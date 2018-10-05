 二二八的「礼物」: 促转会第三波撤销政治罪名 | 文化经纬 | DW | 28.02.2019

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二二八的「礼物」: 促转会第三波撤销政治罪名

七十二年前的二月二十八日，台湾因二二八事件而陷入恐惧。 如今时过境迁，执政者的道歉与司法的抚慰，是否真能平复受难者与其家属的伤痛与恐惧?

Taiwan, Taipei: Sheraton Hotel (DW/K. Wing Yi)

2018年十月，第一波有罪撤销公告仪式以「反省‧记忆」为题举行典礼，现场布有撤销名单

(德国之声中文网) 27日，台湾促进转型正义委员会(简称促转会)公告第三波刑事有罪判决撤销名单，共计1056人。

促转会在脸书贴文中说明: 「在威权统治时期，许多人仅经过潦草、不严谨的审判程序，就遭到极端的严刑峻法处罚... 即使幸免一死，也必须终其一生背负过去的罪名... 为了让当时遭受司法不法判决的当事人获得平反，立法院透过立法通过促转条例，以『立法撤销判决』的方式，让司法不法判决不再存在。 」

促转会认为，考虑到过去政府的作法仅着重在赔、补偿，但是受难者的刑事有罪判决及前科纪录仍然存在，决定参考德国立法例，「以立法撤销威权统治时期的司法不法判决，并且涂销保存在各相关机关的前科纪录， 让当事人不用再背负跟着他们大半生的罪名。 」

促转会的公告中写道，到目前为止，已公告的刑事有罪判决撤销名单上总共已有3831人。 其中有11人是促转会调查后认为属于司法不法判决而撤销的。

二二八事件伤痛难平

1993年，中华民国政府开始着手二二八事件受难者家属的补偿工作，并在1994年订定《二二八事件处理及补偿条例》。 然而施行至今，又有条例增修后「补偿」变「赔偿」而让家属不满、纪念活动流于形式等问题，二二八事件受难家属的情绪仍难以平复。

2018年在民进党推动下，促进转型正义委员会成立，并在今年迎向建会以来的第一次二二八和平纪念日。

但是，民间对于转型正义的看法纷纭。 保守派认为「转型正义」中检讨蒋中正是不尊重历史，也会加深社会的分裂。

国民党党主席吴敦义发布声明表示，自己的父亲当年也曾含冤入狱，但是最近有人去慈湖对蒋中正陵寝泼漆，或是有青年去政治大学破坏蒋公铜像，这些作为令人遗憾。 声明中说:「虽然蒋中正在二二八事件当然不是百分之百没有责任，但蒋中正对中华民国、对台湾的贡献，也不能随便抹灭、任人侮辱。 」前总统马英九受访时也表示，他在法务部长任内制定的二二八事件处理及赔偿条例也实施完成，但是仍有人破坏、污辱蒋公铜像，让他十分遗憾。

台湾总统蔡英文在27日接待「2019年海外二二八遗属返乡团」时表示，预计在今年年中，发表关于二二八事件转型正义的新报告。

一九四七年的二月二十八日，专卖局查缉员在台北市查缉私烟时因不当使用公权力造成民众死伤，唤醒民间对官兵积压已久的不满情绪起而陈抗，导致陈仪政府请求蒋中正从大陆派兵入台镇压，扩大成全台的大型事件，对台湾历史与政治生态形成深远影响。根据行政院的公布的《二二八事件研究报告》，镇压过程总计死亡人数有18,000人至28,000人左右。

观看视频 04:38

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