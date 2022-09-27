二十大召开在即 中国式“维稳”全面展开

（德国之声中文网）中国的证券监管机构最近告诉一些基金经理和经纪人，让他们避免在下个月的党代会开幕前大规模出售股票。

两位直接知情的消息人士向路透社透露了上述消息，中国监管机构此举的目的是避免市场出现大的波动。其中一位消息人士说，上海和深圳证券交易所通过所谓的 "窗口指导"，即没有书面文件的非官方政策指示，口头下达了上述指示。“他们要求（我们）避免异常的交易活动。包括大规模抛售和买入。基本上这是个举措的目的是稳定市场”，该消息人士表示。

“这在政治上很敏感”

另一位买方消息人士证实，他们也收到了相关通知，称“这在政治上很敏感”。而正是出于问题的敏感性，这些消息人士拒绝透露姓名。中国上海和深圳证券交易所以及中国证券监督管理委员会（CSRC）没有立即回复路透社的置评请求。

在中国执政的共产党将于10月16日召开第二十次代表大会。大会结束时，中国国家主席习近平很可能第三次被任命为最高领导人，任期五年，并对决策层政治局的人事安排进行调整。

7月下旬，上海证券交易所（SSE）表态称要在二十大前保持市场稳定。称其将“坚决”防止资本市场巨大和迅速的波动。上海一家基金公司的一名合规官员表示，他没有收到窗口指导，但认为帮助确保二十大前的市场稳定是基金经理的 “自然责任”。

反应中国主要股票市场表现的沪深300指数本月迄今已下跌约6％。而今年到目前为止的跌幅已经超过20%。由于新冠疫情，房地产市场危机和地缘政治紧张局势的加剧，投资者承受风险的意愿一路走低。地缘政治紧张局势也危害了经济增长。

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



公安维稳 也被维稳

动用政府权力，限制干涉金融市场在中国已经成为众所周知的常态。2015年中国爆发“股灾”之时，就有原证监会主席助理张育军指挥、证金公司牵头、中国国内21家券商组建的一个救市团队进入市场。酝酿多年，金融市场“国家队”的名号也就此正式确立。

而不仅仅是在金融领域，中共二十大召开前的全面维稳措施已经大面积展开。中国公安系统高层一位不愿意透露姓名的消息人士指出，北京的公安部门从数月前开始就进入了全面戒备的状态，包括勒令公安干警不能离开北京城。配合新冠防疫措施的限制，北京公安部门的工作人员甚至一度只能在住所和工作地之间行动，不得外出购物或就餐。所有行踪均由手机定位信息监控。

同时据“自由亚洲电台”报道，日前，北京、天津，湖南及江西等地众多异议人士、维权人士以及访民也如历次中共重要会议召开前夕一样，接到公安有关维稳措施的通告，包括不得发表批评性言论，不得接受境外媒体采访，不得离开住所。他们或被上岗、或被国保送至外地旅游。而且当局已经在北京周边设定多条防线，限制访民进京，为期四十天。

（路透社等）

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