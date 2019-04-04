事故接二连三 波音宣布减少737 Max产量

（德国之声中文网）波音公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）表示，从4月中旬开始，波音737 Max飞机系列的生产将从每月的52架减少到42架。同时他承诺公司不会裁员，而是竭尽全力将财政影响降到最低。米伦伯格补充说，这不过是一项临时措施。

波音公司本已经计划从6月份开始将其最畅销机型737 Max系列的产量提高到每月57架。自从几个月内连续发生两次坠机事件之后，大多数国家对该机型颁发了禁飞令，目前空客的这一竞争对手已经停售该系列客机。

导致346人死亡的空难

去年10月，印度尼西亚狮子航空公司（Lion Air）的一架波音737 Max型客机坠毁，机上189人全部遇难。在埃塞俄比亚发生的坠机事件中，机上157人无一人生还，其中包括5名德国人。根据官方的初步调查显示，飞行员严格遵守了波音公司的飞行条例，但飞机完全失控。

波音公司总裁米伦伯格证实，飞机为防止失速而自动降低机头的软件出现错误启动是导致2次空难的原因。埃塞俄比亚航空公司也公布消息说，失事飞机多次进入向下俯冲状态。

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软件更新推迟

受到批评的"机动特性增强系统"（MCAS）原本用于确保飞机在失速时自动降低飞机机头。在印度尼西亚坠机事件发生后，美国波音公司发行了一本关于如何关闭该软件的说明。美国联邦航空管理局（FAA）也将发布一份应急处理手册。

波音公司希望通过软件更新解决这一缺陷，但是现在被推迟数周。波音公司总裁米伦伯格说，在更新方案方面已经取得了进展。公司的目标是"永远不再发生此类事故"。此外，公司内部还将设立一个监督委员会，密切关注飞机的发展情况并提出改进建议。

不久前，波音公司承认另一款软件也存在问题，但是相对来说" 问题不大"。但是美国联邦航空管理局则认为该问题软件对航空安全起着关键性作用。

李京慧/任琛(路透社、德新社、法新社、美联社)