事态升级：伊朗战舰抵达红海

（德国之声中文网）半官方的塔斯尼姆通讯社（Tasnim news agency）周一报道称，伊朗的"阿尔伯兹"号军舰已经进入红海海域。而在此前数小时，美国方面宣称，他们已经击沉了三艘属于胡塞武装的船只，并击毙了十名武装分子。英国方面也发出警告称，为了保护来往货船免受袭击，他们将毫不犹豫地采取"直接行动"。

伊朗军舰出现在这一海域，很有可能会使以哈冲突引发的中东紧张局势被进一步激化。以哈冲突爆发以来，红海海域已有多艘货船遭到受伊朗支持的也门胡塞武装的袭击。十一月以来，胡塞武装多次袭击穿梭于红海海域的货运船只，以显示他们对哈马斯的支持。

在此背景下，许多大型航运公司已经叫停了途径苏伊士运河的货物运输。苏伊士运河是连接红海和地中海的重要海上贸易通道，占全球贸易总量的12%。出于安全考虑，很多货运船只只好选择绕道非洲好望角的航线，使货运时间和成本急剧攀升。

美军直升机击退胡塞武装

周日早些时候，美军直升机击退了正在对一艘马士基集团旗下的集装箱货轮发动袭击的胡塞武装分子。行动中，有三艘胡塞武装的船只被击沉，十名武装分子被击毙。美国、马士基集团以及胡塞武装方面均证实了上述消息。

来自马士基和美国中央指挥部（CENTCOM）的消息称，事发当时，一些胡塞武装分子试图登上悬挂新加坡国旗的"马士基杭州"号。马士基集团已经宣布，将在今后48小时内暂时停止途径红海的航线。

英国威胁采取 "直接行动

与此同时，英国国防大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，英国将毫不犹豫地采取"直接行动"，以防止航运遭到进一步袭击，并遏制"红海航运自由所遭受的威胁"。沙普斯表示："胡塞武装不应误解我们追究非法劫持和袭击者责任的决心。"

英国外交大臣卡梅伦（David Cameron）则表示，他已致电伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amirabdollahian），敦促伊朗方面制止胡塞武装在红海发起的袭击行动。

(法新社，美联社，路透社）

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