事实核查：马斯克如何尝试影响美国大选

在社媒平台上，世界首富埃隆·马斯克拥有极大的影响力，而他也正在利用他的个人影响力，在美国总统大选前夕散布虚假信息。那么，这位声名显赫的企业家，为何要鼎立支持共和党候选人特朗普呢？

（德国之声中文网）埃隆·马斯克是当今世界最富有的人，个人财富多达2600亿美元（折合欧元约2400亿）。在美国的政治生活中，马斯克也表现得相当活跃。同其他美国的科技巨头和超级富翁不同的是，马斯克并不隐瞒他对政治的无比热情，并会在社交媒体上公开展示这一点：大约两年前，马斯克斥资440亿美元收购了推特，并将这一社媒平台改名为X。从此以后，该平台就成了马斯克表达其政治观点的扩音器。在X平台上，马斯克拥有两亿多粉丝。有报道称，马斯克甚至更改了该平台的算法语言，以方便其个人观点的广泛传播。

非政府组织“仇恨对抗中心”（CCDH）创办者兼首席执行官艾哈迈德（Imran Ahmed）对德国之声表示：“自从两年前马斯克接管X以来，这一社媒平台已经堕落成了仇恨和虚假消息的深渊，而且其中很多内容就是来自马斯克本人。”

随着11月5日大选日的临近，最近几个月以来，马斯克变得更加活跃。据CCDH最新发布的报告，从2024年1月至7月，马斯克发布的虚假信息被观看了12亿人次。

马斯克不仅自己发布和传播虚假信息，还会通过转推分享其他带有虚假成分、误导性叙述以及阴谋论的贴文，使相关贴文得到更广泛的传播。以下就是马斯克在大选前夕发布的三条这类信息：

马斯克对特朗普的鼎力支持，不仅体现在X平台上，他也会亲自参加特朗普的造势活动。 图像来源: Evan Vucci/picture alliance/AP



1.有关“非法外国选民”的谎言

声称：今年7月，美国众议院共和党籍议长约翰逊（Mike Johnson）宣称，民主党在阻挠确保只有美国公民才能投票的措施。他在X平台上发文写道：“他们想让非法外国移民成为选民”。马斯克转发了这条推文，并补充道：“从一开始，他们的目的就是尽可能引入更多非法选民。”这条推文的阅读量超过了4500万人次。

马斯克利用其巨大的影响力，散布虚假信息。 图像来源: X/@elonmusk



德国之声事实核查：错误

只有美国公民才能参加总统选举以及同时举行的众议院选举的投票。非美国公民，包括那些持有美国永久居民身份的人，在联邦或州级选举中都无权投票。在大多数地方性选举中，没有美国公民身份者也无权投票。而成为美国公民则是一个非常漫长的过程。

马斯克还声称，外国移民“无需任何文件，只需借助一个应有程序，就可在不到五分钟时间内”用美国纳税人的钱飞往美国。马斯克为此还分享了一个视频，称CBP-One应用程序允许数量不受限制的外国人进入美国。这条贴文被阅读了将近2000万次，并被分享了上万次。

然而，这一说法是完全错误的。美国海关和边境保护局CBP开发的CBP-One应用程序用于庇护申请者预约面谈时间，并非自动授予入境许可。想要在美国申请庇护，必须本人亲自到场。

2.攻击民主 支持特朗普

声称：今年九月初，马斯克发布的一幅照片上，民主党总统候选人哈里斯身穿带有金色肩章的红色夹克，而同样为红色的帽子上镰刀斧头标志则清晰可见。众所周知，镰刀斧头是共产主义的象征。马斯克在照片下写道：“卡玛拉誓言，从第一天起就做一名共产主义独裁者。你们相信，她会穿这身衣服吗？” 这个贴文传播速度极快，很快阅读量就超过了8000万人次。

德国之声事实核查：无中生有

这张哈里斯的照片并非相机拍摄，而是人工智能合成的。 图像来源: X/@elonmusk

这张照片并非相机拍摄，而是人工智能所合成的图片。至少有两点可以证实这一判断：哈里斯头像的清晰度和不清晰的背景形成鲜明对比，以及色彩的鲜亮程度也令人生疑。人工智能识别工具truemedia.org证实了上述质疑，并表示“有实质性证据显示，这一图片是被做过手脚的。”

3.散布对选举程序的怀疑论调

马斯克助长相关谣言，声称密歇根州的选民名单存在问题。密歇根是对总统选举结果有重大影响的关键州。此前就有人谎称，密歇根选民名单上的人数要比该州实际人口还多，但这一谎言已经被多次戳穿。

声称：马斯克则更进一步，指责密歇根州内政部长有操控选举行为：“他们计划，选举结束后，再将没有选举资格的人从名单上划掉。这也就意味着，登记在册的选民人数要比有投票资格的选民人数更多。”

马斯克发表的有关密歇根州内政部长撒谎的推文。 图像来源: X/@elonmusk

德国之声事实核查：误导性言论

按照美国密歇根州的相关法律，长期不参加选举的人将会被从选民名单上除名。

依据该法律，已有近六十万选民因此被标注了在2027年将被除名的备注。但被从选民名单删除之前，当事人会得到通知。

这类的虚假信息和误导性信息不仅会打击民众对民主的信任，甚至还会直接对选举结果产生影响。《万无一失：如何免受虚假信息的侵扰》一书的作者、剑桥大学社会学教授封德·莱登（Sander van der Linden）表示：“这类假信息甚至会改变某些人的选举取向。”

马斯克意欲何为？

马斯克不仅仅通过自己的推文支持特朗普，他还恢复了这位前总统的X账号。2020年选举失败后，特朗普发布的推文导致其账号被封。在X平台上，特朗普拥有9200万粉丝，而其本人创办的TruthSocial平台上，他的粉丝人数则只有不足八百万。

事实上，马斯克和特朗普也经常有观点不合的时候。2016年，马斯克甚至曾公开质疑特朗普参选总统的资格。尽管如此，特朗普当选总统后，还是曾一度让马斯克进入其顾问团队。不过，由于在气候变化问题上意见不一，马斯克还是主动离开了该团队。

社会学家封德莱登表示，马斯克认为，如果特朗普能够赢得选举，更符合其经济利益，例如“Space X将能获得美国宇航局的更多订单，星链将能同政府签署更多合同，他也可以随心所欲地操控X，而无需担心政府对社交媒体的监督。”

2022年，马斯克以440亿美元的价格收购社媒平台推特，并将其更名为X。 图像来源: Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

同特斯拉电动车一样，航天技术公司SpaceX 以及其旗下的卫星网络“星链”也都属于成功企业家马斯克。

BR24电台编辑Michael Schlegel亦对本文有贡献。

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