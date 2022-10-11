二十大主席团常委名单出炉 包含历届中共元老

（德国之声中文网）据中国官媒报道，中国共产党第二十次全国代表大会主席团周六（10月15日）下午在人民大会堂举行第一次会议。会议在大会秘书长王沪宁主持下，以举手表决方式通过了由习近平等46人组成的主席团常务委员会名单。

据中国官媒报道，这46位主席团常务委员是：习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、丁薛祥、王晨、刘鹤、许其亮、孙春兰、李希、李强、李鸿忠、杨洁篪、杨晓渡、张又侠、陈希、陈全国、陈敏尔、胡春华、郭声琨、黄坤明、蔡奇、江泽民、胡锦涛、朱镕基、李瑞环、吴邦国、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、宋平、李岚清、曾庆红、吴官正、李长春、罗干、贺国强、刘云山、张高丽、尤权、张庆黎。

除了19大的七位常委、尚未退休的18大常委王岐山，名单也包含政治局委员18人，以及18位常委级的中共元老。此外，还有中央书记处书记尤权，和全国政协第一副主席张庆黎。

《联合早报》报道指出，此次46人的大会主席团常务委员会名单，比五年前十九大多出四人。2017年中共十九大的主席团常委会，是由包括时任政治局常委在内的全体政治局委员、前政治局常委以及时任中央书记处书记尤权组成。

二十大，谁会入常？ 习近平 中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。总书记是常委会的首要成员领导，通常兼任国家主席，几位常委往往还兼任国务院总理、人大常委会委员长、政协主席等职务。外界普遍预测，目前的领导人习近平将在二十大上连任，继续在中共中央政治局常委中排名第一。

二十大，谁会入常？ 李克强 政治局常委名单的顺序一般按资历和职位排列，反映其在党内和政府内的地位。自江泽民以来的过去几届，排在第二位的都是国务院总理。虽然一段时间以来有关“习下李上”的流言在网络上层出不穷，但分析人士大多认为，“李上”的可能性很小。李克强本人也在今年3月人大后的记者会上明确表示，这将是他担任总理的最后一年。不过，李克强仍有可能继续留在常委中，转任其他职位。

二十大，谁会入常？ 胡春华 鉴于李克强会卸任国务院总理，将会产生一位新总理。胡春华是分析人士眼中一位热门人选。现年59岁的胡春华目前是国务院副总理，按照惯例，出任国务院总理者先要经历副总理职务。目前四位国务院副总理分别是韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。除了胡春华，其他三位都已超过68岁——如果考虑“七上八下”这个不成文的年龄规则，那么胡春华的可能性最大。不过，胡春华和已经落马的孙政才早年间曾一并被猜测为可能的“接班人”，也被看作有“团派”背景，外界认为他和习近平的关系并不亲密。

二十大，谁会入常？ 汪洋 另一位被看作是国务院总理热门人选的是现任全国政协主席汪洋。现年67岁的汪洋曾经担任国务院副总理职务。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤对德国之声表示， “现在选总理，主要取决于习近平的标准为何，而政治忠诚会是关键”，他认为，从这个角度来看，汪洋比胡春华更适合，汪洋“跟习近平配合得蛮好的”。不过也有分析认为，习近平可能希望更年轻的亲信接班，让汪洋、李克强、王沪宁这三位67岁的现任常委都退休，或者至少其中一到两位退休。

二十大，谁会入常？ 李强 美国“亚洲协会”近日发布题为“解密二十大”的报告，分析了五种可能的“入常”情景。在情景1中，“习近平的门生李强将出任总理”。李强是现任上海市委书记和政治局委，被“亚洲协会”报告描述为“似乎是习近平对总理人选的第一选择”。报告称，李强的竞争力因为今年上海疫情管理不力受到影响，如果他仍能出任总理，“将表明习近平仍然处于非常强大的政治地位”。

二十大，谁会入常？ 丁薛祥 “亚洲协会”的“解密二十大”报告也指出，丁薛祥、李希、陈敏尔等与习近平比较亲密的官员可能在二十大上得到重用。在其他一些坊间盛传的版本中，新的常委名单中也包含丁薛祥。现年60岁的丁薛祥是中央书记处书记、中央办公厅主任。他在习近平2007年短暂出任上海市委书记期间获得习提拔，被看作是习近平的核心幕僚之一。

二十大，谁会入常？ 陈敏尔 另一位被外界看好的习近平老部下是重庆市委书记陈敏尔。在习近平主政浙江时，陈敏尔担任浙江省委宣传部长，在习近平领导下工作。陈敏尔在2017年孙政才落马后接任重庆市委书记，在当地誓言要“肃清薄熙来、孙政才余毒”。在“亚洲协会”报告的情景4中，“假设习近平的权力不受约束，那么（目前常委）李克强、韩正、汪洋、王沪宁和栗战书都会被年轻的、绝对忠诚的习近平盟友取代。丁薛祥、李强、陈敏尔、黄坤明和李希是这里的潜在人选”。

二十大，谁会入常？ 李希 美国政治学者史宗翰认为，如果继续是“七上八下”，最有可能补位的是丁薛祥和李强。如果改为 “六上七下”，那么李强、丁薛祥，陈敏尔和广东省委书记李希也有望入常。广东是中国经济大省，李希本人也被看作受到习近平信任。不过，史宗翰认为李希是独立派系，表示李希以及汪洋、胡春华担任常委会有利于中共内部的政治精英自主性。

二十大，谁会入常？ 黄坤明 在谈到二十大可能的人事布局时，台湾政治大学东亚研究所教授王信贤提到了四位值得关注的人物：李强、丁薛祥、黄坤明及何立峰。前三位都是现任政治局委员。黄坤明是习近平的老部下，目前担任中宣部部长，是习近平宣传战略的主导者。有观点认为，黄坤明未来可能接替王沪宁主管意识形态。王信贤说，“黄坤明在宣传与意识形态部分帮习近平立下大功”， “蛮有机会入常，也会接下宣传的位置”。



据中国官媒报道，"习近平同志作了重要讲话"。

报道称，会议在习近平同志主持下进行了各项议程，会议以举手表决方式通过了丁薛祥、陈希、郭声琨、黄坤明为大会副秘书长。

会议通过了二十大代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告。

此外，会议也通过了中国共产党第二十次全国代表大会选举办法（草案）以及列席和来宾事项。

主席团会议还通过了二十大的日程。二十大将于10月16日上午开幕，10月22日上午闭幕。

二十大的议程为：听取和审查十九届中央委员会的报告；审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举二十届中央委员会；选举二十届中央纪律检查委员会。

（综合报道）

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