二十大后最大的「老虎」上海高官董云虎落马

（德国之声中文网）据中共中纪委网站7月12日晚间发布的消息，上海市人大常委会党组书记、主任董云虎涉嫌「严重违纪违法」，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中国媒体报导指出，董云虎是自去年二十大后首位被查的正部级高官。在此之前，2022年共有四名正部级「老虎」落马，分别是全国政协原常委、社会和法制委员会原主任沈德咏；前中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖；工业和信息化部原部长肖亚庆以及山西省政协原党组书记、主席李佳。

据了解，此次落马的董云虎最后一次露面是在7月10日。 《解放日报》报道了他在7月10日赴上海社会科学院调研，并与专家学者座谈交流的新闻。当时董云虎还提到，制定浦东新区法规是上海市人大立法工作的重中之重，希望上海社科院主动为制定好浦东新区法规献计出力。

人权学者出身

公开简历显示董云虎生于1962年，今年61岁，人权学者出身。他先后在杭州大学、南开大学哲学系学习，毕业后在中央党校工作，曾任马列所副所长兼人权研究中心（人权研究室）主任。

「财新网」报导提到，董云虎是中国最早开始系统研究人权问题的学者之一，也是中国第一份人权白皮书的起草人之一，多年来着有不少人权相关论文、书籍和翻译资料。

在中央外宣办（国务院新闻办）工作多年后，董云虎转战地方，经历了西藏自治区党委常委、宣传部部长，上海市委常委、宣传部部长，上海市政协主席、党组书记等职，今年初，董云虎就任上海市人大常委会主任，仅半年后即落马。

反腐是中国国家主席习近平重要的施政目标之一

上海四套班子：坚决拥护中央决定

董云虎落马后，据上海市政府新闻办微信号「上海发布」消息，上海市委常委会12日当晚举行会议。会议强调，对董云虎的审查和调查充分体现了中共对腐败「零容忍」的态度；要深刻吸取教训，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。

「上海发布」也提到，在上海市委常委会举行会议后，市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组分别召开会议并且一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决把思想和行动统一到党中央决定精神上来。

除此之外，在董云虎落马前不久，一名与他存在工作交集的官员也被查。据中纪委网站7月3日的消息称，西藏自治区政协党组成员、副主席姜杰涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。《中国新闻周刊》报导称，在董云虎2011年至2015年任西藏自治区党委常委、宣传部部长期间曾与时任西藏自治区政府副主席的姜杰有过两年的工作交集。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



（综合报导）

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