事实核查：2024年最奇怪的假新闻

特朗普会当众尿裤子吗？运动员会吃含有整只蟋蟀的巧克力吗？请看德国之声事实核查团队评选出的2024年最奇怪的假新闻。

（德国之声中文网）除了由特朗普参与传播的移民吃宠物谣言之外，2024年还有哪些奇怪的假新闻？以下是德国之声事实核查团队的评选结果。

1. 特朗普坐在防漏垫上？

美国大选期间，社交媒体上充斥着各种传闻。有图片和视频显示，特朗普和拜登在脱口秀节目中要么穿着纸尿裤，要么坐在防漏垫上——真的是这样吗？经过我们核查，这些说法经不起推敲。

例如，有人发布了一张照片，称特朗普在接受采访时坐在防漏垫上。通过查看原始视频就可以了解：在特朗普坐到沙发上之前，那里根本就没有防漏垫。所谓的防漏垫其实只是特朗普垂落在沙发上的西装的两侧。

2. 巧克力里面含有整只蟋蟀？

有运动员专用的蟋蟀巧克力？2023年，德国瑞特斯波德巧克力公司（Rittersport）在Instagram上发布了一张照片，声称图中巧克力里面含有“整只蟋蟀”，旨在追求高蛋白。这种创新食品在2024年欧洲议会选举前夕再次引发热议。当时，关于欧盟批准昆虫食品的虚假信息频频出现。

然而，根据瑞特斯波德公司的说法，这张图片只是一个玩笑。迄今为止，该公司还没生产过这样的巧克力。

3. 移民偷吃当地居民的宠物？

今年最离谱的谣言之一是：移民吃宠物。无论是狗、猫，还是野鹅，他们都吃——这种说法荒唐透顶。这起谣言始于一则Facebook帖子，随后被特朗普搬到与卡玛拉·哈里斯的电视辩论中传播。特朗普在辩论现场声称，移民在俄亥俄州小镇斯普林菲尔德（Springfield）偷吃当地人的宠物——这只是当天晚上他发表的反移民言论之一。

当时，社交媒体用户传言，斯普林菲尔德的海地移民或偷窃当地居民的宠物，或捕捉公园里的野生动物。然而，没有任何证据支持这些说法。俄亥俄州警方和官员均否认了这些指控。媒体报道也未发现任何支持特朗普言论的案例。但是，这类谣言依然在右翼和极右翼的社交媒体中广为传播。

4. 马克龙在船上与男子接吻？

政客常常成为虚假信息的目标。例如，今年，法国总统马克龙被传在一次航船旅程中与另一名男子接吻，相关视频出现在格鲁吉亚语和俄语社交媒体账户中。

尽管马克龙确实在夏天参加了一次航船旅行，媒体发布过相关照片。但这段接吻视频是AI生成的——可以通过视频中男子不自然的手臂动作看出端倪。

这也不是今年关于马克龙的第一个虚假视频。还有照片显示，他在1980年代的同志夜店里跳舞，这也是AI深度伪造的。而且，当时马克龙年纪尚幼，不可能出现在夜店里。

DW事实核查: AI还是真人? 如何辨识虚拟网红? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

5. 泽连斯基购买希特勒的奔驰？

网上传播的信息称，乌克兰总统泽连斯基家族非常“土豪”，购买查尔斯国王的海格罗夫庄园，或价值数百万美元的跑车。今年还有升级版，称他花了1500万美元购买希特勒的奔驰。

这些帖子在美国宣布向乌克兰提供近80亿美元额外援助后迅速传播。然而，这些说法是造谣。

那是一张PS照片。通过图片反向搜索可以发现，这辆梅赛德斯是在2014年的一次车展上拍摄的，然后被拼接到在乌克兰总统府拍摄的照片上。没有证据表明泽连斯基购买了希特勒的汽车。

6. 汤姆·克鲁斯出演奥运会纪录片？

虚假信息制造者也没有放过今年的巴黎奥运会。据传，影星汤姆·克鲁斯参演了一部关于奥运会的Netflix纪录片。事实上，这只是一个深度伪造视频。该纪录片本身就是假的，Netflix没干过这事儿。微软安全专家将这部纪录片鉴定为俄罗斯抹黑奥运会和国际奥委会的虚假宣传活动的一部分。

7. 印度地方领导人死而复活？

2024年被称为“超级选举年”。除了美国和欧盟之外，印度也举行了大选。在选举前夕，印度泰米尔纳德邦前首席部长穆图韦尔·卡鲁纳尼迪（Muthuvel Karunanidhi）的拉票视频出现在网上，但是他早在2018年就已经去世。这段视频是通过AI制作的，用作选举宣传。

8. 欧洲足球锦标赛上喊出有关普京的口号？

支持普京？反对普京？视频中的口号呼声均为伪造 图像来源: X

在今年德国举办的欧洲足球锦标赛期间，网络出现两段罗马尼亚球迷高呼亲普京或反普京口号的视频。但据德国之声调查，视频中的口号呼声均为伪造——通过与当天的原始录音对比，并由当时在场的德国之声记者证实。实际情况是，那只是普通的球迷欢呼声。

9. 伊朗前总统的直升机被激光武器击落？

在载有伊朗前总统易卜拉欣·莱西和前外交部长阿米尔·阿卜杜拉希安的直升机坠毁后，有网民在X平台上声称这起事故是太空激光所致。虽然军事工业中的激光技术发展迅速，但专家表示，目前没有任何激光武器能够从太空击落直升机。

10. 有人操控了飓风“海伦妮”？

目前并不存在任何操控飓风的技术 图像来源: National Oceanic and Atmospheric Administration/AP Photo/picture alliance

也许有一天，我们可以自由调节阳光照射的强度和时长？貌似有人先拿坏天气做了试验。今年，有人坚信美国飓风“海伦妮”（Helene）被人操控并定向移动。然而，没有证据支持这一说法。而且，目前并不存在任何操控飓风的技术。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。