事实核查: 泽连斯基跳肚皮舞的视频是假的

（德国之声中文网）自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，双方都散布了大量虚假和误导性信息。在有关乌克兰的虚假信息里，泽连斯基往往是被抹黑的目标。

“每次需要钱的时侯……就必须做一场秀”，一名X（前推特）用户宣称道。该用户发布了一段视频，声称视频上的人是乌克兰总统泽连斯基，其穿着紧身、闪亮的金色服装，跳着肚皮舞。

许多TikTok、Facebook和Instagram等其他社交媒体平台的用户也分享了这段视频，同时发了类似言论，以贬低泽连斯基。并质疑西方对乌克兰的援助。这些言论也以阿拉伯语等其他语言被广泛传播。

德国之声事实核查：为假

这段视频上显示的人并不是乌克兰总统泽连斯基，而是一名来自阿根廷的肚皮舞者、教师兼编舞巴勃罗·阿科斯塔（Pablo Acosta）。他于2022年6月1日在其Instagram账户上发表了视频的原始版本。其账户主页上还可以看到他穿着同样服装跳舞的其他几个视频。

在网上传播的假视频是将泽连斯基的脸合成到了阿科斯塔的身体上。这张合成图像在各社交媒体平台传播了数周。当泽连斯基于9月20日前往纽约参加联合国大会时，该视频再次出现，并被保守派网红本尼·约翰逊（Benny Johnson）和乔伊·曼纳里诺（Joey Mannarino）转发，其发表言论称泽连斯基是“精神错乱的代表”。

此类视频数目繁多

在2019年当选乌克兰总统之前，泽连斯基是一名喜剧演员。因此，有很多他站在舞台上表演或者跳舞的老视频。

泽连斯基还于2006年在乌克兰赢得了电视节目“与星共舞”的冠军。

还有一段2014年的视频，是泽连斯基模仿乌克兰男子乐队的一个音乐视频。这段视频现在也在网上传播，暗示泽连斯基喜欢穿女装，跳挑逗性的舞蹈，因此不应被当作政治领导人严肃对待。视频中他穿着高跟鞋、短上衣和紧身裤跳舞。

根据我们自己以及Snopes等其他媒体的核实，这个视频并非捏造，而是泽连斯基在此前作为喜剧演员时拍摄的。

人工智能加速了虚假信息的传播

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，泽连斯基一直是虚假和误导性信息攻击的目标，这些宣传活动旨在损害其个人形象以及乌克兰的国家声誉。

深度造假：眼见不一定为实

“深度伪造（Deepfakes）经常被用于虚假信息宣传活动，比如冒充在媒体中扮演重要角色、与当下正在发生事件相关的公众人物或名人。目的是推动某项特定议程，或者混淆公众视听，”纽约州立大学布法罗分校专门研究数字媒体取证和机器学习的教授吕思维(音，Siwei Lyu)说，“这就是为什么我认为有这么多对乌克兰总统泽连斯基的深度伪造。”

下面的这个深度伪造是使用人工智能来操纵战争信息的最早实例之一。德国之声对其进行了核查，发现为捏造视频。

自从ChatGPT和Midjourney等工具推出以来，人们越来越担心在未来，伪造的内容将变得越来越难以辨认，并且可能会因为涌现太多的伪造信息而令监测变得更加困难。

“毫无疑问，我们将看到更多质量更高的深度伪造。这是由于生成式人工智能技术的不断发展以及这些技术的商业应用带来的收入不断增加。”吕思维教授解释了人工智能和虚假信息宣传活动的发展和演变，他说，随着制作高质量深度伪造的成本和工作量的不断降低，我们很快就会发现，与其他低技术含量的造假相比，在虚假信息宣传中，使用深度伪造将变得更具成本效益。 随着人工智能工具越来越先进，成本越来越便宜，基本上任何人都可以制作虚假内容。精湛复杂的视频后期处理也令分辨其真伪变得越发困难。但在观看视频或图像时，仍有一些蛛丝马迹可以留意分辨。这里是一些识别造假的小窍门。

识别“深度换脸”的小窍门 线索一：更换脸部边缘 这个下颌看起来很像荷兰首相吕特。不过这是用“换头术”拼接的。你有没有注意到衣领的位置出现很多皱褶和变形？“深度换脸”在衣服、头发或珠宝与脸部相连的边缘位置往往会出现皱褶和变形，这是识别的窍门之一。

识别“深度换脸”的小窍门 线索二 ：耳环 你有没有注意到这位女性佩戴的一对耳环看起来完全不同。对于生成对抗网络（GAN）来说并不容易对复杂的珠宝进行细节处理。通常情况下，GAN会给技术生成的人脸佩戴上不同的耳环，但是现实中大多数人不会这么做。另外，你仔细看一看图像中这位女性的左耳和耳环的连接处，显然这又是一个深度换脸。

识别“深度换脸”的小窍门 线索三 ：眼镜 图片上是一个戴着眼镜的年轻人。不过如果你离近点再仔细看看，有没有发现左右两个镜片有什么不同？是的，两个镜片不一样，一个更接近椭圆形，而另一个镜片更有棱角。

识别“深度换脸”的小窍门 线索四：背景 这张照片的背景看起来更像是火星的表面，而不是景深造成的模糊效果。这个背景到底是哪里呢？你觉得是真实的吗？

识别“深度换脸”的小窍门 线索五：牙齿 生成对抗网络（GAN)还很难“想象”出来牙齿应该是什么样子。在用技术生成的人脸中，有时候很容易看出来，牙齿缺少规整的形状和明显的边缘，就像这张图片一样。

识别“深度换脸”的小窍门 线索六：服装 每个人都有自己的着装风格。不过，这个小伙子脖子左侧那块白色的东西是什么？那是衬衫领子吗？那真的是衬衫吗？你认为这张照片是合成的吗？

识别“深度换脸”的小窍门 线索七 ：头发 这可能是最难发现的一处。你有没有看到这位女性的额头上“长出”头发。你发现这条线索了吗？ 作者: Julia Bayer



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