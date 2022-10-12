二十大之后 习近平将筹备「统一大业」？

（德国之声中文网）外界预计，中国国家主席习近平将在本届二十大上获得第三个中共中央总书记任期，并且在他顺利连任之后会于适当时机完成「收复台湾」的「祖国统一大业」。习近平过去多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。习近平也在2019年《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意争取和平统一，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。

今年8月美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军在台湾岛周边举行的军事演习将两岸紧张局势推到了几十年来的最高点，台湾总统蔡英文在本周的国庆演讲中提到：「兵戎相见绝对不是两岸选项。」她表示，北京当局「尊重台湾人对于民主自由的坚持才是良性互动的根本」。同时她也提到台湾应该加强自我防卫能力、不依赖他国，让「守土卫国」不只是军人的事，而有全民投入建立防卫意识和决心。部分熟悉她想法的人士认为，这些发言是针对本周日登场的中共二十大。

民众冷静 政学界忧心

台湾在中国入侵的阴影下生活了70多年，民众对北京发出的威吓显然已经习以为常。根据台湾民意基金会8月份的民调显示，受访者之中「不害怕解放军实弹演习」的比例高达78%；近53%的人觉得中国对台发动战争的可能性不大。

不过，从台湾学界、政界和外国专家的反应看来，各界已经开始对可能到来的台海危机升级有所警觉。

台湾民进党副秘书长林飞帆向路透社表示：「我确实认为，在未来五年里，两岸系会更加紧张、更加不稳定，同时台海两岸的紧张局势也会升级到另一个层次。」他指出，习近平正试图加深中国在的全球影响力，并实现其前任没有实现的目标，「习近平证明他已经抛弃了邓小平的『隐藏实力，等待时机』」。

2015年「马习会」智囊团的成员之一、台湾政治大学外交学系副教授黄奎博认为：「习近平很可能希望越早控制台湾越好，因为两岸越晚统一，北京将为国家统一付出更大的代价。」

台湾国安局长陈明通10月12日在立法院发言时说，解放军借鉴俄乌战争经验，提升其作战方式「发展针对台湾的『混合战争』」，如使用无人机进入台湾的防空识别区等。台湾国防部长邱国正同日表示，两岸情势严峻前所未见，台湾尤其应尽量克制，避免争端，避免升高紧张情势。台湾国防部也指出，规划在未来四年内，筹获建造期程短的防空型及反潜型轻型巡防舰各1艘，并且淘汰老旧装备。

2027年是关键？

美国在两岸争端之间所扮演的角色一直受到关注，美国总统拜登就任总统以来曾四度提到，有必要的话美国将派军协防台湾。美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）今年7月表示：他不会低估习近平掌控台湾的决心，未来几年内采取军事行动的风险很高。今年9月，美国参议院外交关系委员会通过《台湾政策法》，内容包括在四年内为台湾拨出45亿美元的安全援助，并支持其参与国际组织。当时，台湾政治大学亚太研究国际博士学程的助理教授南乐（Lev Nachman）曾向德国之声表示：美国已经在加快武器销售与提高与台湾不同政府部门互动的层级。

同样关注解放军的还有美国在东亚地区的盟国日本，最近日本军方智库「防卫研究所」在其2022年《中国安全战略报告》中分析了中国军力近年来的体制和实力变迁。报告中提到，经历军改之后，「解放军在加深其联合作战能力方面成果显着」。该份报告也指出，在2027年、2035年、2050年这几个解放军的里程碑之年中，「不仅要关注中国的国防费增幅、新式武器装备列装等，还要注意人民解放军的联合作战构想」，要「从多方面估算人民解放军的联合作战能力」。

前美国防部官员：中国可能趁美军空窗期攻台

不过，美国国防部2021年11月公布的中国军力报告曾指出，在2027年，中国可能具备在印太地区与美军对抗的能力，并迫使台湾依照北京的条件进行谈判。根据中国解放军的现代化时间表，2027年被定为「确保实现建军百年奋斗目标之年」，到2035年「基本实现国防和军队现代化」。因此也有一些声音质疑，中国可能已经将攻台的时间表提前，现在才开始准备是否还来得及？

美国前国防部政策次长佛洛诺伊（Michèle Flournoy）和美国国防部官员布朗（Michael Brown）9月中在「外交事务」网站发布的一篇合作文章表示：一旦获得第三届任期的习近平将眼前的紧迫问题如新冠疫情、中国经济下滑等事情处理完毕，「习近平就有可能在未来五年间的某个时候考虑用武力夺取台湾」，可是「美军要到2030年才能准备好与中国军队抗衡」。该文章写到，五角大楼正在提升进攻和防御能力，仍需要投入大量时间来计画和部署，而解放军近期有许多新的军备、人力上线，美军仍在准备的这段时期成了中国能够切入的「空窗期」。

（综合报导）

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