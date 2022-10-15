二十大准备就绪 新闻会释放哪些关键信息？

（德国之声中文网）中共二十大10月16日至10月22日在北京召开，中宣部副部长、二十大新闻发言人孙业礼10月15日下午在北京人民大会堂举行新闻发布会，解说二十大会议日程与目标，并且回答媒体提问。

从16日上午10点开始，来自中国各省大约2,300名代表将齐聚北京人民大会堂参加闭门会议，一直到22日结束，会期总共七天。孙业礼在周六的发布会表示，目前二十大各项准备工作已全部就绪。他提到：经二十大代表资格审查委员会审查，确认2296名代表资格有效。这些人将代表490多万个基层党组织和9600多万名党员出席党的二十大。

根据发布会上公布的消息，二十大主要议程包含：听取和审查十九届中央委员会的报告；审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举二十届中央委员会；选举二十届中央纪律检查委员会。

孙业礼介绍，二十大准备工作主要包括：二十大报告起草工作、党章修改工作、二十大代表选举工作和为选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会所作的准备工作等四个方面。

二十大前的北京街头

其中，他提到：为起草好党的二十大报告，党中央组织开展调查研究，形成80份调研报告；另举办网络征求意见活动收到8百多万条留言。报告征求意见稿形成后，又广泛征求了各方面意见，总计征求意见人数共4700余人。

习近平任报告起草组长

值得一提的是，本次二十大报告起草组组长第三度由中国国家主席习近平担任。根据往年四届大会资料，报告起草组组长均为新一届党总书记：2002年十六大报告、2007年十七大报告的起草组组长胡锦涛在两次会议后都接任了总书记。 2012年十八大报告由胡锦涛宣读，报告起草组组长是接任的习近平。 2017年十九大报告起草组组长仍是习近平，他在会后亦连任总书记职位。

关于二十大期间也会进行的修改党章工作，孙业礼表示，会议将会把党的二十大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章，努力使修改后的党章充分体现马克思主义中国化时代化最新成果，充分体现党的十九大以来党中央提出的治国理政新理念新思想新战略，以适应新形势新任务对党的工作和党的建设提出的新要求。

孙业礼也提到，在二十大闭幕后，将召开一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

中国经济增长期结束？

「彭博社」记者在提问环节问到，过去10年中国大陆经济增长趋缓，是否代表快速增长期已经结束？孙业礼回覆，受到新冠疫情和国际环境等因素影响，中国经济面临较大下行压力，但「综合判断，中国发展仍具有诸多有利条件，中国经济韧性强、活力足，长期向好的基本面没有改变。相比而言，中国经济发展在主要经济体中仍处于较好水平，中国仍是世界经济增长的重要稳定器和动力源。」

新加坡「亚洲新闻台」记者则问到，中国目前仍坚定不移地贯彻「动态清零」方针，是否担心在经济面临挑战时会被孤立？哪些因素有利于中国放宽部分措施并进一步开放？孙业礼指出，「动态清零」是立足中国国情、遵循科学规律制定的防疫方针，核心是快速反应、精准防控，「最大限度减少对经济社会发展和群众正常生活的影响」。他说：「中国的老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量相对不足。正是因为坚持动态清零，才保证了极低的感染率、病亡率。」

有记者问到中共与其他国家共产党的互动，孙业礼称：中国共产党的对外交往不以意识形态划线，无论其秉持何种意识形态，只要对华友好并愿意与我们党开展往来，中国共产党都愿意和他们交朋友。

「更加开放、成为投资热土」

面对有关中国对外开放程度越来越小、政府监管恐冲击外资和民营企业的信心等质疑，孙业礼举一带一路、RCEP为例，称「中国决不会自我封闭，开放的大门只会越开越大」；他也提到民营经济是重要经济基础，「无论是国有资本还是民营资本、内资还是外资，都受法律保护」、「中国一直都会是投资的热土」。

台湾《联合报》记者提及中国政府日前发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书之中，是否增加了「非和平方式统一」。孙业礼对此表示：以和平方式实现祖国统一是解决台湾问题的第一选择，愿尽最大努力争取和平统一，为和平统一创造空间。

媒体可在场外通过视频连线方式进行采访

相较十九大外媒减半

据央视新闻报导，二十大新闻中心将于二十大期间举办五场记者招待会、五场集体采访。记者招待会围绕相关主题介绍情况并答记者问，集体采访介绍代表团学习讨论二十大报告情况并答记者问，活动具体时间和主题将另行通知。本次会议也搭建了远程视频直播采访系统，媒体可在场外通过视频连线方式进行采访。

另外，据《香港经济日报》报导，由于近日北京疫情升温，防疫压力大增。本届会议境外记者报名参加人数共有约900名，仅为十九大一半，据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

（新华社、香港经济日报、香港电台、联合报等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。