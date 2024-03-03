事实核查：膳食补充剂是一场营养骗局吗？

（德国之声中文网）越来越多的人开始服用膳食补充剂，并期待因此改善肤质、发质、增强免疫系统，以及提高身体机能。镁、维C等营养元素撑起了一个价值数十亿美元的市场。

来自北威州消费者中心的安吉拉·克劳森（Angela Clausen）几十年来一直致力于膳食补充剂的研究：“很多人把膳食补充剂视为一种天然药物来服用，并期待以此来治疗、缓解或治愈疾病。但实际上，膳食补充剂只能补充我们因日常饮食摄取不足而缺乏的营养成分。”

如果购买膳食补充剂不能带来补充营养的益处，那么充其量也只是在浪费钱——但问题是有些物质过量摄入可能还会有害，比如维生素D、碘或硒。

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此外，由于膳食补充剂并非药物，所以受到的监管要少得多。它们无需经过安全性、质量和有效性的测试便可进入市场。因此，膳食补充剂也并不总在包装上标注其所包含的成分或含量。有时甚至会在其中发现含有危险和违禁成分。

而对社媒上散播的有关膳食补充剂的言论的监管就更加不足了。2021年针对网上数百条帖子和快拍视频的抽样调查显示，有关保健效果的不实说法无处不在。

德国之声事实核查团队在社交网络上搜寻了有关膳食补充剂的观点和说法，并对其中三个案例进行了分析。

吃银杏、假马齿苋（草药）、茶氨酸和L-苏糖酸镁会变聪明吗？

说法：在一段播放量约为170万的TikTok视频中，这位博主声称：“你不是笨，只是脑部循环不够好，让你难以集中注意力。这也会导致记忆力差。”她推荐的四种变聪明的膳食补充剂分别是银杏、假马齿苋（草药）、茶氨酸和L-苏糖酸镁。

德国之声事实核查：不实

吃这些膳食补充剂就能够提高注意力，改善大脑运转——这个说法要是真的就太好了。吕贝克大学营养学家弗里德里克·施密特（Friederike Schmidt）在观看了视频后表示：“这位博主虽然提到了非常具体的代谢机制，乍看之下似乎很专业。” 但事实上，关于这些成分，“我们实际上在很多情况下还并不知道它们是如何运作的以及是否有效”。

比如视频中声称，植物提取物假马齿苋可以提高大脑中神经递质乙酰胆碱的可利用性，从而改善记忆力。“这是牵强附会的。到目前为止，还没有对其有效性进行过任何系统研究，比如服用该提取物后大脑乙酰胆碱水平上升从而记忆力增强。更不要说进行多次研究了。”

使用几乎没有说服力的研究来宣传膳食补充剂是常见的做法，克劳森表示：“就产品而言，通常其所宣传的研究都是站不住脚的。”

总结来说，这位博主的说法毫无科学根据，她所宣扬的“四大膳食补充剂”可以提高大脑功能的说法也未得到证实。

姜黄是灵丹妙药吗？

该视频建议人们每天早上将姜黄粉溶解在水中并加入青柠汁一并饮用

说法：根据这个播放量超过150万的西班牙语视频，姜黄——以粉末形式溶于水后——可以治疗皮肤湿疹。此外姜黄还有排毒、预防关节炎，以及降低患癌风险的功效。

德国之声事实核查：不实

尽管姜黄根茎作为一种香料长期以来被认为具有促进消化的作用：“但这些说法都是未经证实的，研究结果并不支持这一论点”，克劳森表示。虽然确实有关于姜黄素的研究，但对于产品中所使用的、未精确定义的提取物，并没有可靠且权威的研究。也就是说，尚未以人为试验对象进行对照研究 —— 即施药者与服用者双方均不知道谁服用了安慰剂，谁服用了有效制剂。并且在理想状况下，最好还应由另一个工作组进行至少一次的进一步研究来证实制剂有效性。

研究表明，某种特定姜黄提取物在特定剂量下在试管中呈现具有抗炎作用的特性。但此种特性仅与该特定提取物在特定剂量下的效用相关联，而不能代表所有姜黄的特性。此外，（姜黄特性）在人体上则可能出现完全不同的情况，与实验室中的结果可能相差甚远。

营养学家施密特解释道：“我们目前还不能说姜黄一定会起作用。” 施密特也指出姜黄素具有很活跃的化学反应特性，在实验室中与许多其他物质发生反应——这也就是为什么它被认为能够对那么多不同的疾病和问题有效——但这与其在人体中能起到的作用并无关系。

胶原蛋白能改善皮肤、头发、指甲和关节吗?

说法：在社交网络上，胶原蛋白也被赋予了众多积极功效。博主在视频里声称，胶原蛋白可以使皮肤变得更加紧致，指甲更坚固，头发更有光泽和韧性，并且根据该视频的说法，胶原蛋白还对关节健康有好处。

德国之声事实核查：不实

胶原蛋白是哺乳类动物体内的一种蛋白质，对骨骼、关节、肌肉和肌腱都很重要。因此，含有胶原蛋白的膳食补充剂通常是从动物身上获取——大多是从屠宰场废料中提取而得。人体能在多大程度上有效利用从外部提供的胶原蛋白尚不确定。2023年的一项汇总研究报告表明，即使是胶原蛋白最广为人知的一个假定效果——皮肤抗衰老作用，仍然需要通过进一步的研究来证实。

克劳森表示：“在欧盟，任何有关胶原蛋白保健效果的宣传都不被允许，更别说是对关节健康有好处的宣传了。” 没有充分的依据证明其保健效果。2022年，消费者中心甚至成功起诉了“Glow25胶原蛋白粉”制造商有关“健康骨骼和关节”的宣传声明。该制造商承认，关于其产品对皮肤、头发和指甲的效用的宣传也是不被允许的。然而，网上仍有大量相关说法的帖子存在。

结论：消费者被欺骗了

在膳食补充剂方面，要将炒作与真相区分开来并不容易。总的来说，社交网络上的言论往往夸大其词，缺乏科学根据，有的甚至是违法的。当然，膳食补充剂也可能是有意义的，比如缺铁时服用铁剂。但是“在许多情况下，你会发现人们是在花钱买自己不需要的东西，”施密特说道。毕竟这是一种“非常诱人的想法，认为通过一些胶囊或粉末就能对自己的健康有所作为”。

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