 二十大后最大的「老虎」上海高官董云虎落马 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2023

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时政风云

二十大后最大的「老虎」上海高官董云虎落马

上海市人大常委会党组书记、主任董云虎本周传出因「严重违纪违法」，正受到中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，这也是自二十大以来首位正部级「老虎」落马。董云虎为人权学者出身，两天前还曾现身公开活动。

董云虎任西藏自治区党委常委、宣传部部长时期曾出席尼泊尔中国书展开幕式（资料照）

董云虎任西藏自治区党委常委、宣传部部长时期曾出席尼泊尔中国书展开幕式（资料照）

（德国之声中文网）据中共中纪委网站7月12日晚间发布的消息，上海市人大常委会党组书记、主任董云虎涉嫌「严重违纪违法」，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中国媒体报导指出，董云虎是自去年二十大后首位被查的正部级高官。在此之前，2022年共有四名正部级「老虎」落马，分别是全国政协原常委、社会和法制委员会原主任沈德咏；前中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖；工业和信息化部原部长肖亚庆以及山西省政协原党组书记、主席李佳。

据了解，此次落马的董云虎最后一次露面是在7月10日。 《解放日报》报道了他在7月10日赴上海社会科学院调研，并与专家学者座谈交流的新闻。当时董云虎还提到，制定浦东新区法规是上海市人大立法工作的重中之重，希望上海社科院主动为制定好浦东新区法规献计出力。

人权学者出身

公开简历显示董云虎生于1962年，今年61岁，人权学者出身。他先后在杭州大学、南开大学哲学系学习，毕业后在中央党校工作，曾任马列所副所长兼人权研究中心（人权研究室）主任。

「财新网」报导提到，董云虎是中国最早开始系统研究人权问题的学者之一，也是中国第一份人权白皮书的起草人之一，多年来着有不少人权相关论文、书籍和翻译资料。

在中央外宣办（国务院新闻办）工作多年后，董云虎转战地方，经历了西藏自治区党委常委、宣传部部长，上海市委常委、宣传部部长，上海市政协主席、党组书记等职，今年初，董云虎就任上海市人大常委会主任，仅半年后即落马。

反腐是中国国家主席习近平重要的施政目标之一

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上海四套班子：坚决拥护中央决定

董云虎落马后，据上海市政府新闻办微信号「上海发布」消息，上海市委常委会12日当晚举行会议。会议强调，对董云虎的审查和调查充分体现了中共对腐败「零容忍」的态度；要深刻吸取教训，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。

「上海发布」也提到，在上海市委常委会举行会议后，市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组分别召开会议并且一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决把思想和行动统一到党中央决定精神上来。

除此之外，在董云虎落马前不久，一名与他存在工作交集的官员也被查。据中纪委网站7月3日的消息称，西藏自治区政协党组成员、副主席姜杰涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。《中国新闻周刊》报导称，在董云虎2011年至2015年任西藏自治区党委常委、宣传部部长期间曾与时任西藏自治区政府副主席的姜杰有过两年的工作交集。

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  • China General Guo Boxiong Archivbild 2007 (Getty Images)

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  • China Gu Junshan (wiki.china.org.cn)

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    中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。


（综合报导）

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