結果均為陰性。該校目前已暫停校園一切聚集性活動，依序開展線上教學。

根據「香港01」，北京化工大學也在6日晚間發布致全體師生員工的一封信，提到希望大家相信政府、拒絕「躺平」，「在身體力行中弘揚偉大抗疫精神」並「以昂揚向上的精神狀態打好疫情『殲滅戰』」。

根據官網資訊，北京化工大學是中國重點大學之一，先前已被中國教育部列入「211計畫」之內，2017年起也列入中國官方「雙一流大學」名單。其校本部位於北京市朝陽區，另有海淀校區和昌平校區，師生約2萬餘人。此次爆發疫情的為郊區的昌平校區，離北京市區較遠。

二十大前北京加強防疫

北京市疾控中心副主任劉曉峰6日表示，當前正值暑假結束、學生返校高峰，疫情傳播風險加，並警告北京新增的高校相關聚集性疫情警示「疫情防控形勢嚴峻」。返校潮加上中秋節假期即將到來，中國官方自9月3日起已要求，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且抵達北京後的7日內不得聚餐、不得聚會、不得聚集。

中共二十大在即，成都深圳等33城疫情再起，外界普遍認為，北京加強防疫的原因主要是將於10月16日在北京舉行，加上傳統的「十一」中國國慶連假，讓首都的防疫氣氛更趨緊繃。

綜合中國媒體報導，根據中國國家衛生健康委員會統計，9月6日中國新增確診病例380例，其中境外輸入病例57例，本土病例323例。6日另新增無症狀感染者1315例，其中境外輸入68例，本土1247例。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Residents line up for Covid-19 screening in Chengdu in southwestern China's Sichuan province Tuesday, Aug. 30, 2022. Chinese authorities have locked down Chengdu, a southwestern city of 21 million people, following a spike in COVID-19 cases. (Chinatopix Via AP)

中共二十大在即 成都深圳等33城疫情再起 05.09.2022

中國正面臨新一波疫情考驗，多達33個城市實施部分或全部封控，影響超過6500萬人。疫情最嚴峻的成都已經宣布延長封控3天，深圳則展開分級封控。外界關注，本輪疫情會波及即將到來的二十大嗎？

Dokumentation Die Welt des Xi Jinping Sendedatum: 28. Juli 2022 Thema: Porträt über den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und die Macht Chinas Beschreibung: Präsident Xi Jinping will die Volksrepublik China als führende Weltmacht von morgen etablieren. Nie zuvor war China so erfolgreich und verfolgte so ehrgeizige Ziele. Und nie zuvor hat China das weltpolitische Gleichgewicht so durcheinandergebracht. Fotograf: © Illegitime Defense (Stills aus einer Illegitime Defense-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

新華社提「三個一分鐘」專家：二十大前擁習 05.09.2022

新華社社長傅華日前撰文提出「一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野」等「三個一分鐘」論調，強調新華社必須讓習思想成為「時代最強音」、「打贏輿論鬥爭每一場戰役」。有專家指，官媒高調擁習是在二十大前釋放信號。

Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas stehen für Fotos mit einer Skulptur der Parteiflagge vor dem Museum der Kommunistischen Partei Chinas. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas hat sich in einer «historischen Resolution» zum Abschluss ihres viertägigen Plenums hinter eine anhaltende Führungsrolle von Staats- und Parteichef Xi Jinping gestellt. +++ dpa-Bildfunk +++

中共二十大将于10月16日召开 30.08.2022

中共党全国代表大会每五年召开一次，期间将产生新一届中央委员会，总书记习近平预计也将开始其第三任期。

广告

媒体看中国

Symbolbild EU - China

德语媒体：危险的对抗式语境

无论属于何种意识形态和信仰，世界上所有国家都面临着气候变化所带来的严峻挑战。《商报》评论认为，抗击气候变化的斗争要想取得成功，就离不开同中国的合作。  