事实核查：首场总统候选人辩论谎话连篇

（德国之声中文网）捏造事实，散布恐慌，当地时间周二（9月29日）晚上，特朗普总统在与民主党候选人拜登的首场电视辩论中谎话连篇，甚至宣称在这位民主党人领导下新冠疫情导致的美国死亡人数将达200万，因为拜登想要边境大开--问题是拜登从来没有这样说过。辩论秩序混乱，主持人、福克斯新闻主播华莱士（Chris Wallace）不得不反复调停。请看美联社针对这场辩论进行的事实核查。

新冠病毒导致的死亡人数

特朗普：拜登领导下将会发生更多死亡："假如是你在这个位置，不会是20万，而是200万。你不想我对疫情严重的中国发布禁令……如果我们听你的话，那么这个国家将边境大开。"

事实：粗暴地宣称拜登担任总统将会有200万人死于新冠病毒属于虚假指控。拜登从未出面反对特朗普发布中国旅行限制令。拜登在这件事情上表态比较晚，但是当他表态的时候，他对这些限制令表示支持。拜登从未建议在疫情期间让美国边境大开。

特朗普一再错误地宣称他发布了中国旅行禁令。那是限制令。该限制令于2月2日生效之后，仍然允许旅客从中国的领土香港和澳门前往美国。美联社已有报道，限制令实施后的头三个月内，共有8000多名中国人和外国人从香港和澳门进入美国。此外，限制令生效后的第一个月内，超过27,000名美国人从中国大陆返回美国。美国官方对其中应该接受病毒检测的1,600多人失去联系。

差不多与美国发布限制令的同时，数十个国家采取了类似的措施控制重点感染地区的疫情扩散。

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种族平权运动中的争议

特朗普："（俄勒冈州波特兰市）警长今天刚刚站出来说：我支持特朗普总统。"

事实：这是错误陈述。波特兰市所在的俄勒冈州摩特诺玛县警长说他不支持特朗普。

该县警长里斯（Mike Resse）发表推文说："作为摩特诺玛县警长我从未支持过特朗普，也永远不会支持他。"

波特兰一直是种族平权争论的热点城市。警察和联邦特工多次与聚集在市区法院大楼和警察大楼外的抗议者发生冲突。一些抗议者向警察和联邦特工投掷了砖头、石块和其他物体。警察则通过发射催泪弹、橡皮子弹和其他非致命武器来驱散人群。

拜登："白宫前发生了和平抗议。他干了什么？他从地下掩体出来，让军队发射催泪弹。"

事实：6月1日，是执法武装而非军队使用化学刺激物从白宫外的拉斐特广场（Lafayette Square）强行驱散和平示威者。

而且没有证据表明当时特朗普躲在白宫的地下掩体中。几天以前，当数百名抗议者聚集在白宫行政大楼外，其中一些人投掷石头，拉扯警察设置的路障，特勤局特工匆匆将特朗普带入地下掩体。

关于医疗卫生的争议

特朗普："药品价格将下降80％或90％。"

事实：那是一个承诺，而不是现实。从现实到兑现承诺还有很大的距离。

特朗普无法让国会通过降低药品价格的行政许可。他领导下的政府监管部门还在努力，并且有些行为可能会被告上法庭。

目前还看不到有什么大幅度降低药品价格的计划。在特朗普执政期间，药品价格上涨趋势逐渐缓解，但并未掉转方向。药品价格每年都在波动。根据非营利性研究和咨询公司Altarum的研究人员休斯克伦维克（Paul Hughes-Cromwick）的分析，从2017年1月特朗普上任到2020年8月，药品价格上涨了3.6％。

对抗新冠疫情

特朗普：（美国国家过敏和传染病研究所主任、总统顾问）福奇博士"非常坚定地表示，'口罩不好。'随后他改变了主意，他说：'口罩好'。"

事实：他漏掉了关键背景。特朗普讲述的故事中省去了专家们在疫情发展中总结经验，引导人们怀疑他们的公共卫生建议的可信度。

疫情爆发初期，一些公共卫生官员建议普通民众不要使用口罩，原因当时口罩紧缺，他们担心不能保证医护人员的需求。福奇博士和其他疾控专家都同意口罩和社交距离的重要性。美国疾病控制与预防中心的雷德菲尔德博士（Dr. Robert Redfield Redfield）一再表示，如果人们用心采纳这一建议，它将跟疫苗一样有效。

特朗普：在疫情期间的竞选集会上说："到目前为止，我们没有任何问题。这是在户外，根据专家意见，这很不一样。我们有很多人。"

事实：这是不正确的描述。

特朗普于6月下旬在塔尔萨举行了一次室内集会，同时吸引了支持者和抗议者各有数千人。

塔尔萨市县卫生局局长说，可能正是这次集会，造成了该县新冠感染病例激增。7月的第一周，塔尔萨县新增确诊病例每天超过200，是集会之前几周的两倍，创下历史新高。

特朗普对拜登说："你在H1N1猪流感上做得不好。你真是一场灾难。"

事实：特朗普经常歪曲2009年猪流感爆发期间发生的事情。那场流感在美国造成的死亡人数远远低于当下的新冠疫情。

首先，时任副总统的拜登并没有负责处理这一事件。而且，当时政府对于猪流感疫情的回应比现政府对于新冠疫情的回应更快--当两名孩子在加州首先诊断出感染以后，美国疾病控制与预防中心的流感监控网络立即拉响警报。大约两周后，奥巴马政府宣布进入抗击猪流感的紧急状态。疾病控制与预防中心从国家储备中向医院分发药物，未雨绸缪。

相比之下，直到美国首例患者确诊之后的第七周，也就是3月初，特朗普才宣布进入紧急状态。随后，全国卫生系统连续几个月为关键医疗物资和测试设备的短缺而挣扎。

到目前为止，在美国，超过20万人死于新冠病毒。而在2009-2010年的H1N1猪流感疫情期间，美国疾病控制与预防中心确认的美国境内死亡人数大约为12,500。

关于经济的争议

拜登：特朗普将成为"美国历史上的第一位"在任期内发生失业人数增加的总统。

事实：不，如果特朗普连任失败，他将不会是美国历史上第一位在任期间发生失业人数增加的总统。这样的事情1932年就发生了，当时的美国总统胡佛（Herbert Hoover）遭遇经济危机，大量美国人失业。在当年的大选中，胡佛败给了罗斯福（Franklin Roosevelt）。官方正式的失业率统计是从1939年开始的。从那以后，没有任何一位总统任期结束时的失业率高于任期开始。特朗普有可能步胡佛的后尘。

关于大选投票的争议

特朗普：关于通过邮件投票程序可能出现大规模欺诈的问题："这是一场人为操纵的选举。"

事实：他在夸大威胁。这个主张是特朗普已经准备了数月的计划的一部分--甚至还没有发生之前就质疑选举结果的公正性。

专家再三表示没有充分的迹象证明邮件投票中的欺诈行为。有五个州在新冠疫情之前就已经开始建立邮件投票系统。特朗普政府自己的联邦调查局局长克里斯托弗雷（Christopher Wray）上周在国会听证会上说，该局还没有历史性地发现"任何形式的全国协调性的选举欺诈作为，无论是通过邮寄还是其他方式。"

雷确实承认地方选民有时会出现作弊问题。即便如此，在说到上周发生在宾夕法尼亚州卢塞恩县的一起具体案件时，特朗普也做了不准确的描述，称有9张投给他的选票被扔弃在垃圾桶。在美国司法部发出的非同寻常的声明中，的确是这样说的。但是该声明很快被删除，随后发表的更新声明改为7张。

关于高校十大联盟（Big Ten）橄榄球赛

特朗普："我是那个恢复橄榄球联赛的人。顺便一说，我恢复了美国高校十大联盟（Big Ten）的比赛。是我做的，我很高兴做到了。"

事实：最好检查一下记录。特朗普曾呼吁美国高校十大联盟恢复因新冠疫情而宣布取消的秋季比赛，但是呼吁者不只他一人。球迷、大学生、运动员和大学城也想举行。本月初，十大联盟最终宣布恢复2020年橄榄球赛季，特朗普发推文表示感谢："我为能提供帮助感到荣幸!!!!"

该赛季涉及的大学所在的几个州，将在本次总统大选中发挥关键作用，包括宾夕法尼亚州、爱荷华州、密歇根州、明尼苏达州、俄亥俄州和威斯康星州。

关于最高法院的争议

拜登：在说到最高法院大法官候选人巴雷特（Amy Coney Barrett）时："她认为平价医疗法案违宪。''

事实：这样说是不对的。

特朗普提名巴雷特取代已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的职位。巴雷特一直对奥巴马推行的该法案和支持它的法院判决持批评意见，但是她从未说过它违宪。最高法院将在11月10日举行听证会，特朗普政府要求宣判该法案违宪。

拜登说错自己的大学名字？

特朗普："你说你上过特拉华州（立大学），但是你忘记了你大学的名字。你没有上过特拉华州特拉华州（立大学）。乔，你一点也不聪明。"

事实：特朗普在说拜登的学历和政治背景。

这位从特拉华大学毕业的前副总统，没有说过他曾就读于传统黑人大学之一的特拉华州立大学，而是宣称自己和黑人社区有长期联系。

在竞选活动中，在与黑人听众交谈时，拜登经常提到传统黑人大学（HBCU）和他的政治生涯的关系。1972年，拜登在特拉华州立大学宣布参选美国参议员。

虽然也遭到非议，但是他的长期观点广为人知。

关于犯罪率

拜登："事实上，在我们的领导下，暴力犯罪减少了17％，或者15％。''

事实：夸大事实。

根据联邦调查局（FBI）的数据，总体而言，从拜登就任副总统前一年的2008年，到他卸任前的2016年， 暴力犯罪数量下降了约10％。

但是在奥巴马和拜登执政的最后两年，暴​​力犯罪的数量又在增加，2016年比2014年增长了8％。2016年美国被害人数超过奥巴马执政期间的任何时候。

特朗普："你看看芝加哥发生的事，53人被枪击，8人死亡。如果你看看纽约的情况，好像没人注意一样。犯罪率在上升，100％，150％，200％，这简直疯了。"

事实：不完全是这样。芝加哥（在刚刚过去的美国劳动节假期发生多起枪击事件）的数字是正确的，但是这些数字只是这个城市和整个美国暴力犯罪的一小部分。特朗普的策略是随意拿来为我所用。

至于纽约，他谈论的可能也是枪击事件。今年以来，纽约的枪击案上升了大约93％，但总体犯罪率下降了约1.5％。与十年前相比，犯罪率下降了10％。

联邦调查局本周一发布的一份关于2019年犯罪数据的报告显示，在过去三年中，暴力犯罪有所减少。

张平/ 洪沙（美联社）

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