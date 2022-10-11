二十大前夕 网传北京四通桥惊现反习标语

（德国之声中文网）据路透社报道，周四（10月13日）有关北京北三环四通桥上惊现抗议标语的图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。从相关图片中，可以看到北京四通桥上白底红字的大字标语，上面写着：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。

包括推特在内的社交媒体流传的视频和图片显示横幅悬挂的现场出现了滚滚浓烟。从画面来看可能是横幅的悬挂者为了引起注意力点燃物品。网络画面显示，中国当局已经出动了消防人员将其扑灭，警方也拆除了抗议横幅。

路透社表示，周四晚间，该地区能看到警察和警车，但没有发现横幅的痕迹。

警方否认发生过异常情况

美联社记者也于周四晚些时候来到现场，同样没有看到横幅。但看到了四通桥体上有一个圆形的黑色疤痕，疑似之前有火灾发生过。能够看到数十名警察在该地区徘徊，有时会进入附近的商铺。也会不时拦住行人并对其展开盘问。美联社的记者在现场被盘问了三次，并被要求出示身份证件。警方否认该地区发生过任何异常情况。

同时附近的三名店主也否认看到了任何与横幅或浓烟有关的不寻常的活动。一位在缝纫机上工作的妇女头也不抬的告诉美联社记者，没有看见任何抗议。

目前正值中国共产党第二十届代表大会召开前夕。成功修改了中国宪法后，党和国家领导人习近平迎来他的第三任期。从网络上的现场视频来看，此次抗议活动的组织者似乎还通过架设扩音设备反复播放“要吃饭、要自由、要选票。罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的口号。路透社的报道指出，在中国抗议活动中直接提及习近平是非常罕见的。

审查已经开动

独立网络媒体“中国数字时代”曾测试发现，事发后微博平台已对“四通桥”、“北京 横幅”、“北京 标语”等关键词搜索开启审查，对于“四通桥”的搜索结果仅展示两条，实质等同禁搜。而横幅内容疑似已禁发。截至发稿，在新浪微博以“北京 横幅”为关键词搜索，也完全无法查找到推特等境外社交媒体广泛传播的相关事件视频图片。

同时，美联社和“中国数字时代”都报道称，有网民因为在微信上转发与此次抗议横幅有关的照片和资讯，导致账户被暂时封禁。

路透社就此报道称，中国的新冠清零政策导致了频繁的封锁和严重的经济损失。在中国各大城市，这种政策导致了广泛的挫败感。截止发稿，北京警方的官方微信账号没有回应路透社的评论请求。

（路透社、美联社、中国数字时代）

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