二十余年首次：普京计划访问平壤

鲜有跨出本国国境的朝鲜领导人金正恩去年已经出访过俄罗斯。如今朝鲜外务相问莫斯科一周后，传来了普京计划访问平壤的消息。
（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周日报道称，俄罗斯总统普京在本周早些时候与朝鲜外务相崔善姬在俄罗斯会面时，表达了访问平壤的意愿。
据国家新闻机构朝中社援引该国外务省的消息报道称，普京对朝鲜领导人金正恩发出的邀请表示感谢。尽管访问的具体日期尚未确定，但这将在“不久的将来”进行。
这将是俄罗斯领导人二十多年来首次访问朝鲜。普京于2000年7月访问了平壤，与金正恩的父亲金正日会面。俄罗斯也表示正在计划这次出访。金正恩去年对俄罗斯进行了为期数天的访问。如今外务相崔善姬刚刚结束了对莫斯科的访问返回朝鲜。同样面对国际社会制裁的巨大压力下，俄朝两国外交互动频繁。
朝中社还在周日报道称，平壤同意与俄罗斯进一步进行战略和战术合作。它援引该国外务省的表态报道称，俄罗斯对朝鲜在乌克兰问题上的“全面支持”表示了“深深的感谢”。克里姆林宫发言人佩斯科夫本周早些时候表示，莫斯科希望访问能够实现。佩斯科夫称，普京将在“可预见的未来”访问北韩。金正恩去年九月访问了俄罗斯，这次访问主要集中在两国之间的军事合作上，尽管这两个国家都受到了一系列的制裁。
2024年1月初，美国国家安全事务发言人柯比（ John Kirby）表示，情报显示，朝鲜前不久向俄罗斯提供了弹道导弹发射设施以及相应的弹道导弹。新年前后，俄罗斯已开始多次向乌克兰发射这类导弹。柯比说："朝鲜明显提升了对俄罗斯的支持力度，这一发展令人担忧。"
一段时间以来，美国和其他一些国家对莫斯科和平壤军事合作的不断强化深感忧虑。柯比说，受国际制裁及进口管制的影响，俄罗斯越来越陷入孤立境地，因此，不得不在志同道合的国家中寻求军事支持。这类国家中除了朝鲜之外，还包括伊朗。
联合国安理会早已经推出过决议，禁止各国与朝鲜进行武器或其他军事装备的交易。俄罗斯也是这类决议的签署国之一。
如今美国对俄罗斯和朝鲜的加强合作继续发出警告。本周四，白宫高级军控主任瓦迪（Pranay Vaddi）警告说，如果朝鲜继续寻求与俄罗斯发展更紧密的关系，那么朝鲜所构成的威胁性质在未来十年内可能会“急剧变化”。瓦迪在智库机构——华盛顿战略与国际研究中心表示：“我们在俄罗斯和朝鲜之间看到的是在军事领域前所未有的合作水平。”
（路透社、美联社）
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