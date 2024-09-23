事实核查：黎巴嫩发生iPhone爆炸事件了吗？

黎巴嫩接连发生寻呼机和对讲机爆炸事件之后，大量关于苹果手机、笔记本电脑和太阳能电池板被引爆的假图片、假视频和虚假陈述在网上传播，也引发了中国网民对苹果手机安全的担忧。

（德国之声中文网）上周二（9月17日）和周三（9月18日），黎巴嫩接连发生寻呼机和对讲机爆炸事件，袭击目标是遭受大量伤亡的真主党成员。这个由伊朗支持的政党和武装组织称这些袭击由以色列策划，导致37人死亡、约3000人受伤。

爆炸事件发生后，大量关于苹果手机（iPhone）、笔记本电脑和太阳能电池板被引爆的假图片、假视频和虚假陈述在网上传播。

在中国，包括一些知名博主在内的社交媒体用户也在传播这类虚假信息。一条被广泛传播的帖子称，有非中国产苹果手机（iPhone）在黎巴嫩被引爆，并附有英文消息截图，其中包含一张显示汽车燃烧起火的图片。此外，中文社交媒体上还流传一段苹果手机被远程引爆的视频。

中国媒体报道说，这类消息引发很多用户对苹果手机安全的担忧。凤凰网科技频道在微博上创建了一则"你相信苹果手机会被远程引爆吗？"的话题讨论，其中选择"相信"的网友占比45.6%。

德国之声（DW）事实核查团队检视了三则在网络广泛传播的信息。

黎巴嫩也发生iPhone爆炸事件了吗？

声称："黎巴嫩的一部iPhone也爆炸了"。一位社交媒体用户在X平台（前Twitter）上分享了一张遭受损毁的iPhone图片，浏览量超过80万次。

DW事实核查：虚假。

这是一张旧照片，跟黎巴嫩目前发生的袭击事件毫无关系 图像来源: X

反向图片搜索显示，这是一张旧照片，跟黎巴嫩目前发生的袭击事件毫无关系。这张遭受损毁的iPhone的图片可以追溯到2021年3月，当时埃及新闻媒体Cairo24报道开罗Maadi地区发生一部iPhone发生爆炸，引发了火灾并导致一名儿童受伤。

太阳能电池板爆炸，超过500人受伤？

声称："黎巴嫩：被破坏的太阳能电池板已经引发了严重的电气火灾。目前已报告超过500人受伤。"一位用户在社交媒体帖子中写道，并附上了以色列国旗图案，暗示是以色列的袭击。图片中还展示了着火的太阳能电池板和一栋起火的房屋。

DW事实核查：虚假。

反向图片搜索显示，这是由两张旧照片拼贴而成的图像 图像来源: X

在黎巴嫩目前发生的袭击事件中，没有发现太阳能电池板爆炸的案例。反向图片搜索显示，这是由两张旧照片拼贴而成的图像。

通过反向图片搜索，我们找到了这两张照片：左边显示太阳能电池板着火的图片可以追溯到2020年2月的一篇X帖子。在该帖子中，美国消防安全研究所分享了一篇关于光伏系统安全性的文章，并附上了这张图片。

右边显示房屋着火的照片可以追溯到2020年12月。这场火灾事件发生在加拿大，而不是黎巴嫩。

黎巴嫩9月19日发生了笔记本电脑爆炸事件吗？

声称："2024年9月19日--笔记本电脑爆炸"，一位用户在X平台上发布了一张被烧焦的笔记本电脑的照片。

DW事实核查：虚假。

反向图片搜索显示，这张图片最早可追溯到2021年 图像来源: X

这位用户还补充说，"摩萨德势不可挡"，以此指责以色列情报机构摩萨德是寻呼机、对讲机，甚至笔记本电脑爆炸的幕后黑手。

目前没有证据表明以色列或摩萨德策划了寻呼机和对讲机爆炸，也没有可靠的报告表明发生了笔记本电脑爆炸。

这位用户分享的图片没有提供任何相关证据。反向图片搜索显示，这张图片最早可追溯到2021年，当时它被发布在Reddit上。

中国社交媒体的传谣与辟谣

被官方严格控制的中国社交媒体，一方面允许传播这些虚假信息，一方面也发布媒体的辟谣报道。《环球时报》报道称，网络流传的苹果手机被引爆的视频，来自自媒体账号断章取义的裁剪。澎湃新闻报道说，网络上流传的疑似苹果手机损毁的图片在2021年3月已经出现。

黎巴嫩爆炸事件后，一名持对讲机的男子取出了设备中的电池（2024年9月18日） 图像来源: Anwar Amro/AFP

网易发表的一篇帖子称，"这个问题的关键，其实并不在于iPhone它真的安不安全，很多人心里其实清楚，这种可能性等于0"，"但却并不妨碍大家这么想，原因就是过去的这些年，美国动不动就以国家安全禁止中国的产品在美国销售"，"中国的一些消费者，同样以'莫须有'的罪名，安到iPhone身上，也就顺理成章了"。

（综合报道）

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