 二十大准备就绪 新闻会释放哪些关键信息？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2022

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二十大准备就绪 新闻会释放哪些关键信息？

中共二十大自10月16日开始为期七天，二十大新闻发言人15日表示准备工作就绪。本次二十大报告起草组组长第三度由习近平担任，按照往例，担任该职位者都会接任新一届党总书记，与外界猜测习近平将获得第三任期的传言相符。

二十大正式开幕前的新闻发布会，解说二十大会议日程与目标

二十大正式开幕前的新闻发布会，解说二十大会议日程与目标

（德国之声中文网）中共二十大10月16日至10月22日在北京召开，中宣部副部长、二十大新闻发言人孙业礼10月15日下午在北京人民大会堂举行新闻发布会，解说二十大会议日程与目标，并且回答媒体提问。

从16日上午10点开始，来自中国各省大约2,300名代表将齐聚北京人民大会堂参加闭门会议，一直到22日结束，会期总共七天。孙业礼在周六的发布会表示，目前二十大各项准备工作已全部就绪。他提到：经二十大代表资格审查委员会审查，确认2296名代表资格有效。这些人将代表490多万个基层党组织和9600多万名党员出席党的二十大。

根据发布会上公布的消息，二十大主要议程包含：听取和审查十九届中央委员会的报告；审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举二十届中央委员会；选举二十届中央纪律检查委员会。

孙业礼介绍，二十大准备工作主要包括：二十大报告起草工作、党章修改工作、二十大代表选举工作和为选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会所作的准备工作等四个方面。

二十大前的北京街头

其中，他提到：为起草好党的二十大报告，党中央组织开展调查研究，形成80份调研报告；另举办网络征求意见活动收到8百多万条留言。报告征求意见稿形成后，又广泛征求了各方面意见，总计征求意见人数共4700余人。

习近平任报告起草组长

值得一提的是，本次二十大报告起草组组长第三度由中国国家主席习近平担任。根据往年四届大会资料，报告起草组组长均为新一届党总书记：2002年十六大报告、2007年十七大报告的起草组组长胡锦涛在两次会议后都接任了总书记。 2012年十八大报告由胡锦涛宣读，报告起草组组长是接任的习近平。 2017年十九大报告起草组组长仍是习近平，他在会后亦连任总书记职位。

关于二十大期间也会进行的修改党章工作，孙业礼表示，会议将会把党的二十大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章，努力使修改后的党章充分体现马克思主义中国化时代化最新成果，充分体现党的十九大以来党中央提出的治国理政新理念新思想新战略，以适应新形势新任务对党的工作和党的建设提出的新要求。

孙业礼也提到，在二十大闭幕后，将召开一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

中国经济增长期结束？

「彭博社」记者在提问环节问到，过去10年中国大陆经济增长趋缓，是否代表快速增长期已经结束？孙业礼回覆，受到新冠疫情和国际环境等因素影响，中国经济面临较大下行压力，但「综合判断，中国发展仍具有诸多有利条件，中国经济韧性强、活力足，长期向好的基本面没有改变。相比而言，中国经济发展在主要经济体中仍处于较好水平，中国仍是世界经济增长的重要稳定器和动力源。」

新加坡「亚洲新闻台」记者则问到，中国目前仍坚定不移地贯彻「动态清零」方针，是否担心在经济面临挑战时会被孤立？哪些因素有利于中国放宽部分措施并进一步开放？孙业礼指出，「动态清零」是立足中国国情、遵循科学规律制定的防疫方针，核心是快速反应、精准防控，「最大限度减少对经济社会发展和群众正常生活的影响」。他说：「中国的老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量相对不足。正是因为坚持动态清零，才保证了极低的感染率、病亡率。」

中国政府至今仍坚持「动态清零」方针

中国政府至今仍坚持「动态清零」方针

有记者问到中共与其他国家共产党的互动，孙业礼称：中国共产党的对外交往不以意识形态划线，无论其秉持何种意识形态，只要对华友好并愿意与我们党开展往来，中国共产党都愿意和他们交朋友。

「更加开放、成为投资热土」

面对有关中国对外开放程度越来越小、政府监管恐冲击外资和民营企业的信心等质疑，孙业礼举一带一路、RCEP为例，称「中国决不会自我封闭，开放的大门只会越开越大」；他也提到民营经济是重要经济基础，「无论是国有资本还是民营资本、内资还是外资，都受法律保护」、「中国一直都会是投资的热土」。

台湾《联合报》记者提及中国政府日前发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书之中，是否增加了「非和平方式统一」。孙业礼对此表示：以和平方式实现祖国统一是解决台湾问题的第一选择，愿尽最大努力争取和平统一，为和平统一创造空间。

媒体可在场外通过视频连线方式进行采访

媒体可在场外通过视频连线方式进行采访

相较十九大外媒减半

据央视新闻报导，二十大新闻中心将于二十大期间举办五场记者招待会、五场集体采访。记者招待会围绕相关主题介绍情况并答记者问，集体采访介绍代表团学习讨论二十大报告情况并答记者问，活动具体时间和主题将另行通知。本次会议也搭建了远程视频直播采访系统，媒体可在场外通过视频连线方式进行采访。

另外，据《香港经济日报》报导，由于近日北京疫情升温，防疫压力大增。本届会议境外记者报名参加人数共有约900名，仅为十九大一半，据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

（新华社、香港经济日报、香港电台、联合报等）

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  • 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

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  • ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

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    互联网上习遭软禁的猜测

    ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

  • 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

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    如果习下 李会上吗？

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  • China Ministerpräsident Li Keqiang

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    谁会接替李克强？

    绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

  • 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

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    无视“七上八下”？

    无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

  • 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

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    为台海问题定调

    美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

  • 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。

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    二十大过后 还这么严吗？

    相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。


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