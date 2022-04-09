事实核查：马克龙未说过此话

（德国之声中文网）网上传播的一则所谓的英国广播公司BBC推文称，法国总统马克龙日前有言：由于制裁俄罗斯，欧洲将不得不准备好接待多达6000万难民。然而，这是一个假消息。

发出这一假消息的是社交媒体上的一篇帖文，时间为复活节周末。此贴援引所谓的BBC推文中的马克龙总统在一次选举集会上所言。

根据该贴， BBC推文报道说，马克龙对制裁俄罗斯的后果发出警告称："欧洲必须准备好在未来20年内接收大都来自非洲和中东的多达6000万难民"，理由是，制裁将导致从俄进口大量粮食的非洲，经济崩溃。

并非BBC推文

但这则所谓的BBC推文实为假货。尽管乍一看似乎真实——左上角有一个原始的BBC世界新闻标志和蓝色的验证勾，以及照片上有一BBC新闻品牌。

据称，该推文于4月11日18:26发在@BBCWorld账户。然而，滚动浏览该账户，却不见踪影。其实，它从未在那里出现过。英国广播公司在德国之声询问后通过电子邮件确认了这一点。BBC新闻部门表示，正着手尽快也从其它网页上删除此类假货。

这条假推文在Twitter和Facebook上只以截图形式传播，部分还附有对“竞选承诺”的评论。然而，所谓的马克龙语录——谁能奇怪——就像推文本身一样假。法国总统从未发表过这样的言论，BBC记者萨达里扎德赫（ Shayan Sardarizadeh ）在推特上澄清了这一点。

所谓的引语无任何可信来源可资佐证。在谷歌上用法语、英语和德语搜索，亦无任何结果。

俄罗斯平台旧帖

不过，对假推特的截图作反向照片搜索，却找到了其来源的线索：俄罗斯的或涉俄平台、网站和Telegram频道。

DW在核查过程中发现，其最早来源是4月14日的一则帖子，来自俄罗斯网站glav.su论坛。4月15日，在Twitter和Facebook上则有第一批帖子跟进。这条假推文中唯一源于 BBC的是所使用的一张照片。该照片出现在4月11日的一篇有关法国总统选举将进入第二轮竞选的报道中。

可能影响法国总统选举

第二轮选举本周日举行，由现任总统马克龙和来自极右翼政党“国民联盟”（Ressemblement National）的挑战者勒庞（Marine Le Pen）对决。

民调机构预测，俩人得票数将相当接近。因此，上述虚假推文可被看作是一种手段，企图带来有利于勒庞的影响力。现年53岁的勒庞曾一再抨击马克龙的移民政策，并试图通过挑起选民对过度外国化的害怕心理得分。

还有：勒庞被认为是莫斯科青睐的候选人，这不仅因为她同克里姆林宫关系良好，而且还因为她对欧盟和北约的批评性计划。若她的计划实现，就将大大削弱欧盟和北约，并可能破坏西方国家迄今面对俄罗斯所显示的团结。

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