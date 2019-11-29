事情没了结 街头示威重返香港

（德国之声中文网）12月1日香港的3个游行及集会两个在港岛区，一个在九龙区进行。早上的游行名为“孩子不要催泪弹”，从中环爱丁堡广场游行至政府总部东翼前的公众活动区，第二个游行是“香港自治行动”组办的“感谢美国保护香港大游行”，从中午起在中环渣打花园集会，而后游行至美国驻港总领事馆并返回，第三个游行是在九龙进行的“毋忘初心大遊行”，从下午4时开始， 由尖沙嘴钟楼对开空地起步，沿梳士巴利道，经尖沙嘴海滨花园游行至红馆。

“孩子不要催泪弹”集会游行约有200人参加，要求警方停止使用催泪弹，政府公开催泪弹成份及清理社区。许多家长带同年幼子女出席，他们手持黄色氢气球，戴上口罩，沿途高呼口号。主办方表示，从来没有一个地方像香港一样，短时间内施放了那么多的催泪弹。抗议者表示，因担心催泪弹残留物影响孩子健康，不敢在街上买菜，洗衣后也不敢晾在室外。此外，受到催泪弹残余物影响，有些人连续多天咳嗽、长时间头痛等。据港媒报道，香港自6月爆发"反送中"运动至11月下旬，警方针对示威者使用了约1万枚催泪弹。

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参加“感谢美国保护香港大游行”的示威者许多身穿黑衣，戴着口罩。有人挥舞美国国旗和印有“光复香港，时代革命”的旗帜 ，有的举着写有“President Trump Let's make Hong Kong great again”（特朗普总统，让我们令香港再次伟大）的标语。示威者向法新社表示，在区议会选举民主派获胜之后，他们决心继续向香港当局施压。一名不愿透露姓名的27岁的示威者表示，“我希望向政府发出信号：我们还没有结束，事情还没有了结。”他说，他希望周日的三个示威活动都保持和平。“如果暴力和冲突继续，我并不担心公众会改变想法。”他说。他担心的是，如果示威者完全采取和平态度，运动会就此消亡。

一名姓梁的13岁女中学生也参加了“感谢美国保护香港大游行”，她说，她相信香港人会继续走上街头，否则政府会误以为我们放弃自己的诉求了。

据报道，游行队伍发言人指，警方不让游行队伍去美国驻港领馆门口，他们无法递交请愿信，因此有港人戴着面具扮成美国总统川普，接收请愿信。游行沿途都有警察戒备。

民主派在地方选举中获胜之后，受到北京支持的香港特首林郑月娥并没有做出任何让步。在俗称连登的香港 LIHKG讨论区上，“毋忘初心大遊行”的一名组织者提醒大家说，虽然地方选举取得小的胜利，但我们不能忘记最初的使命，而是必须回到主要议题上：光复香港，时代革命，五大诉求，缺一不可。

据香港媒体报道，「毋忘初心大遊行」下午 3 點開始时，尖沙嘴鐘樓对面空地聚集近千人。下午近5时，警員在尖東紅磡繞道囗、梳士巴利道太空館對出发射催淚彈，大批警員走入梳士巴利花園一帶拘捕示威者。警方发表声明称，有部分激进示威者經過梳士巴利道與麼地里交界時，向警方投擲磚頭。因應現場情況，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙，以停止違法行為。下午5点半，警員向太空館方向舉藍旗，指今日遊行已經結束，要求所有人必須立即離開現場。下午6时，警方再次发表声明称，下午五時有數百名暴徒在梳士巴利道近帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅，造成公眾恐慌，現場非常混亂和危險。警方別無選擇下，使用最低所需武力，包括施放催淚煙。傍晚6时35分，防暴警員进入黄埔，一度举黑旗，但没有发射催泪弹，一名黑衣青年被制服。一个小时后，防暴警察在黄埔发射一枚催泪弹，又举橙旗警告会开枪。现场有消息指，有示威者扔砖头和“屎蛋”。

12月1日的一个示威活动现场

下午7时许，警方回复当日游行人数称，“孩子不要催泪弹”游行最高峰时有200人，“感谢美国保护香港”最高峰时有3800人参加。警方没有公布「毋忘初心大遊行」人数。该游行组织者称，共有38万人参加。

11月24日以来首度再放催泪弹

11月30晚，香港街头再度上演警民对峙。据报道，当晚6点起，大批香港市民到旺角及太子站一带聚集举行悼念活动，悼念6月以来的反送中运动死难者。有民众在太子站外点起蜡烛及献上白花，要求政府展开独立调查。晚7点半，有防暴警手持长枪到场将花束清除，警察离开后，示威者又补上花束。之后，越来越多的市民聚集太子站外并高呼“我们要继续反抗”。旺角警署随后再次出动防暴警察。9点左右，警察发射催泪弹、橡胶子弹和胡椒球弹驱逐抗议民众。一名女子眼部被胡椒球弹打中，眼镜片破裂，左眼眼角受伤，流血不止。警方在旺角一带还拘捕数名示威者。

男子清理路障被重器袭击头部

在网上流传的一段视频上，一名男子在清理一处路障时被一名示威者用重器袭击头部，血流不止。据报道，该事件发生在弥敦道与旺角道交界附近。警方事后发表声明称，目前尚未逮捕任何人，受害者头部受伤严重，已被送往医院。警务处处长邓炳强（ Tang Ping-keung ）周日接受采访时表示，過去兩周社會大致平靜，惟旺角昨晚再有暴徒堵路、縱火，有人以渠蓋襲擊清除路障的人，該些行為「分分鐘會攞命」。他还說，昨晚有警車遭汽油彈擲中，才在無辦法下施放3個催淚煙。邓炳强11月19日被中国国务院新任命位香港特别行政区警务处处长，被视为强硬派人物。在周日的采访中，他还表示，警隊正聘請約1000名退休少於兩年的警員回警隊，預計本月內可以全部履職，並會延長即將退休警員的任期。