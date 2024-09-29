事实核查: 吃覆盆子、无花果真能防癌？

近来社交网络上流传着一种“迷思”，就是食用某某水果可防癌。事实果真如此吗？德国之声（DW）带你全面核查，去伪求真。

（德国之声中文网）据悉，平均每五个人中就会有一人患上癌症。虽然现在有诸多方法可治疗癌症，但每年仍有数百万人死于癌症。据世卫组织（WHO）统计，仅在2022年，全球就有近1000万人因癌症去世。这也让一些打着抗癌标签的食疗大法走红网络。

近期，德国之声事实核查团队就对社交网络上流传的‘水果抗癌说’展开深入调查，通过科学角度解析食疗抗癌是否具有可行性。

说法：

一名Twitter用户分享了一条关于食用覆盆子和无花果可预防癌症的视频。目前，该视频点击率超过三百万次。

德国之声事实核查：不实

这位X平台（前称Twitter）用户分享的视频其实是截取了纪录片《癌症真相——全球调研》（The Truth About Cancer - A Global Search）中的一个片段。这段视频中，美国作家、营养学顾问帕特里克·奎林（Patrick Quillin）说黑覆盆子是“真正的药物”，可预防癌症。这是因为黑覆盆子富含花青素和抗氧化剂，而这些成分可以促使癌细胞自我毁灭。该纪录片倡导所谓的自然疗法，批评制药公司的逐利性。

德国之声核查：截图中的视频所称“黑覆盆子可以防癌”为虚假信息 图像来源: X

黑覆盆子真的能杀死癌细胞吗？

对此，德国之声采访了德国耶拿大学肿瘤学教授尤塔·休布纳（Jutta Hübner）， 他提到“水果、蔬菜和色拉中含有多种不同的次生植物物质，这些物质对健康有益”。不过，通过服用某种食物就能防癌的说法却是极其不靠谱的。因为截至目前，没有任何临床研究结果可以支持这一说法。现有的科学依据要么是在实验室通过使用某种人工浓缩成分推导出，要么是通过动物实验得出覆盆子具有杀死癌细胞的抗氧化和抗炎属性。

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然而，这些研究结果不能直接应用在人体上， “人类的排泄和新陈代谢过程与动植物不同”， 休布纳解释道，“首先需要明确个体就单个活性成分可耐受的剂量”。

此外，该类研究通常需要观察个体十到二十年，在这段研究期间，研究对象不太可能只服用某单一水果。而这正是困难所在，考虑到研究对象还会吃其他食物，因此很难明确判定到底是覆盆子还是其他食物对预防癌症产生了影响。

无花果也可防癌？

在同一个视频中，奎林还谈到了无花果也可以预防癌症。一项围绕27项研究的综述表明，无花果有预防癌症或在癌症治疗中使用的可能性。然而，如黑覆盆子一样，该说法缺少临床试验依据支持。

即使不能防癌，吃点无花果也是有益健康的 图像来源: Nerijus Liobe/Zoonar/picture alliance

据2021年一项实验室研究表明，无花果树的乳胶成分可以抑制乳腺癌的生长，但同样缺乏针对人类的研究。

英国癌症研究中心（Cancer Research UK）的马克辛·伦扎（Maxine Lenza）在接受德国之声（DW）采访时表示：“没有任何食物具有百分百预防癌症的特性。” 她强调，均衡饮食比单一服用某种食物对健康更有益。

降低患癌风险是可行的

德国癌症援助组织（German Cancer Aid）参考了德国营养学会的营养建议后指出，标准的健康均衡饮食为每餐搭配四分之三的植物性食物和四分之一的动物性食物。

“人们可以通过不吸烟，少喝酒和涂抹防晒霜等方法降低患癌风险”，马克辛·伦扎（Maxine Lenza）指出。另外，尤塔·休布纳（Jutta Hübner）补充道，增加运动和体育锻炼也有助于预防癌症。

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尽管如此，这些措施也只是降低患癌风险，并不能抗击癌症。

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帕特里克·奎林（Dr. Quillin）是何许人也？

视频中称帕特里克·奎林为“Dr.“，这可能意味着他是一名医生（Dr.）。然而，经DW事实核查团队进一步核实，奎林并不是医生，而是一位哲学博士（Dr.）。因此，他既没有医学背景，也没有参与从事过癌症研究，只是学习过营养学。

奎林多年来一直在社交媒体上发布一些与癌症相关的营养建议，他的账号拥有数千名粉丝。此外，他还出版了多本营养方面的书籍。

对于声称吃覆盆子和无花果可预防癌症的言论，奎林尚未对DW的置评请求做出回应。

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