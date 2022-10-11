 二十大前夕 网传北京四通桥惊现反习标语 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

二十大前夕 网传北京四通桥惊现反习标语

中共二十大召开前夕，北京一座立交桥上惊现抗议标语的视频和图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。中国当局立即出动维稳力量，在事发现场和墙内网络上力求做到查无此事。

10月13日当天晚些时候的四通桥 已经看不到任何抗议的痕迹

10月13日当天晚些时候的四通桥 已经看不到任何抗议的痕迹

（德国之声中文网）据路透社报道，周四（10月13日）有关北京北三环四通桥上惊现抗议标语的图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。从相关图片中，可以看到北京四通桥上白底红字的大字标语，上面写着：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。

包括推特在内的社交媒体流传的视频和图片显示横幅悬挂的现场出现了滚滚浓烟。从画面来看可能是横幅的悬挂者为了引起注意力点燃物品。网络画面显示，中国当局已经出动了消防人员将其扑灭，警方也拆除了抗议横幅。

路透社表示，周四晚间，该地区能看到警察和警车，但没有发现横幅的痕迹。

警方否认发生过异常情况

美联社记者也于周四晚些时候来到现场，同样没有看到横幅。但看到了四通桥体上有一个圆形的黑色疤痕，疑似之前有火灾发生过。能够看到数十名警察在该地区徘徊，有时会进入附近的商铺。也会不时拦住行人并对其展开盘问。美联社的记者在现场被盘问了三次，并被要求出示身份证件。警方否认该地区发生过任何异常情况。

同时附近的三名店主也否认看到了任何与横幅或浓烟有关的不寻常的活动。一位在缝纫机上工作的妇女头也不抬的告诉美联社记者，没有看见任何抗议。

四通桥体上有一个圆形的黑色疤痕，疑似之前有火灾发生过

四通桥体上有一个圆形的黑色疤痕，疑似之前有火灾发生过

目前正值中国共产党第二十届代表大会召开前夕。成功修改了中国宪法后，党和国家领导人习近平迎来他的第三任期。从网络上的现场视频来看，此次抗议活动的组织者似乎还通过架设扩音设备反复播放“要吃饭、要自由、要选票。罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的口号。路透社的报道指出，在中国抗议活动中直接提及习近平是非常罕见的。

审查已经开动

独立网络媒体“中国数字时代”曾测试发现，事发后微博平台已对“四通桥”、“北京 横幅”、“北京 标语”等关键词搜索开启审查，对于“四通桥”的搜索结果仅展示两条，实质等同禁搜。而横幅内容疑似已禁发。截至发稿，在新浪微博以“北京 横幅”为关键词搜索，也完全无法查找到推特等境外社交媒体广泛传播的相关事件视频图片。

同时，美联社和“中国数字时代”都报道称，有网民因为在微信上转发与此次抗议横幅有关的照片和资讯，导致账户被暂时封禁。

路透社就此报道称，中国的新冠清零政策导致了频繁的封锁和严重的经济损失。在中国各大城市，这种政策导致了广泛的挫败感。截止发稿，北京警方的官方微信账号没有回应路透社的评论请求。

（路透社、美联社、中国数字时代）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A view of Chinese national flags in an alley of an old neighbourhood as the city prepares for the 20th National Congress of the Communist Party of China, in Beijing, China October 11, 2022. REUTERS/Thomas Peter

标语与弹窗、维稳与清零：北京为二十大预热 11.10.2022

距离二十大仅剩数日，北京除了增派人力站岗之外，也进一步加强了进京的防疫措施，以确保这场五年一度的大会顺利举办。在微博上，部分北京居民抱怨收到了「弹窗」警示，导致日常生活受到影响。

***ACHTUNG: Nur zu nutzen für „Projekt C“ SPERRFRIST/Embargo 19.05, 6 Uhr!*** (220106) -- BEIJING, Jan. 6, 2022 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, delivers an important speech at a ceremony marking the 100th anniversary of the founding of the CPC in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Ju Peng)

客座评论: 习近平的“三稳”及可能的政策变动 16.06.2022

2022年接近过去一半，距中共二十大还有4个多月——假如它如期召开的话。虽然年初北京当局设想了最坏情况，但是时局的发展恐怕仍然超出了他们的预判。最近一段时间，“习下李上”的传言盛嚣其上，海外反对派对推翻习乃至中共信心倍增，都在微妙塑造20大前中国社会的氛围，为这次广受关注的党代会平添了变数，有观察家认为，习在二十大的连任已无完全胜算。

广告

评论分析

时评人长平指出，2012年的时候几乎全世界都对“习李新政”充满期待。图为2012年10月的北京

长平观察：假如他是薄熙来

中共二十大即将召开，全球关注习近平可能进入最高权力的第三个任期。时评作家长平提出习近平与薄熙来换位的假设，提醒人们反思当初对“习李新政”的“众望所归”。  