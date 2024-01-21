二十余年首次：普京计划访问平壤

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周日报道称，俄罗斯总统普京在本周早些时候与朝鲜外务相崔善姬在俄罗斯会面时，表达了访问平壤的意愿。

据国家新闻机构朝中社援引该国外务省的消息报道称，普京对朝鲜领导人金正恩发出的邀请表示感谢。尽管访问的具体日期尚未确定，但这将在“不久的将来”进行。

这将是俄罗斯领导人二十多年来首次访问朝鲜。普京于2000年7月访问了平壤，与金正恩的父亲金正日会面。俄罗斯也表示正在计划这次出访。金正恩去年对俄罗斯进行了为期数天的访问。如今外务相崔善姬刚刚结束了对莫斯科的访问返回朝鲜。同样面对国际社会制裁的巨大压力下，俄朝两国外交互动频繁。

朝中社还在周日报道称，平壤同意与俄罗斯进一步进行战略和战术合作。它援引该国外务省的表态报道称，俄罗斯对朝鲜在乌克兰问题上的“全面支持”表示了“深深的感谢”。克里姆林宫发言人佩斯科夫本周早些时候表示，莫斯科希望访问能够实现。佩斯科夫称，普京将在“可预见的未来”访问北韩。金正恩去年九月访问了俄罗斯，这次访问主要集中在两国之间的军事合作上，尽管这两个国家都受到了一系列的制裁。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



俄罗斯导弹朝鲜造？

2024年1月初，美国国家安全事务发言人柯比（ John Kirby）表示，情报显示，朝鲜前不久向俄罗斯提供了弹道导弹发射设施以及相应的弹道导弹。新年前后，俄罗斯已开始多次向乌克兰发射这类导弹。柯比说："朝鲜明显提升了对俄罗斯的支持力度，这一发展令人担忧。"

一段时间以来，美国和其他一些国家对莫斯科和平壤军事合作的不断强化深感忧虑。柯比说，受国际制裁及进口管制的影响，俄罗斯越来越陷入孤立境地，因此，不得不在志同道合的国家中寻求军事支持。这类国家中除了朝鲜之外，还包括伊朗。

联合国安理会早已经推出过决议，禁止各国与朝鲜进行武器或其他军事装备的交易。俄罗斯也是这类决议的签署国之一。

如今美国对俄罗斯和朝鲜的加强合作继续发出警告。本周四，白宫高级军控主任瓦迪（Pranay Vaddi）警告说，如果朝鲜继续寻求与俄罗斯发展更紧密的关系，那么朝鲜所构成的威胁性质在未来十年内可能会“急剧变化”。瓦迪在智库机构——华盛顿战略与国际研究中心表示：“我们在俄罗斯和朝鲜之间看到的是在军事领域前所未有的合作水平。”

（路透社、美联社）

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