事实核查：粮食正被普京用作一种 "无声武器"？

（德国之声中文网）说法：俄罗斯在侵略乌克兰战争中将制造饥饿现象作为武器。世界粮食计划署（WFP）总干事比斯利（David Beasley）指出，毫无疑问：

粮食正在不同程度上被用作战争武器

事实核查：属实

俄罗斯侵乌战争爆发后，世界粮食计划署总干事比斯利一直警告全球有可能出现粮食危机。2022年4月17日，他在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）面向全国的视频采访时，对普京是否利用饥饿作为武器这一问题做了肯定的回答。他说：毫无疑问，粮食正在各种意义上被用作战争武器。

在5月19日的联合国安理会会议上，比斯利又警告说，不开放敖德萨地区的港口是对全球粮食安全的宣战，将导致饥荒、动乱和全球难民流动。

俄罗斯临时禁止本国谷物出口使局面进一步恶化。根据该禁令，这个全球小麦出口第一大国从3月底至6月底暂停粮食出口。

前俄罗斯总统梅德韦杰夫明确表示，粮食是一种“无声武器”，间接证实了比斯利的指责。4月1日，梅德韦杰夫在Telegram频道写道：“众多国家需要我们的供应来保障其粮食安全。情况显示，我们的食物是一种无声武器。没有声音，但威力大。”

黑海沿岸的敖德萨港口

德国经济界东欧委员会农业经济部执行董事布罗德森（Per Brodersen）指责莫斯科故意使用这一“武器”。他在接受德国之声采访时指出，“不确定性正在推动价格上涨。囤粮国以后能以更高价格出售。”

谁在黑海布设水雷？

俄罗斯驻联合国副大使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）称：“不是俄罗斯拒绝开放‘乌克兰港口’，而是乌克兰拒绝清除港湾水雷，从而无法确保船只安全离开。”

事实核查：不能证实

乌克兰战争中，黑海和亚速海主要港口关闭，导致乌克兰粮食出口剧降。在致国际海事组织（IMO）的信函中，乌、俄互责对方在海上布雷，致使国际航运中断。

4月28日，乌克兰基础设施部发布法令称，鉴于无安全保障，关闭别尔江斯克、赫尔松、马里乌波尔和斯卡多夫斯克诸港。

俄联合国副大使波利安斯基推文指控基辅“虚伪”，并称，“不是俄罗斯拒绝开放'乌克兰港口'，而是乌克兰拒绝清除港湾水雷"。

在5月20日发表在《莫斯科时报》的一篇法新社报道称，法军一发言人表示，俄、乌双方均在黑海和港湾布雷。

对俄制裁导致高粮价？

俄外交部发言人扎哈罗娃（Maria Sacharowa）5月18日在莫斯科的一次新闻会上称：“贸易、物流和金融链的中断及由此导致的全球粮食价格上涨是毫无意义的单边反俄限制和威胁进一步升级制裁的直接结果。”

事实核查：不对。

扎哈罗娃指责西方“撒谎”，并称，俄对全球粮食短缺无责任。她强调，早在2000年年中，世界粮食计划署总干事比斯利就警告过，有发生“圣经中的饥荒”的危险。她称，“西方对俄罗斯的制裁加重了这一趋势”。

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）表示，克里姆林宫的指责是一场“造谣运动”。在5月中旬的七国集团柏林外长会议上，她再度澄清说：“不存在涉及粮食和人道主义援助的制裁。”

世界粮食计划署也证实了这一点。该机构发言人伦齐（Martin Rentsch）对德国之声表示：“俄罗斯的粮食出口未受制裁。但从该国购买不合算，因为价格很高，且有行政障碍。”

总部位于莫斯科的俄罗斯谷物出口商协会是俄罗斯农业部下属的一个组织，其推文写道：“我们强调，对俄罗斯的制裁和出口管制不影响或不会影响基本粮食出口和对发展中国家提供的农产品。”

乌克兰粮食能否被取代？

德国经济界东欧委员会农业经济部董事布罗德森说：“积极信息是，其他供应商将能参与进来，填补相关空白。”

事实核查：正确。

世界十大小麦生产国

乌克兰是世界上最大的粮油生产国和出口国之一。鉴于食品价格上涨和乌出口崩溃，对较贫穷国家饥荒的担忧增加。由此，世界粮食计划署正寻找其它供应源。

该机构发言人伦齐对德国之声表示，“世界市场价格给我们带来问题，增加了我们的运作成本。就数量而言，乌克兰是我们最大的粮食来源。但我们能够找到其它供应源，例如，印度或加拿大。”

德国莱布尼茨转型经济体农业发展研究所（IAMO）也认为这是可能的。该研究所所长格劳本（Thomas Glauben）写道：“来自印度、美国和澳大利亚等其它地区的额外出口，能在很大程度上补偿来自俄罗斯和乌克兰的供应短缺。”

对布罗德森来说，这是在“悲惨情境”中的一个积极信息。他说：“差距显然可以补上。其他供应商可以参与”。

观看视频 02:51 俄罗斯入侵乌克兰 世界粮仓遭殃

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