二十大入常分析各異 專家指習近平需防火牆

（德國之聲中文網）中共二十大開幕後，外界關注誰將躋身中南海權力核心，進入政治局常務委員會（簡稱入常）。美媒《華爾街日報》週一（10月17日）引述消息指出，「習近平可能將政治盟友打包（入常）以展現實力」。

專家普遍認為，中國國家主席習近平料將成功連任，取得第三任期，但對於入常名單預測卻各異。《華爾街日報》引述「親近黨內領導人」指，習近平正準備任命對他忠誠的人擔任黨內高位，以加強掌控。報導預測，現任上海市委書記李強、廣東省委書記李希、中央和國家機關工委書記丁薛祥將入常，李強更有望接任總理。

李強可能出任總理？

據稱「親近黨內領導人」的消息人士向《華爾街日報》透露，習近平的盟友之一、現年63歲的李強「很可能」被提拔為政治局常委，且被認為是接班總理之位的主要競爭者。

這與過去諸多分析預測，現任全國政協主席汪洋或國務院副總理胡春華可能出任總理的看法相異。該消息人士甚至表示，胡春華可能無法入常，也不看好汪洋留任。

至於其他可能入常的人選，報導指出，現年66歲的李希可能出任中共最高黨最高反腐監督機構的中央紀委書記；60歲的丁薛祥則瞄準國務院副總理之位。王滬寧和趙樂際則很可能與習近平一起留任，不過兩人都可能被賦予新的職責。

親近中共黨內領導層的消息人士與政治分析家向該報表示，他們預料習近平不會提拔任何潛在的繼任者入常，因為這樣將損及他作為最高領導人的權威。

不過該報導也強調，「親近黨內領導人」的消息人士表示，入常名單的最終結果仍要等到週日（23日）才會揭曉。中國國務院新聞辦公室沒有對該報的置評請求作出回應。

七上八下與年齡考量

《華爾街日報》引述消息報導的最新入常預測名單，習近平親信入常比例相較先前諸多預測分析差異略大。比如，台灣立場親國民黨的《聯合報》週二（18日）引述不具名的「最新消息」報導，原先經北戴河協商、中央政治局常委會和政治局會議，常委人選名單是：習近平、李克強、汪洋、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、胡春華。

但在最後徵求意見階段時，收到的意見均反映該常委名單平均年齡較大，「不符合中共黨內期待」。因此，栗戰書、韓正與王滬寧離任後，剩餘名單調整為排序前四名的常委習近平、李克強、汪洋、趙樂際不動，3名「六零後」丁薛祥、陳敏爾、胡春華入常。

該報還指，習近平將續任中共總書記，李克強轉任人大委員長，國務院總理之位則由汪洋出任。

二十大，谁会入常？ 习近平 中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。总书记是常委会的首要成员领导，通常兼任国家主席，几位常委往往还兼任国务院总理、人大常委会委员长、政协主席等职务。外界普遍预测，目前的领导人习近平将在二十大上连任，继续在中共中央政治局常委中排名第一。

二十大，谁会入常？ 李克强 政治局常委名单的顺序一般按资历和职位排列，反映其在党内和政府内的地位。自江泽民以来的过去几届，排在第二位的都是国务院总理。虽然一段时间以来有关“习下李上”的流言在网络上层出不穷，但分析人士大多认为，“李上”的可能性很小。李克强本人也在今年3月人大后的记者会上明确表示，这将是他担任总理的最后一年。不过，李克强仍有可能继续留在常委中，转任其他职位。

二十大，谁会入常？ 胡春华 鉴于李克强会卸任国务院总理，将会产生一位新总理。胡春华是分析人士眼中一位热门人选。现年59岁的胡春华目前是国务院副总理，按照惯例，出任国务院总理者先要经历副总理职务。目前四位国务院副总理分别是韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。除了胡春华，其他三位都已超过68岁——如果考虑“七上八下”这个不成文的年龄规则，那么胡春华的可能性最大。不过，胡春华和已经落马的孙政才早年间曾一并被猜测为可能的“接班人”，也被看作有“团派”背景，外界认为他和习近平的关系并不亲密。

二十大，谁会入常？ 汪洋 另一位被看作是国务院总理热门人选的是现任全国政协主席汪洋。现年67岁的汪洋曾经担任国务院副总理职务。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤对德国之声表示， “现在选总理，主要取决于习近平的标准为何，而政治忠诚会是关键”，他认为，从这个角度来看，汪洋比胡春华更适合，汪洋“跟习近平配合得蛮好的”。不过也有分析认为，习近平可能希望更年轻的亲信接班，让汪洋、李克强、王沪宁这三位67岁的现任常委都退休，或者至少其中一到两位退休。

二十大，谁会入常？ 李强 美国“亚洲协会”近日发布题为“解密二十大”的报告，分析了五种可能的“入常”情景。在情景1中，“习近平的门生李强将出任总理”。李强是现任上海市委书记和政治局委，被“亚洲协会”报告描述为“似乎是习近平对总理人选的第一选择”。报告称，李强的竞争力因为今年上海疫情管理不力受到影响，如果他仍能出任总理，“将表明习近平仍然处于非常强大的政治地位”。

二十大，谁会入常？ 丁薛祥 “亚洲协会”的“解密二十大”报告也指出，丁薛祥、李希、陈敏尔等与习近平比较亲密的官员可能在二十大上得到重用。在其他一些坊间盛传的版本中，新的常委名单中也包含丁薛祥。现年60岁的丁薛祥是中央书记处书记、中央办公厅主任。他在习近平2007年短暂出任上海市委书记期间获得习提拔，被看作是习近平的核心幕僚之一。

二十大，谁会入常？ 陈敏尔 另一位被外界看好的习近平老部下是重庆市委书记陈敏尔。在习近平主政浙江时，陈敏尔担任浙江省委宣传部长，在习近平领导下工作。陈敏尔在2017年孙政才落马后接任重庆市委书记，在当地誓言要“肃清薄熙来、孙政才余毒”。在“亚洲协会”报告的情景4中，“假设习近平的权力不受约束，那么（目前常委）李克强、韩正、汪洋、王沪宁和栗战书都会被年轻的、绝对忠诚的习近平盟友取代。丁薛祥、李强、陈敏尔、黄坤明和李希是这里的潜在人选”。

二十大，谁会入常？ 李希 美国政治学者史宗翰认为，如果继续是“七上八下”，最有可能补位的是丁薛祥和李强。如果改为 “六上七下”，那么李强、丁薛祥，陈敏尔和广东省委书记李希也有望入常。广东是中国经济大省，李希本人也被看作受到习近平信任。不过，史宗翰认为李希是独立派系，表示李希以及汪洋、胡春华担任常委会有利于中共内部的政治精英自主性。

二十大，谁会入常？ 黄坤明 在谈到二十大可能的人事布局时，台湾政治大学东亚研究所教授王信贤提到了四位值得关注的人物：李强、丁薛祥、黄坤明及何立峰。前三位都是现任政治局委员。黄坤明是习近平的老部下，目前担任中宣部部长，是习近平宣传战略的主导者。有观点认为，黄坤明未来可能接替王沪宁主管意识形态。王信贤说，“黄坤明在宣传与意识形态部分帮习近平立下大功”， “蛮有机会入常，也会接下宣传的位置”。



專家：習近平「沒必要」這樣

在解讀兩份各自稱掌握「消息」的入常預測名單時，國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，他認為《華爾街日報》的版本較「極端」；《聯合報》的雖然較「合理」，但名單中沒有李強與他的分析有所出入。

「《華爾街日報》的名單，是我在做的（預測）版本裡最極端的。」王信賢告訴德國之聲，一般在做二十大入常分析預測，會有幾個極端版本，一端是「兩上兩下」（即栗戰書、韓正離任）；另一個極端是只留習近平，其他6個位子都安排他自己的人馬。他說，該版本「很多東西不符合中共晉升的規則」，且「差異是蠻大的」，「比較像是另外一個極端。」

王信賢指，《華爾街日報》的名單「當然是習的嫡系完勝，原本的團派就是聊備一格放在比較不重要的位子」，但這樣的安排「比較不合理」。

他認為，如果李強出任國務院總理，代表打破了諸多規則，因為過去擔任過國務院總理的人都擔任過國務院副總理，過去三十年來都是如此，「你說習近平權力再大，他要去做這件事情嗎？我自己是有點懷疑。所以大家才會去猜國務院副總理的經驗，那就是汪洋跟胡春華這兩個人去挑一個，去推估一個。這是第一個我認為不是這麼合理的原因，（李強）直接從上海市委書記跳到國務院總理。」

此外，王信賢認為，中國現在遭遇的經濟跟社會問題「是改革開放以來之最，而且是全國性的問題」，因此習近平需要一個有全國性治理能力跟經驗的人來擔任總理。

最後則是，他表示從習近平與李克強過去十年的互動來看，「李克強對習近平來講有一個很大的功能，就是他是一道防火牆，或著是甩鍋」，但若都安排自己嫡系的人坐大位，「現在又不是太平盛世，現在是很多事情要處理，衝擊就直接衝擊到習自己身上。」

王信賢告訴德國之聲：「即便你權力這麼大，你有必要去打破這個東西嗎？...如果大家都知道這個人是他提拔上來的人，如果出問題他又沒辦法處理，那不是直接燒到自己身上嗎？為什麼要去幹這種事情呢？」

至於《聯合報》引述消息的入常名單，王信賢表示，據他了解，這與近日香港部分媒體的分析一致。但王信賢也表示，由於上海市市委書記一般都是培養入常的歷練職位，所以若要解釋這個版本為何李強沒如外界預期入常，應是受上海今年的疫情與封城影響。

但他告訴德國之聲，他認為習近平反而會正面看待李強的上海疫戰：「上海疫情這麼大的，他可以封城七十幾天不出大事，對習來講，也不算是完全是失敗，反而是另外一種政績。他完全配合中央動態清零。」

就王信賢來看，他認為《聯合報》引述消息所發布的入常名單較偏理性，因為中國共產黨新老交替的原則，該版本有做到。他重申：「我覺得習近平不會完全打破中共人事安排的潛規則。你去打破，你要花的成本蠻高的。你要去說服別人。另一個是，有些人事安排是有功能性與預防性的。面對現在全國社會經濟這麼大的問題，你有必要一定安排自己的人上去嗎？你一定要找一個有經驗跟有能力的人坐在那個位置。汪洋跟胡春華跟習近平的關係還是比較好。」

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