二十大分析: 中共最高权力层将如何改组？

（德国之声中文网）中共二十大从10月16日开始，在这场大会上，高层权力将得到洗牌和重组。人们普遍预计习近平将继续担任党的最高领导人，进入其总书记职务的第三个任期。

这种打破先例的连任使得预测下一届政治局常委的组成变得比以往更加困难。其中包括，明年3月份李克强卸任后由谁来接替总理职位也还是一个谜团。

政治局常委的组成非常重要。至少从形式上看，中共历来实行“集体领导”，所有最重要的决策都要进行内部表决。目前政治局常委有七名成员，但这个数字也可能发生变化。

这里就一些潜在的可能结果进行分析。

下一任总理是谁？

在此之前，继任总理履新时的年龄通常不超过67岁，担任过副总理，并作为党的领导人管理过几个省部级经济部门。

汪洋和胡春华都符合这些条件，而李强和丁薛祥等人的资历较弱，但被认为是习近平的亲信。

许多分析家说，目前中国的经济困境可能需要一个更有经验的经济行家。

情景之一：汪洋成为总理

67岁的汪洋是全国政协主席。他在本届政治局常委中排名第四，在分析家人士提出的总理候选人中资历最深。

一些分析人士说，对汪洋不利的一个因素是他被认为属于“（共青）团派”。这个派别曾经因李克强的影响力而炙手可热，随后被习近平削减了权力。

另一些人认为，在过去五年中，汪洋一直保持低调，对习近平忠心耿耿，获得了习近平的信任。

汪洋的年龄将限制他的任期——观察人士说，这对他有利，因为这样一来，他在习近平眼中威胁性较小。

情景之二：胡春华成为总理

59岁的胡春华是四位副总理之一，也是通过“团派”上位的。

虽然他的资历比汪洋浅，但他曾负责农业和扶贫问题，并且曾主政西藏、内蒙古和广东，累了大量经验。

胡春华比69岁的习近平年轻10岁，这对他来说喜忧参半。一方面，习近平可能对提拔一个有长期政治前途、有可能超越或颠覆他的人持谨慎态度。另一方面，习近平也可能喜欢他的年轻以及由此带来的尊重——在中国的体制下，资历非常重要。

即便没有得到总理职位，胡春华也可能晋升政治局常委。

情景之三：李强成为总理

如果习近平的权力足够大，他也有可能提拔一个经验不足但忠心耿耿的亲信就任总理。

63岁的李强是上海市委书记，是习近平最信任的亲信之一。但是，他的声誉因为对上海2500万居民实施为期两个月的疫情“清零”封锁而受到损害。

即便没有得到总理职位，李强也可能晋升政治局常委。

情景之四：韩正成为总理

韩正是政治局常委中唯一的副总理，资历足够，但他将在明年4月年满68岁，按照“七上八下”惯例应该退休了。

一些分析人士认为，习近平可能会为韩正放宽年龄限制，因为韩正已经证明了自己的忠诚，并且愿意做习近平的副手。

二十大，谁会入常？ 习近平 中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。总书记是常委会的首要成员领导，通常兼任国家主席，几位常委往往还兼任国务院总理、人大常委会委员长、政协主席等职务。外界普遍预测，目前的领导人习近平将在二十大上连任，继续在中共中央政治局常委中排名第一。

二十大，谁会入常？ 李克强 政治局常委名单的顺序一般按资历和职位排列，反映其在党内和政府内的地位。自江泽民以来的过去几届，排在第二位的都是国务院总理。虽然一段时间以来有关“习下李上”的流言在网络上层出不穷，但分析人士大多认为，“李上”的可能性很小。李克强本人也在今年3月人大后的记者会上明确表示，这将是他担任总理的最后一年。不过，李克强仍有可能继续留在常委中，转任其他职位。

二十大，谁会入常？ 胡春华 鉴于李克强会卸任国务院总理，将会产生一位新总理。胡春华是分析人士眼中一位热门人选。现年59岁的胡春华目前是国务院副总理，按照惯例，出任国务院总理者先要经历副总理职务。目前四位国务院副总理分别是韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。除了胡春华，其他三位都已超过68岁——如果考虑“七上八下”这个不成文的年龄规则，那么胡春华的可能性最大。不过，胡春华和已经落马的孙政才早年间曾一并被猜测为可能的“接班人”，也被看作有“团派”背景，外界认为他和习近平的关系并不亲密。

二十大，谁会入常？ 汪洋 另一位被看作是国务院总理热门人选的是现任全国政协主席汪洋。现年67岁的汪洋曾经担任国务院副总理职务。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤对德国之声表示， “现在选总理，主要取决于习近平的标准为何，而政治忠诚会是关键”，他认为，从这个角度来看，汪洋比胡春华更适合，汪洋“跟习近平配合得蛮好的”。不过也有分析认为，习近平可能希望更年轻的亲信接班，让汪洋、李克强、王沪宁这三位67岁的现任常委都退休，或者至少其中一到两位退休。

二十大，谁会入常？ 李强 美国“亚洲协会”近日发布题为“解密二十大”的报告，分析了五种可能的“入常”情景。在情景1中，“习近平的门生李强将出任总理”。李强是现任上海市委书记和政治局委，被“亚洲协会”报告描述为“似乎是习近平对总理人选的第一选择”。报告称，李强的竞争力因为今年上海疫情管理不力受到影响，如果他仍能出任总理，“将表明习近平仍然处于非常强大的政治地位”。

二十大，谁会入常？ 丁薛祥 “亚洲协会”的“解密二十大”报告也指出，丁薛祥、李希、陈敏尔等与习近平比较亲密的官员可能在二十大上得到重用。在其他一些坊间盛传的版本中，新的常委名单中也包含丁薛祥。现年60岁的丁薛祥是中央书记处书记、中央办公厅主任。他在习近平2007年短暂出任上海市委书记期间获得习提拔，被看作是习近平的核心幕僚之一。

二十大，谁会入常？ 陈敏尔 另一位被外界看好的习近平老部下是重庆市委书记陈敏尔。在习近平主政浙江时，陈敏尔担任浙江省委宣传部长，在习近平领导下工作。陈敏尔在2017年孙政才落马后接任重庆市委书记，在当地誓言要“肃清薄熙来、孙政才余毒”。在“亚洲协会”报告的情景4中，“假设习近平的权力不受约束，那么（目前常委）李克强、韩正、汪洋、王沪宁和栗战书都会被年轻的、绝对忠诚的习近平盟友取代。丁薛祥、李强、陈敏尔、黄坤明和李希是这里的潜在人选”。

二十大，谁会入常？ 李希 美国政治学者史宗翰认为，如果继续是“七上八下”，最有可能补位的是丁薛祥和李强。如果改为 “六上七下”，那么李强、丁薛祥，陈敏尔和广东省委书记李希也有望入常。广东是中国经济大省，李希本人也被看作受到习近平信任。不过，史宗翰认为李希是独立派系，表示李希以及汪洋、胡春华担任常委会有利于中共内部的政治精英自主性。

二十大，谁会入常？ 黄坤明 在谈到二十大可能的人事布局时，台湾政治大学东亚研究所教授王信贤提到了四位值得关注的人物：李强、丁薛祥、黄坤明及何立峰。前三位都是现任政治局委员。黄坤明是习近平的老部下，目前担任中宣部部长，是习近平宣传战略的主导者。有观点认为，黄坤明未来可能接替王沪宁主管意识形态。王信贤说，“黄坤明在宣传与意识形态部分帮习近平立下大功”， “蛮有机会入常，也会接下宣传的位置”。



政治局和政治局常委

中共最高权力班子——中央政治局常委，如果“七上八下”惯例保持不变，人数仍为七人，则应该会有两名新人加入。

25名成员的中央政治局则有半数以上可能被替换。

情景之一：李克强成为全国人大常委会委员长

67岁的李克强从总理职位上卸任后，要么离开政坛；要么按照1998年李鹏的先例，担任全国人大常委会委员长。

一些观察人士猜测，李克强作为总理的权力被习近平削弱甚多，而且他的经济改革思路与习近平不同，因此可能更愿意完全退休。

还有人认为李克强不会完全退休，因为这可能会给人领导人之间产生了矛盾的印象。

情景之二：其他追随者上位

习近平的其他追随者被认为大有可能晋升到政治局或者政治局常委，其中包括60岁的习近平高级助手丁薛祥，62岁的重庆市委书记陈敏尔，58岁的中宣部常务副部长李书磊以及65岁的公安部部长王小洪。

情景之三：政治局委员的更替

主管经济的副总理刘鹤，70岁，临界退休。分析人士认为他可能被任命为国家副主席，这个职位没有严格的年龄限制。预计他的职位将由67岁的何立峰接替。何立峰目前是国家发展和改革委员会主任，是习近平的长期盟友。

政治局中唯一的女性是72岁的副总理孙春兰，也将退休。接替她的最佳人选是62岁的谌贻琴，她是白族人，也是贫困的贵州省的省委书记。

中国最高级别的职业外交官、中央外事工作委员会秘书长、72岁的杨洁篪也将退休。68岁的外交部部长王毅被认为将接替他。72岁的政治局委员许其亮和张又侠都是中央军委副主席，也都将退休，潜在的继任者包括海军上将苗华和陆军上将刘振立。

情景之四：两种极端情况

分析人士不排除政治局常委完全没有新人加入的可能性——如果是这样，那么它就是一个强烈的信号，表明习近平想在第三个任期结束后继续留任。

另一种极端的情况是，习近平用全新的面孔换掉所有现有政治局常委，这些人将更年轻，也更听话。

（路透社）

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