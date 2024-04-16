事实核查：真真假假的伊朗空袭以色列

（德国之声中文网）4月14日凌晨，伊朗向以色列发射了总共约300枚无人机、巡航导弹、弹道导弹。黎巴嫩真主党武装、也门胡塞武装也在同期发起了对以色列的袭击。

然而，这一系列袭击究竟取得了多大战果？各界的评估可谓天差地别。以色列和伊朗双方都使用疑点重重的影像资料来试图证实自己的观点。

以色列的现状？

以色列军方在社交平台X（前推特）上发帖称，这次袭击暴露了伊朗的真面目，并且配发题为"最近几个小时以色列的现状"之影像。这些画面在社交媒体上广为流传。

但是德国之声核查发现，以色列军方发布的这段影片真实性存疑，因为在多处存在剪接的痕迹。BBC的事实核查专家Shayan Sardarizadeh指出，尽管大部分的画面确系此次袭击，但是最后一组画面却极可能来自十年前。

德国之声事实核查团队将最后一组画面截屏，然后利用搜索引擎的图片检索功能发现，该组画面曾经被俄罗斯新闻媒体多次使用，而且都是用于报道乌克兰的战况，而且该画面最早出现在2014年克里米亚半岛被吞并的时期。而且，就在以色列国防军的官方账号下，就有网民指出了这一点，认为这"既不能展现最近几个小时以色列的现状"，也无法"暴露伊朗的真面目"。

成功拦截导弹？

还有一组摄自高楼的画面则似乎展现了以色列"铁穹"防空系统拦截伊朗无人机和巡航导弹的景象，该画面在TikTok、Instagram、YouTube等平台广为流传。

德国之声核查发现，这组画面并非于本周末拍摄。

通过图片检索工具能够发现，匹配影像最早出现在去年10月11日。当时，以色列亲政府网红Hananya Naftali以及英国《每日邮报》都发布了这段影片。

这段影片确实展示了"铁穹"防空系统拦截的画面，但是被拦截的绝非来自伊朗的巡航导弹，而是由极端组织哈马斯从加沙发射的火箭弹，根本不具备制导功能。

在本周末伊朗发动的袭击中，以色列是在美国、法国、英国等多国的协助下方才拦截大部分导弹及无人机；动用的也不止"铁穹"系统，而是包括了射程更远的防空导弹以及战斗机。且以色列邻国约旦也在本国上空拦截了部分无人机。根据以色列军方的说法，99%的来袭导弹及无人机都被击落，只有少数弹道导弹击中了以色列境内的空军基地等目标，造成了31人受伤。

伊朗的胜利？

以色列军方在夸大本国的防空力量，伊朗方面则在欢庆成功痛击世仇以色列。在社交媒体上，许多人也在协助传播伊朗的观点，但是同样使用了疑点重重的影像资料。

比如，有人发布了一段连串爆炸的影片，画面中也确实能看到夜色中的多个火球以及浓烟。该网民还配发了文字："以色列正在燃烧。以色列从世界地图上消失的时刻很快就要到来。"

但是，德国之声核查发现，这段影像其实也是来自于乌克兰战场，很可能是乌克兰军方今年3月24日对俄占克里米亚半岛的空袭。根据德国《世界报》、英国《每日邮报》当时的报道，两艘俄罗斯军舰、一座海军通讯中心在空袭中被毁。俄占当局也证实遭到了乌军空袭。不过，由于俄占克里米亚不允许记者自由出入，因此外界并无法独立证实这些信息的真实性。无论如何，德国之声事实核查团队确认，这组画面最晚摄制于3月24日。

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